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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9414) увольнение (1735) Горбатюк (383)

 ГПУ уволила Горбатюка и Донского

Генеральная прокуратура уволила начальника Управления специальных расследований Сергея Горбатюка.

Эту информацию Горбатюк подтвердил Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что пока еще не видел приказа об увольнении.

"Но с кадров позвонили и сказали, что есть приказ Генпрокурора о моем увольнении и пригласили приехать", - рассказал Горбатюк.

Как сообщает "Громадське", уволили с ГПУ и прокурора Алексея Донского, который также занимался делами Майдана.

Горбатюк рассказал, что будет обжаловать это решение в суде, так как считает увольнение незаконным. По его словам, в законе есть основания для увольнения прокурора, если он не написал заявление на прохождение аттестации.

Донской написал такое заявление, но не того образца, который предлагали подписать в ГПУ, а в произвольной форме.

Напомним, 19 сентября украинский парламент принял закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры". Закон, в частности, предусматривает уменьшение максимального количества работников органов прокуратуры с 15 тыс до 10 тыс. человек.

23 сентября закон подписал президент Зеленский.

Ранее ГПУ сообщила, что заявления на проведение переаттестации написали почти 50 процентов прокуроров.

Также журналистка Ирина Ромалийская сообщила, что чтобы пройти переаттестацию, прокуроры должны написать заявление, противоречащее духу закона. Около 200 сотрудников ГПУ из 1300 отказались это делать и будут уволены.

Заместитель генерального прокурора Виктор Чумак заявил, что "никто никого не увольнял" из ГПУ. А правила и процедуры перехода с ГПУ в Офис генпрокурора были установлены законом больше месяца назад.

Ранее Горбатюк заявил, что созданные при Генеральной прокуратуре кадровые комиссии не имеют права проводить аттестации прокуроров, поскольку в законе указано, что аттестацию должна проводить комиссия Офиса генпрокурора, который только планируют создать.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прокуроры начали проходить переаттестацию, уже есть первые положительные результаты, - Чумак. ФОТО (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/n3155533
 
   
 Топ комментарии
 
чувак хотел быть генпрокурором, топил Луцика и Пороха в угоду дяде Бене, а его так подло кинули...
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Правильно зробили, трутня який 5 років імітував роботу..просто вигнали..
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5 лет!!!! зря получал деньги и командировочные!!
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Совет форумчанПравила форума
 
Здається він не захотів проходити прокурорську атестацію .
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он присосался с хорошим деньгам и креслу, больше от него толку - НОЛЬ!
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Когда Майдан на этот счет?...Самого принципиального и честного прокурора уволили...ему даже Порох мешал.. ГПУ уволила начальника Управления специальных расследований Горбатюка - Цензор.НЕТ 6941...
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Дивно, але цього прокурора мені якось не жаль. 😏
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чувак хотел быть генпрокурором, топил Луцика и Пороха в угоду дяде Бене, а его так подло кинули...
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отакая она, зеленая бочка варенья и ящик печенья ГПУ уволила начальника Управления специальных расследований Горбатюка - Цензор.НЕТ 1598
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5 лет!!!! зря получал деньги и командировочные!!
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Теперь расследование по Майдану может сдвинуться с мертвой точки.
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1. Портнов не будет расследовать.
2. Кто должен или может расследовать?
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1. Почему ты так уверен ?

Богдан, который летал с Януковичем и Азаровым в Москву на то совещание с ******, после которого начался Майдан, стал начальником администрации Президента Украины.

Это за гранью здравого смысла, но это произошло.

2. Расследовать должен кто-то независимый. Я бы попросил сделать это то же агентство, которое по Боингу провело расследование. Но хрен им кто даст.
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Согласен. Только независимое расследование.
Но что вы скажете, если вам что-то не понравиться?
Вы скажете - Портнов их купил.
Не?
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Если это будет агентство Беллингкат, то не скажу.

У Портнова нет таких денег, чтобы купить их репутацию.
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Мне все равно.
Я хочу знать, как там все начиналось и кто начал стрелять.
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А если Портнов тебе соврёт как там всё начиналось и кто начал стрелять ?
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Я не пойму тебя. Портнова уже назначили?
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Та ясен пень, что расследовать он не будет. Он и так всё знает.

