 Пресс-марафон Зеленского обошелся в более 370 тыс. грн, - ГУД

Об этом сообщило Государственное управления делами в ответ на информационный запрос "112.ua", передает Цензор.НЕТ.

Так, по состоянию на 21 октября в Государственное управление делами поступили документы на оплату услуг по ресторанному обслуживанию во время указанного мероприятия на сумму 174 тыс. 396 грн.

"На оплату услуг по техническому обеспечению проведения видео- и аудиозаписи и трансляции пресс-марафона на сумму 198 тыс. 529 грн", - отметили в пресс-службе.

Также в ГУД добавили, что документы на оплату других услуг, связанных с проведением мероприятия, не поступали.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский установил мировой рекорд по длительности общения с прессой, - Национальный реестр рекордов

Напомним, 10 октября состоялся 14-часовой пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским.