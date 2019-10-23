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 Политика Украины
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 Суд назначил рассмотрение дела Штепы на 21 ноября

Орджоникидзевский райсуд Харькова в среду объявил дату первого заседания по сути по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы.

"Суд назначил рассмотрение обвинительного акта на 21 ноября, 11 часов", - сказал Интерфакс-Украина адвокат Штепы Александр Шадрин, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, вчера после 16-месячного перерыва состоялось заседание суда по делу экс-мэра Славянска Штепы.

Как сообщалось, начиная с 12 июня 2018 года суд неоднократно переносил продолжение подготовительного заседания.

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6 марта 2018 года апелляционный суд Харьковской области решил направить материалы дела в отношении Штепы на рассмотрение в Орджоникидзевский райсуд города. Рассмотрение дела в отношении Штепы с самого начала должно начаться в пятый раз.

1 июня 2018 года коллегия Орджоникидзевского райсуда Харькова по делу Штепы удовлетворила ходатайство защитника экс-мэра Славянска Александра Тананакина об отводе председательствующей судьи Виктории Поповой, члена коллегии Елены Саркисян и запасной судьи Елены Бугеры.

До этого дело направлялось на рассмотрение в Червонозаводский, Коминтерновский, Ленинский и Октябрьский районные суды Харькова, однако из-за отводов и самоотводов членов коллегии судей ни один из них так и не смог вынести приговор. В некоторых судах не удалось даже провести подготовительное заседание.

Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3155517
 
 
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Вроде из зала ресторана привели)) Така причОска, да-да, така красива). Улыбается).
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шапито,
а потом будет виновата Савченко и её закон ...,
когда они все таки разродятся на какое то решение, ей в пору будет
давать Орден Святой великомученицы Нели Суд назначил рассмотрение дела Штепы на 21 ноября - Цензор.НЕТ 8356
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Да отпустите вы её наконец!
Уже не прикольно!
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