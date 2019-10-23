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Все про:журналистика (2487) Мальдивы (22) Порошенко (17848) ГБР (653)

 "Чрезмерное вмешательство", - "Схемы" отреагировали на разрешение ГБР на доступ к материалам об отдыхе Порошенко на Мальдивах

Редакция программы "Схемы: коррупция в деталях" считает, что Государственное бюро расследований получило доступ к чрезмерному объему данных, касающихся подготовки журналистского расследования об отдыхе Порошенко на Мальдивах.

Об этом сказано заявлении редакции, опубликованном на сайте "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Поскольку ведомство расследует возможное превышение полномочий экс-президентом Петром Порошенко, непонятно, как в официальном установлении этого факта могут помочь учеты рабочего времени журналистов, операторов и водителей программы, их зарплаты и внутренняя коммуникация", - говорится в заявлении редакции программы расследований.

Журналисты отмечают, что столь пристальный интерес ГБР создает риски для раскрытия источников информации.

Читайте на Цензор.НЕТ: Порошенко всегда пересекал госграницу в соответствии с законом, Портнов ответит за ложь, - заявление "Европейской Солидарности"

"Понятно, что выполнить в полном объеме решение невозможно - например, редакция не будет предоставлять переписку журналистов и данные о редакционном процессе подготовки программы расследований. Поэтому нельзя исключать, что правоохранители намеренно придумали основания для получения права на проведение обысков", - заявляют в редакции.

В "Схемах" подчеркнули, что в августе по просьбе ГБР уже предоставляли следователям официальные запросы, которые журналисты отправляли в ходе подготовки материала, и ответы на них.

"Поэтому непонятно, зачем для дальнейшего сотрудничества следователем понадобилось применять инструмент принуждения, под угрозой обысков", - удивляется редакция.

Сейчас "Схемы" консультируются с адвокатами о том, какие существуют законные юридические инструменты защиты от такого чрезмерного вмешательства в работу журналистов.

Также на Цензор.НЕТ: ГБР открыло новое уголовное дело против Порошенко по заявлению Портнова

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Печерский районный суд столицы решением от 17 октября предоставил следователям ГБР разрешение на временный доступ к редакционной коммуникации журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях", которые готовили расследование "Mr. Petro Incognito" - об отпуске Петра Порошенко на Мальдивах.

Следователи получили право доступа к к целому ряду других внутриредакционных данных - графику работы журналистов, операторов и водителей, данным по оплате их труда.

Напомним, 19 января 2018 журналисты проекта "Схемы" опубликовали расследование, согласно которому, по их данным, отдых на Мальдивских островах пятого президента Украины Петра Порошенко с 1 по 8 января стоил не менее 500 тысяч долларов, что составляет более 14 млн. гривен.

Позже пятый Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что в начале января 2018 года летал отдыхать на Мальдивские острова вместе с семьей за свои личные средства.

Отметим, ранее заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что ГБР открыло новое уголовное производство против экс-президента Украины Петра Порошенко. По его словам, отправляясь на отдых в 2018 году, Порошенко "незаконно переправил через границу группу лиц при вылете на Мальдивские острова по чужим паспортам".

Источник: https://censor.net.ua/n3155541
 
 
 Топ комментарии
 
Теперь журналисты будут сидеть тихо, а бубочка будет отдыхать где хочет. И ни в каких "Схемах" этого не покажут. Всё будет сваты!
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Повторюсь. Вот у меня есть вопрос. Допустим если Петро и его команда воровали, но пенсии и зарплаты бюджетникам исправно платили, на субсидии хватало, на доплату самым бедным пенсионерам хватало, на армию хватало, у местных советов деньги не отбирали, на ФОПов и крупные компании не наезжали и т.д. То что случилось в стране сейчас, что такая жопа с деньгами на всех уровнях? Куда исчезают те деньги, которые сейчас никто уже не ворует? Кто своровал недостачу бюджета на 01.10.2019 в 37 млрд.грн.? Кто своровал деньги, отобранные Гончаруком у местных советов? Почему так бещенно растут цены на еду? Кто своровал субсидии у неимущих? Кто же тогда сейчас главный барыга - Зеля?
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За что боролись, на то и напоролись... "Чрезмерное вмешательство", - "Схемы" отреагировали на разрешение ГБР на доступ к материалам об отдыхе Порошенко на Мальдивах - Цензор.НЕТ 6491
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"Схемы" не того расследовали. Коломойского надо было с "кварталом" расследовать.
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Коломойского нельзя.

Коломойский платит за "расследование" )))
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Да уж... Это вам не при Порохе расследования строчить. Новые пришли и у них новые условия. Обидчивые они, закрытой личной жизни требуют.
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Теперь журналисты будут сидеть тихо, а бубочка будет отдыхать где хочет. И ни в каких "Схемах" этого не покажут. Всё будет сваты!
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А вы заметили, как вдруг пропали все эти "великие борцуны" Шабунины, Станко, Лещенки, Найемы, Скрипины, Ткачи и прочие? Сидят и только сопят в две дырочки.
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******, разбудите меня. Копают под Пороха и его команду, это как януковощь Тимошенко упаковывал... ну нельзя прямо так историю повторять.
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Януковощь не так Тимошенко упаковывал.

