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Все про:социология (420) КМИС (81)

 Более 80% украинцев доверяют Зеленскому, - опрос КМИС

Такие данные приведены в исследовании "Мысли и взгляды населения Украины: сентябрь 2019" Киевского международного института социологии (КМИС), результаты которого были представлены 23 октября во время стратегической сессии по планированию парламентских коммуникаций

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ

Так, на вопрос о том, насколько респонденты доверяют или не доверяют определенным социальным институтам, 42,8% из них ответили, что полностью доверяют Президенту Украины, 37,6% - что скорее доверяют главе государства, и одновременно 4,5% выбрали вариант "вовсе не доверяю". При этом 7,4% опрошенных затруднились ответить на поставленный вопрос.

В то же время 19,3% украинцев, по данным КМИС, полностью доверяют Кабинету министров Украины (31,8% - скорее доверяют) против 9,2%, которые совсем не доверяют. Также в рамках исследования 15,1% респондентов отметили, что полностью доверяют Верховной Раде (31,9% ответили: "Скорее доверяю), тогда как 12,5% сказали, что совершенно не доверяют парламенту. При этом вариант "затрудняюсь ответить" выбрали 24,5 респондентов по вопросу о доверии правительству и 22,4% - по ВР.

Кроме того, результаты опроса свидетельствуют, что 11,9% украинцев полностью доверяют политическим партиям, а 11,1% - общественным организациям.

Меньше же респонденты доверяют средствам массовой информации и судам - ​​8,3% и 5,6% соответственно, причем 41,7% украинский заявили, что совсем не доверяют судам.

30,4% опрошенных также выбрали вариант ответа "скорее доверяю" в контексте уровня доверия к СМИ, и 30,4% - в отношении ГО.

Киевский международный институт социологии проводил исследование "Мысли и взгляды населения Украины: сентябрь 2019" с 27 августа по 23 сентября 2019 года. Опрос охватил 110 населенных пунктов во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым. В Донецкой и Луганской областях опрос проводился только на территориях, подконтрольных Украины. В результате полевого этапа исследования, которое длилось на протяжении 8-20 сентября, было собрано 2035 анкет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поддержка украинцами Зеленского, Разумкова и Гончарука снизилась, - опрос КМИС

Источник: https://censor.net.ua/n3155545
 
   
 Топ комментарии
 
Может 142% ?...У него же рейтинг и доверие только растет... Более 42% украинцев полностью доверяют Зеленскому, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 6043
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На свете нет ужаснее напасти, чем идиот, дорвавшийся до власти!
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Кто эти люди?? Почему я их не знаю и их нет ни из моих знакомых, ни на работе, ни дажеив маршрутках?? Откуда такие цифры??
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Все по великому ЗЕ! Кто, как подумает и что себе представит! Понад 80% українців довіряють Зеленському, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 6312
Понад 80% українців довіряють Зеленському, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 9992
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Ни на кого - говорит прямым текстом
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80% из 20% даунов которые за него голосовали!
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А кацапью из кожи лезет на сайте И ВСЕ В ДУПУ
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А що опитування в Ізраїлі проводили?
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Не известно, где проводили, известно только, что не в Ольгино..
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не поросятко, тебя только терпилы могут терпеть.
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Оскотинення нації продовжується. Зелене бид.о може зрозуміти лише через шлунок, та й то при вимкненому Беніному Г+Г.
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Комментаторы Зе-адепты, вы заметили как жиденько лайков под вашими тупыми радостно-злорадными постами? Вот вам реальный процент поддержки зелёного.
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здесь реальный процент?...самому не смешно?-))
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ПОрохобіли намагаються , хоча б себе , переконати , що їх багато - аби не згадували , що насправді їх лише 5% жалюгідних..))
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))))))))) зелебень так уродливо повторяет днище кацапстана...
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секундочку,в заголовке была цифра 42% сначала,а теперь 80%, что тут происходит вообще?
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Опрос, видать, проводили среди ЗЕбаньковых мамы, бабушки и прочих родственников.
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мені от цікаво- ну хто повірить у ці казочки, про захмарні рейтинги зебіла?!
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"скорее доверяют" - це як? Це так чи ні?
Такий "опрос" - це скоріше маніпуляці, ніж дійсно опитування....
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Доверяете ли бараны волку, верите что он вас сожрёт?
Верим, доверяем?
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щоби було хоч трішки схоже на правду- треба брати менші цифри
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Звісно , що народ України довіряє президенту Зеленському - і цей простий факт доводить до люті соєву кацапську ботву !
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Довіряти подібним опитуванням, марна справа, хоча у нас достатня кількість ідіотів, які вірять в порожнє, фактично, місце, яким за суттю, є Зельцман.
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