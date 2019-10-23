 Арахамия: Официальное тестирование на полиграфе для нардепов "СН" должны подготовить за неделю

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в кулуарах парамента.
Отвечая на вопрос журналивстов, нардеп подтвердил, что официальное тестирование для депутатов должны подготовить.
"Я думаю, что за неделю мы должны справиться", - подчеркнул Арахамия.
Также глава фракции отметил, что прохождение тестирования является добровольным для народных депутатов.
"Мы сейчас единым фронтом идем, чтобы показать обществу нашу открытую позицию. Вы же понимаете, что у нас нет обязательства проходить полиграф. Это исключительно наша инициатива. Подчеркиваю, что это исключительно добровольная процедура. Никто и никого не может заставить пойти на полиграф. Если будут отказываться - это их право", - добавил он.
"Не корысти ради, а токмо во исполнение воли пославшей мя зе бобиков"
21 октября 2019 г.https://kriminal.tv/articles/regionaly_i_esche_80_kompanij_byli_offshornymi_klientami_io_glavy_gfs_ukrainy.html
как дети, в самом деле.
На каком основании мандата лишать?
собаке, которой нечего делать...
А то мелкая шелупонь считай обокрала папиков
Новое оригинальное телешоу "Депутат на полиграфе!"
Звёзды 95 квартала каждый вечер в эфире !
Здесь гудят полиграфы
И горят фонари
И бубнят депутаты
От зари до зари!
Здесь всегда у нас кворум
Даже если устал
Здесь всегда зажыгает
Зебеляток кагал!
Одни устраивают шоу с полиграфом... Другой кричит что приведет свидетеля, не в суд или прокуратура а на тв-шоу... Электорату понравится)
зачем эти шоу? просто задержать, арестовать и в камеру, как с простыми людьми обычно делают.
а потом посидит в сизо месяц и сам все расскажет.
шоу для лохов
Идиоты! Полиграф никогда не гарантирует стопроцентную точность данных. И для того, чтобы его использовать, нужен сертифицированный специалист, их в Украине где-то человек тридцать, а все остальные любители или шарлатаны. А его результаты,причем очень относительные, смысл только в комплексе с данными других проверок.
Думаю, что специалисты с этой публикой связывать не будут.
Просто будет шоу для зеизбирателей. Остальные про этот сброд, набранный по объявлениям, и так все понимают.