Он будет писать результаты "расследования"
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Это чистейшая брехня.
И ты это знаешь, но тебе в этом признаться, значит стать предателем соеголового братства.
Тема закрыта.
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ну вот ты, портновский прихвостень и проявил себя )))))

долго держался
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Ты ошибаешься.
Я - не порохобот, всего-лишь.
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Правильно зробили, трутня який 5 років імітував роботу..просто вигнали..
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Теперь расследовать Майдан будут специально отобраные Портновим люди совместно с СКР
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Красавчик,пять лет просидел на своей сраке,ни уя не сделал,только денег поднял.
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Що теж ..по мову ..в * Британію * ? ГПУ уволила начальника Управления специальных расследований Горбатюка - Цензор.НЕТ 134
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.ГПУ уволила начальника Управления специальных расследований Горбатюка - Цензор.НЕТ 9219...
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Еще бы 10 лет расследовал... ГПУ уволила начальника Управления специальных расследований Горбатюка - Цензор.НЕТ 9878Врочем как и все антикоррупционные органы
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3 года против него боролся мудень Луценко. Он показывал явные факты саботажа многих дел самим Луценко и его людьми. На сколько знаю его очень поддерживают семьи убитых Небесной сотни. Он занимался расследованием по этой трагедии и приводил много примеров как Луценко мешает следствию по расстрелам. Явно не тот сотрудник которого нужно убирать из этого болота под названием ГПУ
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а до луценка ему мешал шокин,
а до шокина ему мешал ярема,
а до яремы ему мешал махницкий

но пришел ЗЕ и теперь ему никто не мешает
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В Днепре толпа издевалась над пенсионером: их нашли и наказали, появилось видео.

Во вторник, 22 октября, появилась информация о том, что в Днепре на ж/м Солнечном, во дворе дома № 42, неизвестный парень ударил дворника, а компания других молодых людей равнодушно наблюдала за происходящим. Пострадавший пытался защищаться метлой.

Спустя несколько часов после появления видео в сети общественная организация «Опора» отыскала и «провела воспитательную беседу» с подозреваемыми в произошедшем.

Видео, которое удалось снять очевидцу нападения на дворника, распространили в Интернете. На нем показано, как мужчина убирал листья во дворе. Недалеко от него на скамейке отдыхала компания молодых людей. Один из них подошел ко дворнику и стал поправлять на нем картуз, а затем ударил с размаха рукой по лицу. Пострадавший отшатнулся, но устоял на ногах, и в ответ ударил обидчика метлой. На происходящее смотрели три других парня - очевидно, товарищи нападающего. Но утихомирить его они не решались.

На ситуацию обратила внимание организация «Опора». В своем Instagram-аккаунте они опубликовали видео с просьбой помочь в поисках героев публикации. Также они написали, что хотят «провести воспитательную беседу».
А позже им удалось осуществить намерения.
Спустя лишь 5 часов на их аккаунте появилось другое видео. На нем предполагаемый обидчик дворника сидит в углу подъезда и прикрывает голову руками, защищаясь. От него отводили другого парня, который, вероятно, и проводил "беседу".
По словам участников «Опоры», для всеобщего обозрения они выставили лишь «культурный кусок видео, дабы не заблокировал Instagram». Они также отметили, что герой публикации на ж/м Солнечном достаточно известен в плохом смысле слова и пообещали взять ситуацию с ним под личный контроль.
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Дворник всю ночь думал о фразе "Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят". Утром продал метлу и купил ружжо.
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Почему молчат шабунины, активисты, журналисты, которые 5 лет надрывали горло за Горбатюка, которому "не давали работать"?
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Он выполнил свою работу по очернению власти Порошенка. Можно списать в утиль......
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Не знаю кто такой Горбатюк и что он "работал", но так как "власть порошенки" очернила сама себя никто не "наработал".
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не дали досидеть до пенсии на деле Майдана
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Горбатюк грамотный. Такие не нужны. Жаль.
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Горбатюк грамотный?!.. эту шутку ты взял в "95 квартале"?
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Нет. Ты соевый подкацапный прислужник, эту шутку ты взял в "95 квартале"
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ой!.. я забыл, что ты дебил, и отвечаешь всегда зеркально..
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Результати роботи за ПЯТЬ років... Практично НУЛЬ. Довго чекали, тому і не шкода абсолютно.
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Ось і новий генпрокурор - реформатор взявся за Горбатюка, одного із принципових слідчих.
Скільки його не допускали до розслідування Майдану при Луценку, тепер і Рябашапка взявся догоджати кадрам Януковича.
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Імітація прокурорської діяльності - це не найвищий рівень професійності прокурора.
Вершина професіоналізму - це імітація конфліктних відносин з керівництвом.
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