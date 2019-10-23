 На Львовском форуме по безопасности будем искать альтернативу Минску и "формуле Штайнмайера", - Сыроид

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила сопредседатель Львовского форума по безопасности, лидер политической партии "Объединение "Самопомич" Оксана Сыроид.

Она подчеркнула, что угрозы, которые стоят сейчас перед Украиной, как никогда велики, поскольку президент Владимир Зеленский, по сути, готовится выполнять план Кремля. И эти действия могут привести к потере государственности.

"В Офисе Президента сколько угодно могут пытаться скрыть правду от украинцев. Но мы прекрасно понимаем: то, что называют формулой Штайнмайера, на самом деле является планом Путина. Все шаги, которые Украина в последнее время делает для урегулирования в сфере безопасности, направлены именно на выполнение повестки дня Кремля", - заявила Сыроид.

Лидер "Самопомочи" подчеркнула, что все усилия Украины должны быть сосредоточены на поиске формулы, которая будет учитывать, в первую очередь, украинские интересы.

"Никаких соглашений или компромиссов, которые помогут России получить контроль над Украиной. Нам нужно заботиться о росте нашего вооруженного потенциала и получить поддержку мощных союзников. Это и есть "Украинская формула мира". Именно о ней будем говорить с нашими партнерами во время Львовского форума по безопасности", - отметила Сыроид.

С 30 октября по 1 ноября во Львове уже в третий раз будет проходить Львовский форум по безопасности. В этом году в нем примут участие более 200 авторитетных экспертов и чиновников более чем из 10 стран мира: США, Великобритании, Латвии, Украины, Польши, Румынии, Финляндии, Испании, Германии и др. Модераторами мероприятия будут сопредседатели форума Бен Ходжес, генерал-лейтенант американской армии в отставке, и Оксана Сыроид, лидер партии "Самопомич".

Главная тема нынешнего форума - "Россия в Европе - старые ошибки и новые вызовы".

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