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 Политика Украины
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Все про:Newsone (68) Европейская Солидарность (144)

 "Европейская Солидарность" выиграла суд у телеканала "News One". ДОКУМЕНТ

Политическая партия "Европейская Солидарность" выиграла судебное дело по иску телеканала "News One" по защите деловой репутации и отстояла право народных депутатов и фракций в Верховной Раде на свободу выражения собственной позиции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".

Кассационный суд в составе Верховного суда определил, что формулировки, которые были использованы в заявлении фракции, об антигосударственных и антиукраинские высказывания и факты, которые ретранслирует телеканал "News One", а также о соответствии риторики СМИ  "темникам Кремля" и месседжам российской пропаганды ,являются оценочными суждениями и не содержат информации, которая наносит вред деловой репутации телеканала.

В этом деле, "Европейская Солидарность" выиграла все три судебные инстанции. В судебных решениях подтверждено право фракции политической партии и ее спикеров на собственную точку зрения относительно процессов, которые происходят в стране.

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Кроме этого, суд отметил, что заявления фракций в Верховной Раде по оценке деятельности институтов защищены статьей 80 Конституции Украины, согласно которой народные депутаты не несут юридической ответственности за высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

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"Европейская Солидарность" является партией, которая придерживается европейских принципов демократии и свободы слова, и будет отстаивать право каждого на возможность реагировать на любые процессы, происходящие в стране.

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Источник: https://censor.net.ua/n3155550
 
   
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Политическая партия "Европейская Солидарность" выиграла судебное дело по иску телеканала "News One" по защите деловой репутации Источник: https://censor.net.ua/n3155550

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І шо цікаво...ґебельси пукіна вкотре всрались "Европейская Солидарность" выиграла суд у телеканала "News One" - Цензор.НЕТ 6782
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"Я вам ответил девятый раз", - сказал Зеленский журналистке NewsOne. "Европейская Солидарность" выиграла суд у телеканала "News One" - Цензор.НЕТ 4832
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А мертведчук липкие ручонки потирал... уже, думал, триумф настал... как при поносе, когда вода в жопе не держится...
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Ну, хоч щось Петро виграв, а не віджав.
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Круто же! Смачно так харкнули в морду агентам кацапстана - медведчуку, козаку, голованову и Ко...
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Поздравляю партию ЕС!Молодцы. Продажные журналисты - фальсификаторы - фуфлогоны должны страдать.
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Це добре, бо пророгатим каналам тв нічого в Україні робити!!!!!
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Не зря Петр с греческого звучит как "Скала"..реально крутой чел.лучший Президент Украины..Зебилы,утрите сопли.)
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