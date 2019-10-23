EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Киевские новости
  2588  52
Все про:КГГА (2266) Киев (18076) туман (34)

 Не гулять, закрывать окна, мыть пол, - в КГГА рассказали, как пережить туман

В Киевской горадминистрации пояснили, отчего столицу окутал густой туман и рассказали, как пережить его нашествие с минимальным вредом для здоровья.

Густой туман в столице вызван температурной инверсией. Об этом заявили в Киевской горадминистрации, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

"Температурная инверсия атмосферы возникает, когда верхние слои атмосферы достаточно теплые, а приземный слой холодный - вертикальная циркуляция воздуха замедляется, и все продукты жизнедеятельности города не могут подняться в верхние слои атмосферы и рассеяться", - сказано в сообщении.

По данным Центральной геофизической лаборатории им. Срезневского за 21 октября, уровень СО в столице находится в норме. Его превышение зафиксировали только на Демеевской площади - 3,5 мг/куб. м. (при норме в 3 мг/куб. м.).

При этом обнаружены превышения среднесуточных концентраций формальдегида.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Киев в тумане: столицу окутала полупрозрачная пелена. ФОТОрепортаж

В КГГА напоминают о вреде сжигания сухих листьев и травы. А при обнаружении задымленности рекомендуют следующее:

"- ограничить пребывание на открытом воздухе. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;

- включить системы кондиционирования и очистки воздуха;

- проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;

- увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли;

- не гулять под дождем, а если попали под дождь - при первой возможности принять душ".

"Если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу", - добавили в КГГА.

Также на Цензор.НЕТ: Аэропорт "Киев" отменил несколько рейсов из-за тумана

Источник: https://censor.net.ua/n3155526
 
 
 Топ комментарии
 
Ні фіга собі у вас "тумани." Шо ж там в тих "туманах" що потрібно зачиняти вікна та поли мити. Пли мити коли туман мав би і так бути вологим)))))
 показать весь комментарий
 
ЧАЭС давно нет, а рекомендации те же.
 показать весь комментарий
 
Прислушались к советам уляны из USA.
И поменьше жечь кислород у газовых плиток, переходить на ботву и клубни.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Туман" ?!... да они ***** над нами издеваются...
 показать весь комментарий
 
 
Згадалася дурня (про англійську мову тут краще не згадувати) Не гуляти, закривати вікна, мити підлогу, - в КМДА розповіли, як пережити туман - Цензор.НЕТ 9266


Лорд (смотрит в окно):
- Сегодня смог.
Дворецкий:
- Поздравляю, сэр.
 показать весь комментарий
 
 
А штрафовать поджигателей листьев и мусора не пробовали?
 показать весь комментарий
 
 
Прислушались к советам уляны из USA.
И поменьше жечь кислород у газовых плиток, переходить на ботву и клубни.
 показать весь комментарий
 
 
зачєм еті уродлівиє уши спаніеля тут?!?!?! За картінуі с красівой грудью мєня нєщадно банят, а ето возмутітєльноє, оскорбляющєйє естетічєскіє чувства і убівающєйє сєксуальность, уродство тєрпят???
 показать весь комментарий
 
 
Это тоже люди! Они тоже хотят жить. Просто у них такая жизнь)). Зато им не нужен ни туман, ни интернет, ни одежда)). Но они люди . И то, что Вы назвали ушами, так то называется грудь). Смторите, какие они счастливые! Ой, не дай Бог нам до такого до..........
 показать весь комментарий
 
 
пусть іх мужикі на ніх смотрють - а мєня іх "так називаємая груть" оскорбляєт. Пусть живут сєбє, как живут миші, криси, гієни - я нє протів, токо нє надо нас с німі обобщать
 показать весь комментарий
 
Не гулять, закрывать окна, мыть пол, - в КГГА рассказали, как пережить туман

И вообще - не живите! Не кушайте ничего! А если хотите жить и погулять, то надевайте скафандр и пртивогаС))
 показать весь комментарий
 
 
А при обнаружении задымленности рекомендуют следующее:

- не гулять под дождем, а если попали под дождь - при первой возможности принять душ".
 показать весь комментарий
 
Вот отчего я чуть-чуть не заплакал
И, улыбаясь, душой погас,-
 показать весь комментарий
 
