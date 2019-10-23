EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины
  872  29
Материалы по теме:
Все про:Львов (3534) Самопомич (912) Сыроид (244) Формула Штайнмайера (149)

 На Львовском форуме по безопасности будем искать альтернативу Минску и "формуле Штайнмайера", - Сыроид

Главным результатом Львовского форума по безопасности, который состоится на следующей неделе во Львове, должна быть альтернатива "формуле Штайнмайера" и Минскому формату переговоров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила сопредседатель Львовского форума по безопасности, лидер политической партии "Объединение "Самопомич" Оксана Сыроид.

Она подчеркнула, что угрозы, которые стоят сейчас перед Украиной, как никогда велики, поскольку президент Владимир Зеленский, по сути, готовится выполнять план Кремля. И эти действия могут привести к потере государственности.

"В Офисе Президента сколько угодно могут пытаться скрыть правду от украинцев. Но мы прекрасно понимаем: то, что называют формулой Штайнмайера, на самом деле является планом Путина. Все шаги, которые Украина в последнее время делает для урегулирования в сфере безопасности, направлены именно на выполнение повестки дня Кремля", - заявила Сыроид.

Лидер "Самопомочи" подчеркнула, что все усилия Украины должны быть сосредоточены на поиске формулы, которая будет учитывать, в первую очередь, украинские интересы.

"Никаких соглашений или компромиссов, которые помогут России получить контроль над Украиной. Нам нужно заботиться о росте нашего вооруженного потенциала и получить поддержку мощных союзников. Это и есть "Украинская формула мира". Именно о ней будем говорить с нашими партнерами во время Львовского форума по безопасности", - отметила Сыроид.

С 30 октября по 1 ноября во Львове уже в третий раз будет проходить Львовский форум по безопасности. В этом году в нем примут участие более 200 авторитетных экспертов и чиновников более чем из 10 стран мира: США, Великобритании, Латвии, Украины, Польши, Румынии, Финляндии, Испании, Германии и др. Модераторами мероприятия будут сопредседатели форума Бен Ходжес, генерал-лейтенант американской армии в отставке, и Оксана Сыроид, лидер партии "Самопомич".
Главная тема нынешнего форума - "Россия в Европе - старые ошибки и новые вызовы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Формула Штайнмайера" должна вывести Минский процесс из тупика, - глава МИД Германии Маас

Источник: https://censor.net.ua/n3155521
 
   
 Топ комментарии
 
5 років "барига-мародер", слав мокшів нахєр і жодне місто не було без тепла.На Львовском форуме по безопасности будем искать альтернативу Минску и "формуле Штайнмайера", - Сыроид - Цензор.НЕТ 8346
 показать весь комментарий
 
Нет .Усиление санкций против кремлёвской орды заставят плешивое ракло прогнуться.Нужно не забывать Осетию,Аб.хазию,Приднестровье и решать в комплексе .Это звенья одной политики и бумеранг должен быть.Уже сейчас 90%т лаптей считают себя нищими.
 показать весь комментарий
 
Я не політик. Я не буду брехати. Приєднати хочуть не Донбас до України, а Україну до Донбасу. Я проти! - Шклярhttps://kraina.biz.ua/editor3/41396/#.Xa4LzpIuWeI.twitterНа Львовском форуме по безопасности будем искать альтернативу Минску и "формуле Штайнмайера", - Сыроид - Цензор.НЕТ 5872
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Альтернатива Минску - война до победного конца.
Т.е. война на десятилетия.
 показать весь комментарий
 
 
Ось такі вони Зе біли, з головою не дружать і як тільки обісрались, так зразу у "Финляндию" На Львовском форуме по безопасности будем искать альтернативу Минску и "формуле Штайнмайера", - Сыроид - Цензор.НЕТ 1077 Стидно вийти під ВР і фізично "поправити" СН На Львовском форуме по безопасности будем искать альтернативу Минску и "формуле Штайнмайера", - Сыроид - Цензор.НЕТ 1077
 показать весь комментарий
 
5 років "барига-мародер", слав мокшів нахєр і жодне місто не було без тепла.На Львовском форуме по безопасности будем искать альтернативу Минску и "формуле Штайнмайера", - Сыроид - Цензор.НЕТ 8346
 показать весь комментарий
 
