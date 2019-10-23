EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Общество
  3507  38
Все про:Кабмин (11291) отопительный сезон (258) Транзит газа (85) Гончарук_Алексей (195)

 Если РФ прекратит транзит газа, у ряда городов могут возникнуть проблемы с отоплением, - Гончарук

Необходимость перевода газотранспортной системы Украины в другой режим работы в случае прекращения Россией транзита газа с 1 января 2020 года может вызвать временные проблемы в некоторых небольших украинских городах.

Об этом заявил на брифинге премьер-министр Украины Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У некоторых городов небольших могут быть временные проблемы. Мы о них наперед знаем, наперед думаем. Поэтому, думаю, никаких внештатных историй у нас не будет", – сказал глава Кабмина.

Гончарук подчеркнул, что в целом Украина к отопительному сезону готова и накопила достаточные запасы природного газа в хранилищах.

"Оснований считать, что у нас будут какие-то незапланированные проблемы – их нет", – заверил премьер.

Читайте также: Включать отопление в Киеве начнут с 25 октября, - Кличко

Источник: https://censor.net.ua/n3155518
 
 
 Топ комментарии
 
Налицо потужная энергетическая независимость от рассейского газа, которую так любил декларировать пухлый кондитер.
 показать весь комментарий
 
Т У П О Р Ы Л Ы Й ..в 14 война начавдась и ссссуууука выжили...а вы зебилы войну закончили..или нет??...а почему нет??..и у вас проблемы с газом???..НИ КАКОГО МАЙДАНА..НИ КАКИХ ШИН..СУКИ СИДИТЕ ЕЩЕ 4 ГОДА И 6 МЕСЯЦЕВ...ПУСТЬ ДЕБИЛЬНАЯ ВАТА ВЫМРЕТ
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Алчевськ 2006 рік, 60 тис. мешканців, аварія національного масштабу через припинення опалення! Замерзла навіть каналізація і людей прийшлось евакуйовувати по всій Україні, а зі всієї України звозити зварювальників та сантехників для відновлення опалення і не змогли закінчити роботи до кінця зими! Якщо буде хоча б два таких Алчевська - це буде катастрофа з десятками тисяч загинувших людей, епідеміями та бунтами!
 показать весь комментарий
 
)) якщо в одному Алчевську при такій катастрофі не було тисяч загиблих, то чому при двох алчевськах раптом будуть десятки тисяч? можете не відповідати Если РФ прекратит транзит газа, у ряда городов могут возникнуть проблемы с отоплением, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7940
до речі, якщо це станеться саме в алчевську, ну і десь, скажімо в єнакієво, то особливо ніхто не заперечуватиме )))
 показать весь комментарий
 
Тому що при відключенні газу зі сторони росії будуть сотні розморожених будинків в кожному місті і в кожному місті буде катастрофа і допомагати дрібним населеним пунктам які будуть повністю замерзати без газу та світла ніхто не буде, просто не буде людей, труб та техніки! Тому будуть десятки тисяч загиблих! Сценарій приблизно такий - відключення газу, потім зупинка або часткова зупинка котельних на сході в центрі та на півдні України, збільшення навантаження на електромережу для підігріву приміщень, як наслідок перевантаження електромережі, масові аварії на електромережах з відключенням світла та з виходом з ладу трансформаторів, потім без опалення та світла - розмерзання систем опалення будинків і повільна холодна смерть для пенсіонерів та всіх хто не може виїти з квартири і десь зігрітись біля пічки в наметі ДСНС. Розумні люди в даний момент купляють собі дров'яні пічки!
 показать весь комментарий
 
 
Писателя-графомана, укушенного в мозг грицацуевым, не читая в спам!
 показать весь комментарий
 
Порошенко виноват что газ есть, но Зекоманда это исправит...
 показать весь комментарий
 
 
Наверное причина по которой следует принять российские условия транзита газа...
 показать весь комментарий
 
 
А если КМУ возьмет и тоже кое - какие транзиты с паРашии прекратит?
 показать весь комментарий
 
"Если для народа это (формула Штайнмайера) приемлемая цена, мы это делаем. Если нет... выносим все у вас из дому, отбираем лисапет, кушаем ваших детушек, отключаем газ, палим дом, отдаем одному патриоту "Приватбанк" и хрен вы нас потом найдете, - ну или формула Штайнмайера, выбирайте. Источник: https://censor.net.ua/r3154701
 показать весь комментарий
 
