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 Политика Украины
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Все про:землеотвод (58) Госгеокадастр (91)

 Госгеокадастр с сегодняшнего дня будет обнародовать выводы относительно проектов по отводу земучастков

Государственная служба Украина по вопросам геодезии, картографии и кадастра с 23 октября начинает публиковать автоматически в открытом доступе выводы о рассмотрении проектов землеустройства по отводу земельных участков.

Согласно сообщению на сайте ведомства, в частности, доступна информация о дате регистрации, регистрационном номере проекта и его разработчика, территориальном органе Госгеокадастра по месту расположения земучастка, статусе рассмотрения проекта, дате, номере и типе вывода, а также фамилия эксперта территориального органа Госгеокадастра, который выдал заключение, передает Цензор.НЕТ.

Функционал также позволяет осуществлять поиск по выбранному параметру - по региону, типу или статусу заключения.

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Данные будут обновляться один раз в сутки.

Источник: https://censor.net.ua/n3155532
 
 
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никакой шары в бесплатном отведении участков быть не должно.
шара должна была закончиться при поганом Совке..
это пережиток плохих комуняк!!
тот кто из АТОшников и просто шаровиков получивших землю на шару, а потом продал землю, должны за нее заплатить по рыночной стоимости либо вернуть в державу...
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Раз ты такой борцун с шарой то тогда смотри.. человек всю жизнь с ЗП платит отчисления в пенсионный фонд, за 40 лет ежемесячно собираеца кстати очень солидная сумма...И не доживает до пенсии пару дней. Как насчёт вернуть бабло ближайшим родственникам?? Какого хера государство на халяву моё бабло забрало? А то ты хитросракий сильно, как и государство. Как в сторону людей так смотри как он бореца с шарой, а как в строну государства то шара процветает.
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Ну шо нормуль, теперь откройте данные по свободным земельным участкам, без всяких там...для продажу на торгах, а для реализации прав граждан на землю.
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