В том случае две ********** подстилки конкурировали и одна лягла в лазарет на консервацию до востребования если чё вдруг произойдет.
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Значит, от них никто не имеет права ничего скрывать (что правильно), а они имею право скрывать? "Чрезмерное вмешательство", - "Схемы" отреагировали на разрешение ГБР на доступ к материалам об отдыхе Порошенко на Мальдивах - Цензор.НЕТ 2213
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Повторюсь. Вот у меня есть вопрос. Допустим если Петро и его команда воровали, но пенсии и зарплаты бюджетникам исправно платили, на субсидии хватало, на доплату самым бедным пенсионерам хватало, на армию хватало, у местных советов деньги не отбирали, на ФОПов и крупные компании не наезжали и т.д. То что случилось в стране сейчас, что такая жопа с деньгами на всех уровнях? Куда исчезают те деньги, которые сейчас никто уже не ворует? Кто своровал недостачу бюджета на 01.10.2019 в 37 млрд.грн.? Кто своровал деньги, отобранные Гончаруком у местных советов? Почему так бещенно растут цены на еду? Кто своровал субсидии у неимущих? Кто же тогда сейчас главный барыга - Зеля?
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Жопа из-за Зеленого марафона с законами. Они спешат, как голый в баню, сесть на денежные потоки. Где деньги? В табачных и металлургических производствах, в нефтегазе . Сейчас уже табачные компании отзывают деньги оплаченые в качестве акциза, закрывают производства табачных изделий и уходят с Украины. Металлурги, производство закрывают, людей увольняют. А это предприятия из первой десятки плательщиков налогов. Следущий год начнется очень интересно. Где взять 50-80 млрд. гривен, ни кто не подумал. Хорошо если дрогнут производственники, передумают и продолжат работать. А если нет, кто нибудь думал где взять столько гривны в бюджет?
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50-80 млрд.грн. - это очень оптимистично. Уже дыра в 37 млрд.грн. Плюс долги надо начинать в декабре отдавать по ценным бумагам под 20%, которых заняли на 100 млрд. грн. Плюс прямые потери от табачников и металлургов в 52 млрд. грн. и раза в два больше непрямых. Плюс потери от сокращения ФОПов и от их ухода в тень..... Увеличение нагрузки на фон безработицы и тд. и т.п. Так, что все движется в правильном направлении- прямо в задницу.
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Не, не, то всё Петя. Миллионы зебилов не могут ошибаться
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А чего "Схемы" заочковали? Если окажется клевета, оставит Петя этих журнализдов без штанов и труселей
"Чрезмерное вмешательство", - "Схемы" отреагировали на разрешение ГБР на доступ к материалам об отдыхе Порошенко на Мальдивах - Цензор.НЕТ 4582
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На Рождество вся семейка Порошенко, слёзно "переживала" за бойцов на передовой. как им там тяжко. холодно под обстрелами.Ну так "пэдриоты" и "главнокомандующий" ....В ЗАПИСИ! А в это время реально рыбок красивых в Индийском океане рассматривала. обпивалась. обжиралась.
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Новые вообще с курортов не вылазят, рот постоянно шаурмой забит, что про это скажешь?
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Ты тему видишь? Новые своё получат. Не съезжай порохоботное...
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Ну раз я порохобот, то ты кончеенный ЗЕбил, как то так. И кто там чего получит, от тебя что ли?
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Влажные мечты зебильного лехтората "Чрезмерное вмешательство", - "Схемы" отреагировали на разрешение ГБР на доступ к материалам об отдыхе Порошенко на Мальдивах - Цензор.НЕТ 7550
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Новые это те которых в Трускавце учили? За чей счет? В смете ВР нет такой статьи расходов.
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А не подскажешь для сравнения сколько раз Порох отдыхал за все 5 лет, и сколько уже Зеля успел наотдыхать за 5 месяцев? Зеля даже в Японию детей с собой взял и снял два номера в WBF Kyoto Shijo Ninshikitei, и даже заказал экскурсию на Фудзи (это ж часа три в одну сторону). Отдыхает оно за наш счет, устало.
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Дайте бубочке отдохнуть, чего пристали, он ведь очень устает - каждую секунду о народе думает "Чрезмерное вмешательство", - "Схемы" отреагировали на разрешение ГБР на доступ к материалам об отдыхе Порошенко на Мальдивах - Цензор.НЕТ 693
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Ну да, Порх то на Мальдивы за свои деньги летал, а эта пистобратия за чьи?
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Наивные. Чрезмерным объем информации никогда не бывает. В нынешний век информации тем более. Сопоставив информацию о поездках, расходах и пр. можно доказать, что все что было навешано на уши обществу не стоит выеденного яйца, все так называемые "журналистские" расследования красивые слова которые кем-то оплачены.
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Вылезут Бенины бабки и Портновские хотелки, к гадалке не ходи...
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Там не только Бенины и портновские вылезут. Там еще найдут и сокрытие доходов и уклонение от налогов. Сомневаюсь, что вся зарплата там "белая".
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Помните хороший старый фильм: " А ты не воруй".
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Мальдивы? А не хочет посмотреть,расследовать схему многократного вылета Мертвечука в страну агрессор москву? и от имени Украины
Договориватся про скидку на газ? или дело майдана Портнова?
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Ум мощностью в две лошадиные силы (c)

