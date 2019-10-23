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 Политика Украины
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Все про:доступ (53) Укроборонпром (802) государственная тайна (14) Абромавичус (446)

 Абромавичус получил доступ к гостайне

Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус получил доступ к государственной тайне.

Об этом сообщил в Facebook заместитель гендиректора "Укроборонпрома" по вопросам трансформации Роман Бондарь, информирует Цензор.НЕТ.

"Абромавичус получил допуск к гостайне. Для каждого, кто в последний месяц мечтал и ждал отрицательное решение по этому вопросу, генерировал контрмеры, саботировал изменения и устраивал провокации у меня есть сообщение: Спасибо, что нашлись. Мы вас заметили. Каждому таракану - свой тапок. И не стоит тратить время на больничные. Не поможет", - написал он.

Абромавичус получил доступ к гостайне 01

Напомним, Айварас Абромавичус был назначен директором государственного концерна "Укроборонпром" 30 августа. Указ о его назначении подписал президент Украины Владимир Зеленский. До этого госконцерн возглавлял Павел Букин.

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2 сентября Абромавичус пояснил свое назначение вне конкурса тем, что "Укробонпрому" срочно был нужен руководитель из-за утечек документов и нездоровой атмосферы в госконцерне. Он пообещал, что до конца года на должность руководителя "Укроборонпрома" будет объявлен конкурс.

Источник: https://censor.net.ua/n3155549
 
 
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Значит у паРаши будет еще больше информациии..
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Російський шпигун отримав доступ до держтаємниці. Яка радість.
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заместитель по вопросам ТРАНСФОРМАЦИИ Роман Бондарь ..Господи, какой только падали нет в этих бюрократических структурах
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абромовичуса нельзя допускать к управлению - он разрушитель экономик. Это рука сороса и путина одновременно.
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марионетка психопата Сороса, гражданин ЕС, хаббадник и сектант.
Какая там тайна, какая Украина, уже все пропало!
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та какая у нас там уже тайна... Абромавичус отримав доступ до держтаємниці - Цензор.НЕТ 8747 мы открыты миру
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