 
Налицо потужная энергетическая независимость от рассейского газа, которую так любил декларировать пухлый кондитер.
 показать весь комментарий
 
 
дебил..пороха пол года нет..аааа..сорри..папередники
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Пороха нет, а "энергетическая независимость", которую он потужно здобув и постоянно ставил себе в плюс - есть, или ты не согласен?
 показать весь комментарий
 
 
Зебил... от зебил... и смайлик здесь же...
 показать весь комментарий
 
 
Порохосос і тут хуцпу наганяє. Чи не ваша п-братія тепер всюди зраду нагоняє та зловтішається, хоча в більшості випадків причини проблем закладені в часи правління шакаладних або ще до них, але хапужними "реформами" ніяк не вирішувались, зате декларувались патужні успіхи по всіх фронтах.
 показать весь комментарий
 
 
есть, просто гончарук с зелей ее, независимость, уничтожают.
уж скоро полгода будет как начали УНИЧТОЖАТЬ..)))
 показать весь комментарий
 
Т У П О Р Ы Л Ы Й ..в 14 война начавдась и ********** выжили...а вы зебилы войну закончили..или нет??...а почему нет??..и у вас проблемы с газом???..НИ КАКОГО МАЙДАНА..НИ КАКИХ ШИН..СУКИ СИДИТЕ ЕЩЕ 4 ГОДА И 6 МЕСЯЦЕВ...ПУСТЬ ДЕБИЛЬНАЯ ВАТА ВЫМРЕТ
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Льоша, ти закусуй
 показать весь комментарий
 
 
Скорее барину ***** в ноги бросайся, доктор Стрейндж, твой камертон тебя только похвалит!
 показать весь комментарий
 
очень плохо!
На шестом году войны мы все еще зависим от газа, который РФ качает через нашу ГТС для европейского потребителя!
И еще хуже, что если вдруг не будут качать для европейского потребителя (а когда то таки не будут), то проблему возникнут у городов Украины!

а если проблем таки нет, то к чему выкатывать их в СМИ? так что же он хотел этим нам сказать? будут или ...?
 показать весь комментарий
 
навязывание мысли, что Украине без РФ никуда не деться, что нужно капитулировать.
 показать весь комментарий
 
 
Если РФ прекратит транзит газа, у ряда городов могут возникнуть проблемы с отоплением, - Гончарук

=============
пошло вон, никчёмное зелёное чмо, со своим российским газом!
 показать весь комментарий
 
 
як ти думаєш чий вони газ закачували і за чий кошт ця з вереском рекордна кількість?
 показать весь комментарий
 
 
а кем Вы являетесь премьер министром то должны были все предусмотреть очередная говорящая голова




tZE inform

@tZEinform

Контрабанда победила ! Кабмин снял с повестки дня обсуждение ужесточения борьбы с контрабандой. Только Вове не рассказывайте - он ее уже ж победил...
 показать весь комментарий
 
 
Это типа надо соглашаться на договор по транзиту, который продавливает Газпром?А может поинтересуйтесь у Тимошенко как она организовала реверс.Ах да Европа будет мерзнуть, ну так они заключали договоры с Газпромом с него и спрос
 показать весь комментарий
 
 
а как вы готовились к отопительному сезону интересно?

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина завершила подготовку к отопительному сезону - запасов газа и угля должно хватить для прохождения зимы.
Об этом он сказал в своем видеообращении.
"Отопительный сезон начался. Страна к нему готова: у нас достаточное количество угля на складах, у нас достаточное количество газа в наших хранилищах, у нас в пригодном для эксплуатации состоянии вся необходимая инфраструктура", - подчеркнул премьер.
В то же время он не исключает того, что во время отопительного сезона возможны локальные аварии в ходе работы теплосетей.
"Но мы понимаем как с ними справляться, поэтому я уверен, что зиму страна пройдет нормально", - добавил Гончарук.
Напомним:
Ранее Гончарук заявил о готовности к отопительному сезону всех городов Украины, кроме двух - Смелы и Нового Роздола.
 показать весь комментарий
 
если рф прекратит транзит то "словацкого" газа тоже не будет.
 показать весь комментарий
 
земоники начинают продвигать договор о закупках газа у пукина, а не на еврорынке
все что было сделано для энерго независимости спускают коту под хвост.
интересно какой уровень откатов от пукина они получат?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх