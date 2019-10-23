 "Европейская Солидарность" выиграла суд у телеканала "News One". ДОКУМЕНТ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".

Кассационный суд в составе Верховного суда определил, что формулировки, которые были использованы в заявлении фракции, об антигосударственных и антиукраинские высказывания и факты, которые ретранслирует телеканал "News One", а также о соответствии риторики СМИ "темникам Кремля" и месседжам российской пропаганды ,являются оценочными суждениями и не содержат информации, которая наносит вред деловой репутации телеканала.

В этом деле, "Европейская Солидарность" выиграла все три судебные инстанции. В судебных решениях подтверждено право фракции политической партии и ее спикеров на собственную точку зрения относительно процессов, которые происходят в стране.

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Кроме этого, суд отметил, что заявления фракций в Верховной Раде по оценке деятельности институтов защищены статьей 80 Конституции Украины, согласно которой народные депутаты не несут юридической ответственности за высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.





"Европейская Солидарность" является партией, которая придерживается европейских принципов демократии и свободы слова, и будет отстаивать право каждого на возможность реагировать на любые процессы, происходящие в стране.

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