EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины
  761  44
Все про:журналистика (2487) Мальдивы (22) Порошенко (17845) суд (22658) ГБР (649)

 Суд дал разрешение ГБР на временный доступ к материалам расследования журналистов "Схем" об отдыхе Порошенко на Мальдивах

Печерский районный суд Киева предоставил следователям ГБР разрешение на временный доступ к редакционной коммуникации журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях", которые готовили расследование "Mr. Petro Incognito" - о тайном отпуске Петра Порошенко на Мальдивах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Кроме того, следователи получили разрешение на доступ к целому ряду других внутриредакционных данных - графику работы журналистов, операторов и водителей, данным по оплате их труда.

Такое решение суд принял 17 октября в рамках досудебного расследования уголовного производства Государственного бюро расследований относительно вероятного "незаконной переправки лиц" - в частности, експрезидента - через государственную границу "с использованием заведомо поддельных документов".

Срок действия постановления - месяц. Согласно решению суда, если редакция не предоставит правоохранителям указанную информацию, то суд, по ходатайству следователей ГБР, "имеет право вынести постановление о разрешении на проведение обыска с целью отыскания и изъятия указанных вещей и документов".

Читайте также: ГБР открыло новое уголовное дело против Порошенко по заявлению Портнова

Перечень данных, который журналисты должны передать в ГБР во исполнение постановления суда, таков:

- весь отснятый материал;
- информационные запросы и ответы на них, выполненные во время подготовки указанной передачи;
- возможные документальные материалы, подтверждающие присутствие (учеты рабочего времени, задачи, бухгалтерские документы о выплатах денежного вознаграждения за выполнение задач, редакционные задания, оплату транспортных услуг, путевок на автомобиле) задействованных журналистов, операторов, водителей и других сотрудников во время съема материала в т .ч. в вечернее и ночное время (в т.ч. 08.01.2018) для указанной передачи;
- другие имеющиеся документальные материалы, касающиеся указанной телепередачи (служебные записки, сообщения, согласование выпуска в эфир, редактирование, утверждение текста телепередачи, внесение поправок, рецензии, возражения и т.д.).

В постановлении Печерского районного суда Киева отмечается также, что оно не подлежит обжалованию.

Напомним, 19 января 2018 журналисты проекта "Схемы" опубликовали расследование, согласно которому, по их данным, отдых на Мальдивских островах пятого президента Украины Петра Порошенко с 1 по 8 января стоил не менее 500 тысяч долларов, что составляет более 14 млн. гривен.

Позже пятый Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что в начале января 2018 года летал отдыхать на Мальдивские острова вместе с семьей за свои личные средства.

Отметим, ранее заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что ГБР открыло новое уголовное производство против экс-президента Украины Петра Порошенко. По его словам, отправляясь на отдых в 2018 году, Порошенко "незаконно переправил через границу группу лиц при вылете на Мальдивские острова по чужим паспортам".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко всегда пересекал госграницу в соответствии с законом, Портнов ответит за ложь, - заявление "Европейской Солидарности"

Источник: https://censor.net.ua/n3155513
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Опа, кокорина прихватят
 показать весь комментарий
 
 
Пусть ГБР спросит у "ольгинских" калоедов. Они о Порошенко знают больше, чем есть на самом деле.
 показать весь комментарий
 
 
Опять Петро.....

Давайте про Зелю поговорим!!!!

За чей счет, он со своим любовником Богданом отдыхал в Турции, а потом в Одессе???
 показать весь комментарий
 
 
Так любовник же джентЄльмЄн, всЙО Аплатил... Кто девушку ужінаЄт тот ее і танцуєт... Суд дал разрешение ГБР на временный доступ к материалам расследования журналистов "Схем" об отдыхе Порошенко на Мальдивах - Цензор.НЕТ 9815
 показать весь комментарий
 
 
Зеля сразу после выборов на туда отправился праздновать, то как развёл аж 73% и ничего...
 показать весь комментарий
 
Чувак за свои деньги слетал раз в три года на неделю отдохнуть.

Стране нанесен невосполнимый ущерб
 показать весь комментарий
 
 
Зачем такой честный человек делал все на темную, подставные документы на всю семейку.
 показать весь комментарий
 
 
ты видел эти подставные документы ?

