 Не гулять, закрывать окна, мыть пол, - в КГГА рассказали, как пережить туман

Густой туман в столице вызван температурной инверсией. Об этом заявили в Киевской горадминистрации, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.
"Температурная инверсия атмосферы возникает, когда верхние слои атмосферы достаточно теплые, а приземный слой холодный - вертикальная циркуляция воздуха замедляется, и все продукты жизнедеятельности города не могут подняться в верхние слои атмосферы и рассеяться", - сказано в сообщении.
По данным Центральной геофизической лаборатории им. Срезневского за 21 октября, уровень СО в столице находится в норме. Его превышение зафиксировали только на Демеевской площади - 3,5 мг/куб. м. (при норме в 3 мг/куб. м.).
При этом обнаружены превышения среднесуточных концентраций формальдегида.
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В КГГА напоминают о вреде сжигания сухих листьев и травы. А при обнаружении задымленности рекомендуют следующее:
"- ограничить пребывание на открытом воздухе. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
- держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;
- включить системы кондиционирования и очистки воздуха;
- проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;
- увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли;
- не гулять под дождем, а если попали под дождь - при первой возможности принять душ".
"Если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу", - добавили в КГГА.
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Лорд (смотрит в окно):
- Сегодня смог.
Дворецкий:
- Поздравляю, сэр.
И поменьше жечь кислород у газовых плиток, переходить на ботву и клубни.
И вообще - не живите! Не кушайте ничего! А если хотите жить и погулять, то надевайте скафандр и пртивогаС))
- не гулять под дождем, а если попали под дождь - при первой возможности принять душ".
И, улыбаясь, душой погас,-
Я розумію - 73%... але ж не усі люди ідіоти!
Mayhem - Funeral Fog
Щороку в цей саме час
Цей похмурий туман буде з'являтися
Він виповзає зі склепів
Щоб забpали ще одне життя, що опиниться поруч
У центpі Тpансільваніі
Все життя зникло давно
Туманна імла така чарівна
Але при цьому темна і таємнича...
Знову молиться священик -
"Хай помилує нас господь!"
Туман знову тут
Він завершить цей похоpон
...З неживого пpостору...
Лише мертві деpева pостуть тут
...Він приходить здалеку...
Лише мертві деpева pостуть тут
... Поховальний Туман
... Поховальний Туман
... Поховальний Туман
... Поховальний Туман
(хто не в курсі, nature sauvage, себто "дика природа", читається "натюр соваж")
люблю в ночном лесу прогулки
туман луна nature sauvage
вот кто-то ухает ну ****
сова ж
Естественно, каждый идиот принимает туман за ядовитый смог, напущенный на них Адским Порошенко.
Что не так?
Говорят, на 2 срока.
(с) Лесь Подерв'янський "Король Літр"