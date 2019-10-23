EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Общество
  2722  128
Все про:социология (420) КМИС (81)

 Более 42% украинцев полностью доверяют Зеленскому, - опрос КМИС

Такие данные приведены в исследовании "Мысли и взгляды населения Украины: сентябрь 2019" Киевского международного института социологии (КМИС), результаты которого были представлены 23 октября во время стратегической сессии по планированию парламентских коммуникаций

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ

Так, на вопрос о том, насколько респонденты доверяют или не доверяют определенным социальным институтам, 42,8% из них ответили, что полностью доверяют Президенту Украины, 37,6% - что скорее доверяют главе государства, и одновременно 4,5% выбрали вариант "вовсе не доверяю". При этом 7,4% опрошенных затруднились ответить на поставленный вопрос.

В то же время 19,3% украинцев, по данным КМИС, полностью доверяют Кабинету министров Украины (31,8% - скорее доверяют) против 9,2%, которые совсем не доверяют. Также в рамках исследования 15,1% респондентов отметили, что полностью доверяют Верховной Раде (31,9% ответили: "Скорее доверяю), тогда как 12,5% сказали, что совершенно не доверяют парламенту. При этом вариант "затрудняюсь ответить" выбрали 24,5 респондентов по вопросу о доверии правительству и 22,4% - по ВР.

Кроме того, результаты опроса свидетельствуют, что 11,9% украинцев полностью доверяют политическим партиям, а 11,1% - общественным организациям.

Меньше же респонденты доверяют средствам массовой информации и судам - ​​8,3% и 5,6% соответственно, причем 41,7% украинский заявили, что совсем не доверяют судам.

30,4% опрошенных также выбрали вариант ответа "скорее доверяю" в контексте уровня доверия к СМИ, и 30,4% - в отношении ГО.

Киевский международный институт социологии проводил исследование "Мысли и взгляды населения Украины: сентябрь 2019" с 27 августа по 23 сентября 2019 года. Опрос охватил 110 населенных пунктов во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым. В Донецкой и Луганской областях опрос проводился только на территориях, подконтрольных Украины. В результате полевого этапа исследования, которое длилось на протяжении 8-20 сентября, было собрано 2035 анкет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поддержка украинцами Зеленского, Разумкова и Гончарука снизилась, - опрос КМИС

Источник: https://censor.net.ua/n3155545
 
   
 Топ комментарии
 
На свете нет ужаснее напасти, чем идиот, дорвавшийся до власти!
 показать весь комментарий
 
Может 142% ?...У него же рейтинг и доверие только растет... Более 42% украинцев полностью доверяют Зеленскому, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 6043
 показать весь комментарий
 
Кто эти люди?? Почему я их не знаю и их нет ни из моих знакомых, ни на работе, ни дажеив маршрутках?? Откуда такие цифры??
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
комментарий отмечен как спам  
 
Зеленского избрал народ и точка. Это власть народа.
 показать весь комментарий
 
 
не знаю как у вас в Эквадоре а у нас в Украине народ это не только Зеленский и Коломойский Более 42% украинцев полностью доверяют Зеленскому, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 8620
 показать весь комментарий
 
 
Я вас прошу. Відколи це в Еквадорі з'явилися міста Лос-Пензія та Ель-Рязаніо?
 показать весь комментарий
 
а вот новый перл от зебобиков . приятель жопу рвал за Зельца

сегодня спрашиваю :

Ну что можешь сказать о Вовке ?

ответ :
Я вне политики

 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Многие нормальные люди так отвечают. Чтобы не спорить с шоколадными зомби.
 показать весь комментарий
 
ага . сперва эти "нормальные" с зелеными глазами голосуют за шо попало а потом одна половина ноет " нас опять на...бали " а вторая половина " вне политики " Более 42% украинцев полностью доверяют Зеленскому, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 6331
а ты финансист когда прозреешь . к Новому году или до весны потянешь ? Более 42% украинцев полностью доверяют Зеленскому, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 5205
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Цікаво, скільки тепер довіряють Мародьору? Более 42% украинцев полностью доверяют Зеленскому, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 6652
 показать весь комментарий
 
"Я наивная,я доверчивая" Мультик про ворону все видели?Помните,что с бедной птичкой произошло?тоже была наивная и доверчивая...
 показать весь комментарий
 
 
Наоборот, 7% перестало быть лохами. На выборах Зелю поддержало 73%. Сейчас скорее доверяют 80,4%. Так что 7% излечилось от шоколадной болезни.
 показать весь комментарий
 
 
Ватный длбб,из швондеров-шариковых профессор никак не получится ,как не изгаляйся и не называйся
 показать весь комментарий
 
Вполне может быль потому, что Порошенко проиграл на фоне ,что гривна накрылась с 8 до 28, а при Зеленском укрепляется , правда за счет кредитных средств которые , когда придется отдавать рухнет еще сильнее , потому и хотят поскорее землю продать, пока рейтинг держится, а на эти деньги еще можно пару лет держать курс, а за это время почистить страну и со спокойной совестью передать долговой пузырь, который лопнет у следующей власти и получится , что СТРАНА в говне , а Зеленский в ослепительно белом костюме.
 показать весь комментарий
 
Плакальщики по будинку Гонтарєвої, скиньтесь та придбайте бідосі новий !
 показать весь комментарий
 
 
Перед Гонтаревою не вибачатись треба, а за патли й в Україну, й до відповідальності!
 показать весь комментарий
 
 
Как повезло властям, что люди никогда не думают

Чем чудовищнее солжешь, тем быстрее тебе поверят. А.Г.
 показать весь комментарий
 
Более 42% украинцев полностью доверяют Зеленскому, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 8481"Ну що, Петре Олексійовичу, пані Марино… Кусайте лікті від заздрощів! Подружжя Зеленського особисто познайомилось з подружжям Імператора Японії Нарухіто."
 показать весь комментарий
 
 
Навіщо Головотяпко одягнув фрак? Став дуже схожий на офіціанта. І постава, і повадки також офіціантські. "Господин, чего изволите?"
 показать весь комментарий
 
 
Доверить-доверили, а проверять когда.
 показать весь комментарий
 
Потиснули руки і що ? які заздрощі ??? Олена Зеленська - це ви під ніком Дженна Эквадор ?? Вова президент - це тимчасово. Все проходить... і це пройде (Соломон)
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх