 Госгеокадастр с сегодняшнего дня будет обнародовать выводы относительно проектов по отводу земучастков

Согласно сообщению на сайте ведомства, в частности, доступна информация о дате регистрации, регистрационном номере проекта и его разработчика, территориальном органе Госгеокадастра по месту расположения земучастка, статусе рассмотрения проекта, дате, номере и типе вывода, а также фамилия эксперта территориального органа Госгеокадастра, который выдал заключение, передает Цензор.НЕТ.
Функционал также позволяет осуществлять поиск по выбранному параметру - по региону, типу или статусу заключения.
Данные будут обновляться один раз в сутки.
шара должна была закончиться при поганом Совке..
это пережиток плохих комуняк!!
тот кто из АТОшников и просто шаровиков получивших землю на шару, а потом продал землю, должны за нее заплатить по рыночной стоимости либо вернуть в державу...