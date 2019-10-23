 Арахамия: Официальное тестирование на полиграфе для нардепов "СН" должны подготовить за неделю

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в кулуарах парамента.

Отвечая на вопрос журналивстов, нардеп подтвердил, что официальное тестирование для депутатов должны подготовить.

"Я думаю, что за неделю мы должны справиться", - подчеркнул Арахамия.

Также глава фракции отметил, что прохождение тестирования является добровольным для народных депутатов.

"Мы сейчас единым фронтом идем, чтобы показать обществу нашу открытую позицию. Вы же понимаете, что у нас нет обязательства проходить полиграф. Это исключительно наша инициатива. Подчеркиваю, что это исключительно добровольная процедура. Никто и никого не может заставить пойти на полиграф. Если будут отказываться - это их право", - добавил он.

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