 Похищенного в Коцюбинском младенца нашли, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"Личность похитительницы установили и задержали на Софиийской Борщаговке в ходе оперативно-розыскных действий. Ребенок жив и невредим, в дальнейшем его осмотрят медики", - говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают причины похищения.
Напомним, утром 23 октября в поселке Коцюбинское неизвестная женщина похитила 3-месячного ребенка у матери и скрылась в неизвестном направлении на автомобиле. Правоохранители ввели в Киевской области план-перехват.
(слава Богу нашли манюньку)
Хоть, что-то позитивное.
Негатив зашкаливает.
В принципі це все щось дуже особисте, жіночне, і безглузде, на емоціях. Ще вдень дружині сказав - ця історія буде розкрита до вечора максимум. Крали дитину непрофессіонали, камери на всіх будинках, перехожі бачили номер авто, швидкість розповсюдження інформації вражаюча. Хвилин за 10 про це знали навіть в Херсоні. Ну єдине що та жінка зробили для конспірації - кинула свою автівку і взяла таксі, але поліція швидко затримала і допросила водія. Не дивлячись на інформаційну допомогу місцевих - поліція молодці.