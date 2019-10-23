 Если РФ прекратит транзит газа, у ряда городов могут возникнуть проблемы с отоплением, - Гончарук

Об этом заявил на брифинге премьер-министр Украины Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У некоторых городов небольших могут быть временные проблемы. Мы о них наперед знаем, наперед думаем. Поэтому, думаю, никаких внештатных историй у нас не будет", – сказал глава Кабмина.

Гончарук подчеркнул, что в целом Украина к отопительному сезону готова и накопила достаточные запасы природного газа в хранилищах.

"Оснований считать, что у нас будут какие-то незапланированные проблемы – их нет", – заверил премьер.

Читайте также: Включать отопление в Киеве начнут с 25 октября, - Кличко