 
Шантажирует ****,как и Пристайко с пенсионерами
 показать весь комментарий
 
Только хорватский сценарий нужен. Неожиданный и поддержанный всем миром. А там хоть трава не расти. Поставить перед фактом.Было ордло,стала Украина. Террористы повешены.Население прощено.
 показать весь комментарий
 
Для некоторых форумчан там все террористы и единственный рецепт - напалм.
Поэтому, это на долго, к сожалению.
 показать весь комментарий
 
а где в "хорватском сценарии" била играющая хреном по роялю мартишка?
 показать весь комментарий
 
Здається Зе болікам чи як їх там, Зе *******, плетуть білі тапочки. Держава при них йде в рознос На Львовском форуме по безопасности будем искать альтернативу Минску и "формуле Штайнмайера", - Сыроид - Цензор.НЕТ 8610
 показать весь комментарий
 
Нет .Усиление санкций против кремлёвской орды заставят плешивое ракло прогнуться.Нужно не забывать Осетию,Аб.хазию,Приднестровье и решать в комплексе .Это звенья одной политики и бумеранг должен быть.Уже сейчас 90%т лаптей считают себя нищими.
 показать весь комментарий
 
 
По прошествии 5 лет, могу с уверенностью сказать, санкции России до одного места. А ты и дальше можешь продолжать жить параллельной действительности
 показать весь комментарий
 
 
Нельзя допустить, чтобы "народная милиция ДНР" и ФСБ, ГРУ РФ шастали по всей Украине. Не то, что мира не будет, это - гибель Украины
 показать весь комментарий
 
 
Она подчеркнула... что президент Владимир Зеленский, по сути, готовится выполнять план Кремля. Источник: https://censor.net.ua/n3155521

А це не та Сироїд шо "зробила це разом"? На Львовском форуме по безопасности будем искать альтернативу Минску и "формуле Штайнмайера", - Сыроид - Цензор.НЕТ 3460
 показать весь комментарий
 
 
Гениально. Во Львове будут рассуждать что делать с Донбассом)))
 показать весь комментарий
 
а давайте у фейсбуке решим. а то как за хрень какую-то так "ми спитаэмо в людей на фейсбуки".
 показать весь комментарий
 
Портнову на заметку: Парасюк должен сесть за экстремизм.
 показать весь комментарий
 
Довірена особа Зеленського, депутат від СН Є.Шевченко повзав на пузі в кремлівському пропагандистському шоу. Вилив купу лайна на Украіну, розповів про "націоналістів",про мову-"сільський діалект" і все одно не сподобавсяНа Львовском форуме по безопасности будем искать альтернативу Минску и "формуле Штайнмайера", - Сыроид - Цензор.НЕТ 7195
 показать весь комментарий
 
 
Я не політик. Я не буду брехати. Приєднати хочуть не Донбас до України, а Україну до Донбасу. Я проти! - Шклярhttps://kraina.biz.ua/editor3/41396/#.Xa4LzpIuWeI.twitterНа Львовском форуме по безопасности будем искать альтернативу Минску и "формуле Штайнмайера", - Сыроид - Цензор.НЕТ 5872
 показать весь комментарий
 
 
Хватит тешить себя иллюзиями - какие- то голосования облсоветов по формуле, конференции, народные вече и проч перформансы....
Какой механизм урегулирования конфликта на Востоке Украины будет выбран, решается в Москве, Париже, Берлине и Вашингтоне.... Иногда, для соблюдения приличий, к этому подключают Киев... Хотя, чаще, ему просто объявляют о принятых решениях...
 показать весь комментарий
 
 
А шо,має шанси підтягнути ту Самлпоміч...По розмові галичанка,по зовнішності жидівка,по поведінці бізнесовка,от тільки призвіще підкачало,зі жрачкою зв"язане...А коли жрачку згадують народ починає злитись...недоїдає... На Львівському безпековому форумі будемо шукати альтернативу Мінську і "формулі Штайнмаєра", - Сироїд - Цензор.НЕТ 1798
 показать весь комментарий
 
Пригласите на форум миристра иностранных дел. А то, у него всего два пути - или на колени, или 1/3 бюджета. Научите человека нелинейно мыслить.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх