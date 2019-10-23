 ГПУ уволила Горбатюка и Донского

Эту информацию Горбатюк подтвердил Цензор.НЕТ.
Он рассказал, что пока еще не видел приказа об увольнении.
"Но с кадров позвонили и сказали, что есть приказ Генпрокурора о моем увольнении и пригласили приехать", - рассказал Горбатюк.
Как сообщает "Громадське", уволили с ГПУ и прокурора Алексея Донского, который также занимался делами Майдана.
Горбатюк рассказал, что будет обжаловать это решение в суде, так как считает увольнение незаконным. По его словам, в законе есть основания для увольнения прокурора, если он не написал заявление на прохождение аттестации.
Донской написал такое заявление, но не того образца, который предлагали подписать в ГПУ, а в произвольной форме.
Напомним, 19 сентября украинский парламент принял закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры". Закон, в частности, предусматривает уменьшение максимального количества работников органов прокуратуры с 15 тыс до 10 тыс. человек.
23 сентября закон подписал президент Зеленский.
Ранее ГПУ сообщила, что заявления на проведение переаттестации написали почти 50 процентов прокуроров.
Также журналистка Ирина Ромалийская сообщила, что чтобы пройти переаттестацию, прокуроры должны написать заявление, противоречащее духу закона. Около 200 сотрудников ГПУ из 1300 отказались это делать и будут уволены.
Заместитель генерального прокурора Виктор Чумак заявил, что "никто никого не увольнял" из ГПУ. А правила и процедуры перехода с ГПУ в Офис генпрокурора были установлены законом больше месяца назад.
Ранее Горбатюк заявил, что созданные при Генеральной прокуратуре кадровые комиссии не имеют права проводить аттестации прокуроров, поскольку в законе указано, что аттестацию должна проводить комиссия Офиса генпрокурора, который только планируют создать.
Раньше оскорблением было назвать кого-то голубым, теперь - зеленым.
Ну я ж не зебил.
2. Кто должен или может расследовать?
Богдан, который летал с Януковичем и Азаровым в Москву на то совещание с ******, после которого начался Майдан, стал начальником администрации Президента Украины.
Это за гранью здравого смысла, но это произошло.
2. Расследовать должен кто-то независимый. Я бы попросил сделать это то же агентство, которое по Боингу провело расследование. Но хрен им кто даст.
Но что вы скажете, если вам что-то не понравиться?
Вы скажете - Портнов их купил.
Не?
У Портнова нет таких денег, чтобы купить их репутацию.
Я хочу знать, как там все начиналось и кто начал стрелять.
Он будет писать результаты "расследования"
И ты это знаешь, но тебе в этом признаться, значит стать предателем соеголового братства.
Тема закрыта.
долго держался
Я - не порохобот, всего-лишь.
..
....
а до шокина ему мешал ярема,
а до яремы ему мешал махницкий
но пришел ЗЕ и теперь ему никто не мешает
Во вторник, 22 октября, появилась информация о том, что в Днепре на ж/м Солнечном, во дворе дома № 42, неизвестный парень ударил дворника, а компания других молодых людей равнодушно наблюдала за происходящим. Пострадавший пытался защищаться метлой.
Спустя несколько часов после появления видео в сети общественная организация «Опора» отыскала и «провела воспитательную беседу» с подозреваемыми в произошедшем.
Видео, которое удалось снять очевидцу нападения на дворника, распространили в Интернете. На нем показано, как мужчина убирал листья во дворе. Недалеко от него на скамейке отдыхала компания молодых людей. Один из них подошел ко дворнику и стал поправлять на нем картуз, а затем ударил с размаха рукой по лицу. Пострадавший отшатнулся, но устоял на ногах, и в ответ ударил обидчика метлой. На происходящее смотрели три других парня - очевидно, товарищи нападающего. Но утихомирить его они не решались.
На ситуацию обратила внимание организация «Опора». В своем Instagram-аккаунте они опубликовали видео с просьбой помочь в поисках героев публикации. Также они написали, что хотят «провести воспитательную беседу».
А позже им удалось осуществить намерения.
Спустя лишь 5 часов на их аккаунте появилось другое видео. На нем предполагаемый обидчик дворника сидит в углу подъезда и прикрывает голову руками, защищаясь. От него отводили другого парня, который, вероятно, и проводил "беседу".
По словам участников «Опоры», для всеобщего обозрения они выставили лишь «культурный кусок видео, дабы не заблокировал Instagram». Они также отметили, что герой публикации на ж/м Солнечном достаточно известен в плохом смысле слова и пообещали взять ситуацию с ним под личный контроль.
Скільки його не допускали до розслідування Майдану при Луценку, тепер і Рябашапка взявся догоджати кадрам Януковича.
Вершина професіоналізму - це імітація конфліктних відносин з керівництвом.