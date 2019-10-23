 ГПУ уволила Горбатюка и Донского

Эту информацию Горбатюк подтвердил Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что пока еще не видел приказа об увольнении.

"Но с кадров позвонили и сказали, что есть приказ Генпрокурора о моем увольнении и пригласили приехать", - рассказал Горбатюк.

Как сообщает "Громадське", уволили с ГПУ и прокурора Алексея Донского, который также занимался делами Майдана.

Горбатюк рассказал, что будет обжаловать это решение в суде, так как считает увольнение незаконным. По его словам, в законе есть основания для увольнения прокурора, если он не написал заявление на прохождение аттестации.

Донской написал такое заявление, но не того образца, который предлагали подписать в ГПУ, а в произвольной форме.

Напомним, 19 сентября украинский парламент принял закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры". Закон, в частности, предусматривает уменьшение максимального количества работников органов прокуратуры с 15 тыс до 10 тыс. человек.

23 сентября закон подписал президент Зеленский.

Ранее ГПУ сообщила, что заявления на проведение переаттестации написали почти 50 процентов прокуроров.

Также журналистка Ирина Ромалийская сообщила, что чтобы пройти переаттестацию, прокуроры должны написать заявление, противоречащее духу закона. Около 200 сотрудников ГПУ из 1300 отказались это делать и будут уволены.

Заместитель генерального прокурора Виктор Чумак заявил, что "никто никого не увольнял" из ГПУ. А правила и процедуры перехода с ГПУ в Офис генпрокурора были установлены законом больше месяца назад.

Ранее Горбатюк заявил, что созданные при Генеральной прокуратуре кадровые комиссии не имеют права проводить аттестации прокуроров, поскольку в законе указано, что аттестацию должна проводить комиссия Офиса генпрокурора, который только планируют создать.

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