ждьом сігнала "над усією Україною чисте небо!"
 показать весь комментарий
 
 
"...а зараз пару слів для наших братів і сестер з окупованої зони: стілець навпроти стіни, стілець навпроти стіни, у Миколи довгі вуса, у Миколи довгі вуса" ...
 показать весь комментарий
 
Під час туману?! Не гуляти?! Туману, Карле!!!
Я розумію - 73%... але ж не усі люди ідіоти!
 показать весь комментарий
 
 
Ні фіга собі у вас "тумани." Шо ж там в тих "туманах" що потрібно зачиняти вікна та поли мити. Пли мити коли туман мав би і так бути вологим)))))
 показать весь комментарий
 
 
Не можна просто так узяти і не згадати класику...
Mayhem - Funeral Fog

Щороку в цей саме час
Цей похмурий туман буде з'являтися
Він виповзає зі склепів
Щоб забpали ще одне життя, що опиниться поруч
У центpі Тpансільваніі
Все життя зникло давно
Туманна імла така чарівна
Але при цьому темна і таємнича...
Знову молиться священик -
"Хай помилує нас господь!"
Туман знову тут
Він завершить цей похоpон
...З неживого пpостору...
Лише мертві деpева pостуть тут
...Він приходить здалеку...
Лише мертві деpева pостуть тут
... Поховальний Туман
... Поховальний Туман
... Поховальний Туман
... Поховальний Туман
 показать весь комментарий
 
они что думают,если я пол помою туман пройдёт?
 показать весь комментарий
 
 
Статтю писав чоловік, якого дістала дружина. От хай тепер вона увесь день підлогу миє)
 показать весь комментарий
 
 
Якось напейсав такий собі пейзажний віршик... а тут раптом пердімонокль - виявляється, туман небезпечний! Не гулять, закрывать окна, мыть пол, - в КГГА рассказали, как пережить туман - Цензор.НЕТ 5425
(хто не в курсі, nature sauvage, себто "дика природа", читається "натюр соваж")

люблю в ночном лесу прогулки
туман луна nature sauvage
вот кто-то ухает ну ****
сова ж
 показать весь комментарий
 
 
Та не туман пережить, а продукты жизнедеятельности города ( от автотранспорта, предприятий и др.) так как отсутствует перемешивание слоев воздуха, млять! Так есть лаборатории, почему акцентировали внимание на окиси углерода? Не только она может быть в городском воздухе..
 показать весь комментарий
 
 
КОМУ вы говорит?
Естественно, каждый идиот принимает туман за ядовитый смог, напущенный на них Адским Порошенко.
Что не так?
 показать весь комментарий
 
порох тебе фсю мозгатуру затуманил. в каждом тумане амфашу грезится лолита. абалдеть.
 показать весь комментарий
 
Як тут не згадати The Mist створений за новелою Стівена Кінга. Нашестя зе-зомбі.
 показать весь комментарий
 
 
педалик уже ушёл из КГГА? Или это у него в башке туман?
 показать весь комментарий
 
Слишком много внимания как для тумана.
 показать весь комментарий
 
В Лондоне тоже не гуляют, закрывают окна и моют полы?
 показать весь комментарий
 
 
Король Літр і доньки сідають на покинуті на пляжу ліжаки і енергійно сортирують склотару. На них з усіх боків повзе англійський туман смог.

(с) Лесь Подерв'янський "Король Літр"
 показать весь комментарий
 
Ребята, ну когда же мы научимся анализировать????. Костры из листьев жгли всегда. Но такого еще на моей памяти не было. В чем же причина??? А причина - это огромное количество автомобилей! Известно, что автомобиль самый большой поллютант среды. А самый малый знаете что? Будете удивлены но это....Атомная станция. Просто легче всего намалевать плакатик, и подойти к забору АЭС, чем вякнуть, что-либо против автомобилестроителей, а значит и нефте-газотрейдеров....Кто-то ездил по Киеву в эти субботу и воскресенье? То-то. ...Не спорю, безветрие важный фактор. Мой вывод, у нас начались такие же проблемы как в Южной Корее - много автомобилей и безветрие....
 показать весь комментарий
 
 
Абсолютная правда, да и автомобили покупают еще те. Причина поста - отсутствие мозгов при животной алчности.
 показать весь комментарий
 
Заголовок - полное вранье. Рекомендации даны в случае обнаружения задымленности, а не при тумане.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиКиевские новости
 
 
 
 
 
 вверх