или кто видел эти подставные документы ?
 показать весь комментарий
 
 
Я понимаю, что умственный уровень зебилов не очень. Но вообще то для безопасности.
 показать весь комментарий
 
 
Пусть расследуют покупку Зеленским недвижимости в уже оккупированом Крыму.
 показать весь комментарий
 
 
О! Ну вяленько как-то.... Без задоринки....
Где искромётные шутки про зебилов? Суд дал разрешение ГБР на временный доступ к материалам расследования журналистов "Схем" об отдыхе Порошенко на Мальдивах - Цензор.НЕТ 494
 показать весь комментарий
 
Так я не поняВ, шукатимуть де журнашлюхи брали матЄрял. чи Петра будуть щемити? Суд дал разрешение ГБР на временный доступ к материалам расследования журналистов "Схем" об отдыхе Порошенко на Мальдивах - Цензор.НЕТ 9929
 показать весь комментарий
 
Мальдивы уничтожены вместе со свидетелями? Суд дал разрешение ГБР на временный доступ к материалам расследования журналистов "Схем" об отдыхе Порошенко на Мальдивах - Цензор.НЕТ 2087
 показать весь комментарий
 
Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть производство относительно возможного взяточничества, халатности, растраты госсредств и госизмены экс-президента Петра Порошенко.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/192802_1571759662
 показать весь комментарий
 
 
На основании заявления портнова? Или зебилы пока еще портнова стесянються?
 показать весь комментарий
 
 
Высший антикоррупционный суд созданный Порошенко специально для этого.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Петропарашные квакеры как обычно уже брешут, уже в трудах, аки пятро-параша...
 показать весь комментарий
 
что-то мне подсказывает, что зря затребовали. или окажется, что журналисты смонтировали чей-то материал, трудолюбиво собранный другими, либо оплачены поездки были не каналом.
 показать весь комментарий
 
Вот не побоюсь сказать вы долб@#бы порохоботы. Такую ересть писать
 показать весь комментарий
 
 
очередная сенсация - сейчас выясниться шо журналисты мягко говоря очень ошиблись - вот это будет скандал так скандал )))))
 показать весь комментарий
 
 
А как там дела по Медведчуку, Портнову, Лукаш, Ахметке что то зебилы как то подзабыли уже или то уже свои ребята? Главное Порох и бедные не знают что его уже приплести, сами нарыть нихрена не могут уже по журналистам пошли. А что делать, заказ с Москвы надо выполнять.
 показать весь комментарий
 
 
Так это же союзники преЗЕдента...их нельзя трогать...
 показать весь комментарий
 
 
Кстати, по Панаме дело тоже не закрыто.
петя, как всегда брешет.
 показать весь комментарий
 
 
Где отряд из ребят педоботов?
Или у них мозговой штурм?

 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Чего там расследовать . Свыне и его друзьям был не удобен майдан , вот и вывезли в Илловайск . Когда поняли шо потриотов много выжило , сделали Дебальцево .
 показать весь комментарий
 
 
Что, никак зеленые жуки не могут нарыть за что зацепиться?🙂
 показать весь комментарий
 
Пєтєрастики, заспівуй: "Гей ви, Мальді-и-и-и-ви! Мені насняться ваші ді-і-и-и-ви!" Суд дал разрешение ГБР на временный доступ к материалам расследования журналистов "Схем" об отдыхе Порошенко на Мальдивах - Цензор.НЕТ 639
 показать весь комментарий
 
А как насчет отдыха Богдана на свадьбе недавно кажется в Монако или Монте-карло? Или Портнов заявку не давал?
Между делом Порох вообще-то не бедный и мог себе позволить....
 показать весь комментарий
 
Уже расследована ко-ко-коррупия по Роттердаму+, "контрабасу" деталей к технике.
Теперь осталось обосраться с Мальдивами и вот вся зебилья попаганда оказалась просто гнилоротым враньем Суд дал разрешение ГБР на временный доступ к материалам расследования журналистов "Схем" об отдыхе Порошенко на Мальдивах - Цензор.НЕТ 5050
 показать весь комментарий
 
Я думаю все помнят как свинорылые поспиливали все деревья и поменяли брущатку на Институцкой .
 показать весь комментарий
 
Почему этот ВОР ещё ни на нарах ??????????????????????
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх