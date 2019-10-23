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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:США (15649) Тейлор (106)

 Есть две истории Украины. США должны выбрать ту, в которой она не является объектом, - Тейлор

США должны перестать относиться к Украине как к объекту и начать воспринимать ее в качестве независимого игрока, который стремится к западным ценностям и отрыву от агрессивной России.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом заявил временно поверенный США в Украине Уильям Тейлор в своих показаниях в Конгрессе США по делу об импичменте Трампа, перевод выступления которого опубликовала УП.

"Сегодня есть две истории Украины. Первая - это та, о которой мы говорим сегодня, и которую вы слышали (в других допросах в рамках процедуре импичмента. - Ред.) за последние две недели. Это история про обличителей, Джулиани, неоффициальные каналы общения, договоренности в стиле "услуга за услугу", коррупцию и вмешательство в выборы. В этой истории Украина является объектом", - отметил он.

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В то же время, по словам Тейлора, есть еще одна история Украины.

"В этой второй истории Украина является субъектом. Она - о молодых людях молодой нации, которые пытаются освободиться от своего прошлого, надеясь, что их новое правительство наконец поможет открыть новую Украину, которая гордится своей независимостью от России, стремится присоединиться к западным институтам и наслаждаться безопасностью и процветанием", - добавил Тейлор.

"Я хотел бы, чтобы в дальнейшем мы остались с этой второй историей", - подытожил он.

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Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

Источник: https://censor.net.ua/n3155542
 
   
 Топ комментарии
 
военный - это военный, он всегда служит государству, а не кому-то еще..))
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"Она - о молодых людях молодой нации ..."
Якщо, українці, молода нація, то американці яка ж. Груднички?
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выбирать народу Украины, быть объектом или субъектом, а не янкам или евреям....
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Что, историю?
История одна.
Тейлор говорит о ее восприятии Америкой.
Тейлор сделал выбор. Он поддерживает нашу новейшую историю.
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пусть он свои истории засунет куда подальше!... есть Страна Украина..а трампа с джулианой, порошенкой-лазаеренкой пусть сами разгребаются!
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бывает, мы позволяем, как с нами можно себя вести...
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Та ну ладно...вам
С нашим Сцарем Малоросом уже никто никуда не стремится!))))разве только в СРАКУ!!!
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Тейлор - молодец, выпусник Вест-Пойнта.., это практически как выпусник Сагайдачного..))
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военный - это военный, он всегда служит государству, а не кому-то еще..))
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Фортификации Вест-Пойнт, где сейчас распологается знаменитая военная академия, были построены по проекту и под руководством бригадного генерала Тадеуша Костюшко. Хоть и Литвина, но все-таки с Украинской фамилией. Так шо связь между Украиной и США прослеживается с самого рождения Американской нации.
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1) Костюшко, вихідець зі спольщеної руської(не москальської!!) шляхти
2) А ні ашкєназі а ні літваки НЕ ВОЮВАЛИ в ті часи!! ребе не дозволяв... вони просто відкупалися =як шмаркля... Є дві історії України. США мають вибрати ту, в якій вона не є об'єктом, - Тейлор - Цензор.НЕТ 3884
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Шо так, шо iнакше - Костюшко наша людина. Є дві історії України. США мають вибрати ту, в якій вона не є об'єктом, - Тейлор - Цензор.НЕТ 7192
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"Она - о молодых людях молодой нации ..."
Якщо, українці, молода нація, то американці яка ж. Груднички?
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такі Ж да...

наши пращури - ТРИПІЛЬЦІ вже 6000років тому будували храми 1200 м², Споруда складалася з двох поверхів, з боків мала одноповерхову прибудову. в НАЙБІЛЬШИХ містах ЄВРОПИ з населенням 7-10тис людей..
І шо тоді було в північній Америці?//
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Правильно Тейлор-скрізь дві історії-одна "Азов"-патріоти,інша-"Азов"-тер.організація.Тому одна історія-це "Импипичмент"-по ослячому,чи "Зрада"-по поросячому,- працює на ху"ла.В ній "Азов"-терористи.Інша історія-"Ні Корупції","Стіна на Рубежах","Ворог-у Ассад","Допомога Зброєю"-працює на США і Україну.В ній "Азов"-патріоти.Але,чи можемо ми не враховувати палиці в колеса одне одному і не ламати їх,перевіряючи?Ні-не можемо,бо це і є баланс противаг.Тому,коли Тейлора спитали провокатори,чи давав йому Трамп незаконні вказівки-він відповів-"ні".Тому вибирайте самі,яка вам історія підходить!
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краще два дивізіона на боєвому чергуванні, ніж балаканина..
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