"Чрезмерное вмешательство", - "Схемы" отреагировали на разрешение ГБР на доступ к материалам об отдыхе Порошенко на Мальдивах - Цензор.НЕТ 5466

"Чрезмерное вмешательство", - "Схемы" отреагировали на разрешение ГБР на доступ к материалам об отдыхе Порошенко на Мальдивах - Цензор.НЕТ 9349

"Чрезмерное вмешательство", - "Схемы" отреагировали на разрешение ГБР на доступ к материалам об отдыхе Порошенко на Мальдивах - Цензор.НЕТ 4879

ШОК!!! РЕПОСТ!!!!!
Оказывается. Россия не хочет мира на Донбассе, а просто скинуть санкции!
Ах.....ть, открытие.
Б.....ь, потребовалось несколько месяцев, за которые почти полностью была похерена наша внешняя политика, начала разваливаться антироссийская коалиция, Запоребник стал восстанавливать утраченные позиции, а Украина перешла из субъекта международной политики в объект, чтобы понять очевидное.
Как тут в очередной раз не сказать: А мы вам, долбо........м, говорили.
Сергей Стеценко
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У вора не бывает своих денег. Порошенко - универсальный вор широкого профиля с чутьем филёра и уникальный лжец - профи, поэтому он и отдыхает с тем же размахом как и ворует. Если бы на Марсе были оазисы и пентхаузы за миллион долларов в сутки, - он бы слетал и туда,но уже с паспортом марсианина.
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Порох відпочивав на свій кошт й через декілька років дуже напруженої праці... Шмаркля лише й робить, що відпочиває, з першого дня каденції на державний кошт... Не бажають розслідувати шмаркліну поїздку всією сім'єю хоч би зараз у Японію???
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Ты, соевое, считаешь, что Президент Украины не имеет права поехать в Японию?
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зєлєйоббіки!!! Ахтунг! Коли Порох прийшов до влади,- в казні, що вщент обікрав і вивіз ЗЕК, залишалося 108 тисяч грн.!!!!!!!!!!!!!!!!!!! На ВСЕ!!! Армію, пенсію, допомогу матерям і дітям, зарплатню...- на всю державу!!! І, *******, це хоч хтось відчув??? Кому невчасно виплатили???Гниди!!! На один візит в США ЗєлєЧМОніки витратили 7 мільонів 300 тисяч!!! За один ганьбамарафон зжерли піцц , напоїв та різної жрачки на 130 тисяч(!!!) грн! А ви, гниди, все Пороха плюнлруєте, вилупки??? Порох своїх 2 мільярди витратив на Армію!!! Холуї ви зєлєбєніни!!! За 5 років Порох один раз за свої(!!!) поїхав на відпочинок, у тут обсир*фються зєлєжаби...Це криворізьке чиніхуа з перших місяців то на концертах, то на морі в Одесі декілька раз, то на Ніагарському водопаді, то в фонтанах з шаурмою...Ви зовсім чокнулися?? НЕ дивіться "скотів" та парашинські серіали з кварталом, та фейконовини від бєні,- бо у вас деградація повна, без натяку на поліпшення стану!!!
*****Цитата для вас, вишкварки!! Порівняйте витрати на Пороха і на цю шавку коломойського:

"77 796 201 грн - сума бюджетних коштів, витрачених на утримання пана Зеленського і його свити за червень 2019 року. 78 млн за 1 місяць. На тлі цього досить цікаво виглядає його пролетарсько-гоповський піар про "чуєш, продай авто і зроби дорогу" , "чуєш-то, а не літайте літаками, не доїть бюджет і робіть дороги". А взагалі - так, епоха бідності закінчилася. Для них. Почалася епоха кіно", - написав блогер.
Згідно з офіційними даними казначейства, на обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності президента України та Адміністрації президента України з бюджету було витрачено з січня по травень 326,5 млн гривень, а з січня по червень - 404,3 млн гривень
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Питання, а чий Труба? Хто його на посаду заштовхнув?
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Всё украденное быстро превращается в своё.... Свын это хорошо знает!
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Це ж який страшний злочин - відпочинок за власні кошти один раз за 5 років, що на його викриття необхідно витрачати стільки зусиль. Інших важливіших справ у ДБР немає, очевидно. А як щодо викрадання грошей з Приватбанку Коломойським і Ко, що підтверджує вердікт Лондонського суду? Або фальсифікації документов Богданом, коли він діяв у інтересах МО РФ?
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