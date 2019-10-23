EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины
  503  41
Все про:Арахамия (86) полиграф (40) Слуга народа (369)

 Арахамия: Официальное тестирование на полиграфе для нардепов "СН" должны подготовить за неделю

Официальное тестирование с помощью полиграфа для народных депутатов фракции "Слуга народа" должны подготовить за одну неделю.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в кулуарах парамента.

Отвечая на вопрос журналивстов, нардеп подтвердил, что официальное тестирование для депутатов должны подготовить.

"Я думаю, что за неделю мы должны справиться", - подчеркнул Арахамия.

Также глава фракции отметил, что прохождение тестирования является добровольным для народных депутатов.

"Мы сейчас единым фронтом идем, чтобы показать обществу нашу открытую позицию. Вы же понимаете, что у нас нет обязательства проходить полиграф. Это исключительно наша инициатива. Подчеркиваю, что это исключительно добровольная процедура. Никто и никого не может заставить пойти на полиграф. Если будут отказываться - это их право", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Практически все нардепы от СН из финансового комитета ВР согласились на прохождение полиграфа, - Арахамия

Источник: https://censor.net.ua/n3155527
 
   
 Топ комментарии
 
Арахермия пусть скажет когда монику проверят .
 показать весь комментарий
 
Гребаные популисты,все увидели уже новые лица и сваты кумовья ваши,до жопы ваш полиграф для лохов ширма
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Арахермия пусть скажет когда монику проверят .
 показать весь комментарий
 
 
Таки дослухались до Бені і перевірять всіх на "Я Е ДЕБІЛ"
"Не корысти ради, а токмо во исполнение воли пославшей мя зе бобиков"
 показать весь комментарий
 
 
хм... я могу подготовить за один день.... с паяльником... 100% эффект - дешево но сердито... Арахамия: официальное тестирование на полиграфе для нардепов "СН" должны подготовить за неделю - Цензор.НЕТ 2475
 показать весь комментарий
 
 
Гребаные популисты,все увидели уже новые лица и сваты кумовья ваши,до жопы ваш полиграф для лохов ширма
 показать весь комментарий
 
 
Там вся труппа такая...устроили очередную комедию для 73% позеленевшего стада
 показать весь комментарий
 
 
Посадите Авакова и Медвейчука , и бухтеть прессе и народу не чего не надо . И Лолиту мальдивскую , туда же .
 показать весь комментарий
 
 
То свои, Баканов друг Мертвечука и Суркиса
 показать весь комментарий
 
 
"​Регионалы" и еще 80 компаний были "оффшорными клиентами" нынешнего и.о. главы ГФС Украины
21 октября 2019 г.https://kriminal.tv/articles/regionaly_i_esche_80_kompanij_byli_offshornymi_klientami_io_glavy_gfs_ukrainy.html
 показать весь комментарий
 
 
А в Трускавце не могли сразу их проверить?
 показать весь комментарий
 
Ну это ж какие расходы...человека полиграфического нанимать...
 показать весь комментарий
 
 
Ну спишут лямов 20 на такую необходимую процедуру.
 показать весь комментарий
 
Скромная вы девушка, Мария... нет у вас масштаба гуляния за госсредства...
 показать весь комментарий
 
 
Сегодня по г+г будут транслировать еще одно представление... арахамия и вонючка-дубинский, тот что из-под бени, будут резвиться на полиграфе с контактами в голове... ну интересно ж народу... хлеб - в Кулиничах. Зрелища - по г+г... show must go oooooon...
 показать весь комментарий
 
В Трускавці аналізи перевіряли, а не мозги. Виявилось що їхні мозги прямі, без звивин, як вудилище бамбукове. Арахамия: Официальное тестирование на полиграфе для нардепов "СН" должны подготовить за неделю - Цензор.НЕТ 4143
 показать весь комментарий
 
и толку что вы пройдете?

как дети, в самом деле.

На каком основании мандата лишать?
 показать весь комментарий
 
 
подергивание дебильных слуг напомнило мне народную мудрость о

собаке, которой нечего делать...
 показать весь комментарий
 
Прально, деньги за решалово должны идтить бенефециарам.

А то мелкая шелупонь считай обокрала папиков Арахамия: официальное тестирование на полиграфе для нардепов "СН" должны подготовить за неделю - Цензор.НЕТ 680
 показать весь комментарий
 
а можно подготовить тестирование слуг с помощью АК-47? минуты 3 для подготовки мне хватит..
 показать весь комментарий
 
 
ВНИМАНЕ!
Новое оригинальное телешоу "Депутат на полиграфе!"
Звёзды 95 квартала каждый вечер в эфире !

Здесь гудят полиграфы
И горят фонари
И бубнят депутаты
От зари до зари!
Здесь всегда у нас кворум
Даже если устал
Здесь всегда зажыгает
Зебеляток кагал!
 показать весь комментарий
 
 
"Шоу маст гоу он!"
Одни устраивают шоу с полиграфом... Другой кричит что приведет свидетеля, не в суд или прокуратура а на тв-шоу... Электорату понравится)
 показать весь комментарий
 
 
В горах не пригодившееся и потому с них слезшее АраХАМло услыхало новое красивое слово «полиграф» и теперь не успокоится, пока всех не забебает.
 показать весь комментарий
 
 
Як довів професор Преображенскій,з поліграф поліграфовіча людини не вийде. Арахамия: Официальное тестирование на полиграфе для нардепов "СН" должны подготовить за неделю - Цензор.НЕТ 4350 Арахамия: Официальное тестирование на полиграфе для нардепов "СН" должны подготовить за неделю - Цензор.НЕТ 5213
 показать весь комментарий
 
 
нах эти полиграфы, даже для суда это не доказательства.
зачем эти шоу? просто задержать, арестовать и в камеру, как с простыми людьми обычно делают.
а потом посидит в сизо месяц и сам все расскажет.
шоу для лохов
 показать весь комментарий
 
Хрєнотєнню займаються - гроші викидають на шоу, замість роботи... Завіса, для того, щоби сховати пограбування...
 показать весь комментарий
 
 
Декларації про доходи перевірити - повільно, але надійно. А поліграф - це таке, поліграфом туди, поліграфом сюди. Куди повернеш, туди і вийшло
 показать весь комментарий
 
Жах, зелебенські слуги тримають народ ну за абсолютних деб...ів!!!
 показать весь комментарий
 
Эта темнота, видать, считает, что полиграф это такое волшебное зеркальце, которое всю правду про всех расскажет.
Идиоты! Полиграф никогда не гарантирует стопроцентную точность данных. И для того, чтобы его использовать, нужен сертифицированный специалист, их в Украине где-то человек тридцать, а все остальные любители или шарлатаны. А его результаты,причем очень относительные, смысл только в комплексе с данными других проверок.
Думаю, что специалисты с этой публикой связывать не будут.
Просто будет шоу для зеизбирателей. Остальные про этот сброд, набранный по объявлениям, и так все понимают.
 показать весь комментарий
 
Ну Слуги Моники Зеленски хотят устроить очередное шоу ,только раньше это было сцена Дворца Украина ,а теперь вся страна
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх