 Если РФ прекратит транзит газа, у ряда городов могут возникнуть проблемы с отоплением, - Гончарук

Об этом заявил на брифинге премьер-министр Украины Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"У некоторых городов небольших могут быть временные проблемы. Мы о них наперед знаем, наперед думаем. Поэтому, думаю, никаких внештатных историй у нас не будет", – сказал глава Кабмина.
Гончарук подчеркнул, что в целом Украина к отопительному сезону готова и накопила достаточные запасы природного газа в хранилищах.
"Оснований считать, что у нас будут какие-то незапланированные проблемы – их нет", – заверил премьер.
Читайте также: Включать отопление в Киеве начнут с 25 октября, - Кличко
до речі, якщо це станеться саме в алчевську, ну і десь, скажімо в єнакієво, то особливо ніхто не заперечуватиме )))
уж скоро полгода будет как начали УНИЧТОЖАТЬ..)))
На шестом году войны мы все еще зависим от газа, который РФ качает через нашу ГТС для европейского потребителя!
И еще хуже, что если вдруг не будут качать для европейского потребителя (а когда то таки не будут), то проблему возникнут у городов Украины!
а если проблем таки нет, то к чему выкатывать их в СМИ? так что же он хотел этим нам сказать? будут или ...?
=============
пошло вон, никчёмное зелёное чмо, со своим российским газом!
tZE inform
@tZEinform
Контрабанда победила ! Кабмин снял с повестки дня обсуждение ужесточения борьбы с контрабандой. Только Вове не рассказывайте - он ее уже ж победил...
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина завершила подготовку к отопительному сезону - запасов газа и угля должно хватить для прохождения зимы.
Об этом он сказал в своем видеообращении.
"Отопительный сезон начался. Страна к нему готова: у нас достаточное количество угля на складах, у нас достаточное количество газа в наших хранилищах, у нас в пригодном для эксплуатации состоянии вся необходимая инфраструктура", - подчеркнул премьер.
В то же время он не исключает того, что во время отопительного сезона возможны локальные аварии в ходе работы теплосетей.
"Но мы понимаем как с ними справляться, поэтому я уверен, что зиму страна пройдет нормально", - добавил Гончарук.
Напомним:
Ранее Гончарук заявил о готовности к отопительному сезону всех городов Украины, кроме двух - Смелы и Нового Роздола.
все что было сделано для энерго независимости спускают коту под хвост.
интересно какой уровень откатов от пукина они получат?