 Украинского политзаключенного в РФ Выговского перевели в одиночную камеру с худшими условиями содержания, - Денисова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой.

"В очередной раз нарушены права гражданина Украины Валентина Выговского, который содержится в ФКУ ИК 11 УФСИН России по Кировской области. Согласно полученной информации, его поместили в одиночную камеру в российской тюрьме с худшими условиями содержания. Гражданина Украины содержат в полной изоляции, не давая общаться с другими людьми. Этот факт может негативно повлиять на его психологическое состояние. Кроме того, сотрудники пенитенциарного учреждения изъяли его личные вещи и чертежи дома для онкобольных", - написала Денисова.

Напомним, в сентябре 2014 года киевский предприниматель, активист Майдана Валентин Выговский поехал в Крым на выставку, связанную с авиацией. Тогда с ним пропала связь. Валентина задержали представители так называемой "самообороны" для проверки документов. Выговского тайно вывезли в СИЗО Москвы. Суды по этому делу проходили в закрытом режиме - ни украинского консула, ни журналистов там не было. В декабре 2015 года Валентина приговорили к 11 годам колонии, обвинив в шпионаже. Отбывать наказание его отправили в тюрьму в Кировской области.

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