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 Политика Украины
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Все про:Арахамия (86) Слуга народа (369)

 Раскола во фракции СН нет, есть горячие дискуссии, - Арахамия

Во фракции "Слуга народа" нет раскола, а есть рабочий процесс, который сопровождается горячими дискуссиями.

Об этом глава фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия сказал журналистам на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ.

"Все хотят увидеть раскол "Слуги народа". Такого нет. У нас нормальное монобольшинство... Если мы нормально голосуем, у нас есть партийная дисциплина, все работает - это означает, что никаких расколов нет", - отметил он.

При этом Арахамия добавил, что во фракции проходят дискуссии по тем или иным вопросам.

"У нас 254 человека. Горячие дискусии есть даже во фракциях, где 18-20 людей, а у нас еще больше горячих дискуссий. У нас разные люди, есть богатые, есть новички, есть люди из бизнеса, есть активисты. Конечно они все имеют свои мысли и так далее. Но раскола в нашей фракции нет", - подытожил глава фракции СН.

Читайте также: Завтра на "Право на власть" приведу свидетеля предложения взятки в $30 тыс. "слугам народа", - Арахамия

Напомним, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко.заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии Слуга народа. ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи"

Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН "проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.

23 октября стало известно, что Дубинский и Арахамия договорились вместе пройти детектор лжи.

Позже президент Зеленский заявил: "Все члены финансового комитета ВР должны пройти проверку на детекторе лжи".

Источник: https://censor.net.ua/n3155519
 
 
 Топ комментарии
 
" У нас разные люди, есть богатые, есть новички, есть люди из бизнеса, есть активисты"

Стесняюсь спросить Раскола во фракции СН нет, есть горячие дискуссии, - Арахамия - Цензор.НЕТ 7107 А умные у вас там есть? Образованные... А то, что там сплошь богатые (и новички, и активисты) сидят, то оно и так видно, без уточнений)).
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Хліба не буде, будуть "зреліща". Бубочка ж обіцяв: "Скушно не будет"
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крысиная грызня теперь горячие дискуссии
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А взятки за голосование - это тоже горячие дискуссии?
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об этом и дискуссии..кто сколько взял..продешивившие очень расстраиваются Раскола во фракции СН нет, есть горячие дискуссии, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4659
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крысиная грызня теперь горячие дискуссии
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Хліба не буде, будуть "зреліща". Бубочка ж обіцяв: "Скушно не будет"
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поясни будь ласка при петі 200 гр масла коштувало 35 грн зараз 42 грн так яким чином воно виросло на 65 відсотків? ще одне ковбасу зараз можна купити і за 70 так і за 200 (як при петі) дивлячись що ти береш.
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Владимир Николенко 123e1460, а когда закончилась эпоха бедности?( я наверное составлю тест-проверку на зебелизм)
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відразу після закінчення епохи "житія по-новому" Розколу у фракції СН немає, є гарячі дискусії, - Арахамія - Цензор.НЕТ 878
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Пети нет, а он есть - по ночам в супермаркетах масло подгрызает
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Гаряе дискутувало якось стадо овець. Кричали "Беее", "Беее". І одностайно дійшли рішення: "Беее"
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" У нас разные люди, есть богатые, есть новички, есть люди из бизнеса, есть активисты"

Стесняюсь спросить Раскола во фракции СН нет, есть горячие дискуссии, - Арахамия - Цензор.НЕТ 7107 А умные у вас там есть? Образованные... А то, что там сплошь богатые (и новички, и активисты) сидят, то оно и так видно, без уточнений)).
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"Это ж где у человека голова, чтобы на шестом году войны на поклон к врагу идти?" - Бутусов о выступлении "слуги" Шевченко на российском ТВ" - тут явное предательство Украины, потому с этим ублюдком надо говорить как с предателем во время войны, и наказание должно быть соответствующее - однозначно, нары.
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это не дискуссии, это аукцион по распределению взяток
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Гарячо - это у богдана с зеленским . У вас - разброд и смятение ю
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И чем выше температура дискуссии, тем больше шкварчит.
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