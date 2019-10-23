 Раскола во фракции СН нет, есть горячие дискуссии, - Арахамия

Об этом глава фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия сказал журналистам на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ.

"Все хотят увидеть раскол "Слуги народа". Такого нет. У нас нормальное монобольшинство... Если мы нормально голосуем, у нас есть партийная дисциплина, все работает - это означает, что никаких расколов нет", - отметил он.

При этом Арахамия добавил, что во фракции проходят дискуссии по тем или иным вопросам.

"У нас 254 человека. Горячие дискусии есть даже во фракциях, где 18-20 людей, а у нас еще больше горячих дискуссий. У нас разные люди, есть богатые, есть новички, есть люди из бизнеса, есть активисты. Конечно они все имеют свои мысли и так далее. Но раскола в нашей фракции нет", - подытожил глава фракции СН.

Читайте также: Завтра на "Право на власть" приведу свидетеля предложения взятки в $30 тыс. "слугам народа", - Арахамия

Напомним, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко.заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии Слуга народа. ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи"

Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН "проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.

23 октября стало известно, что Дубинский и Арахамия договорились вместе пройти детектор лжи.

Позже президент Зеленский заявил: "Все члены финансового комитета ВР должны пройти проверку на детекторе лжи".