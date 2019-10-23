Об этом на брифинге после заседания Кабинета министров 23 октября заявил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, пока это единственное решение, принятое правительством по поводу выходных в новогодние и рождественские праздники.
Он к тому времени будет министром интеграции с РФ
вполне вписывается в парадигму совкового Квартала
седьмого6 ноября.
ДБЛ БЛД
Клоунская власть.....
В Кабинете министров также решили сделать выходным понедельник, 6 января 2020 года. Рабочий день перенесли на субботу, 11 января.
Таким образом, в соответствии с документом, украинцы будут отдыхать четыре дня подряд: с воскресенья, 29 декабря, по среду, 1 января. На Рождественские праздники украинцы тоже получат четыре выходных подряд - с субботы, 4 января, по вторник, 7 января.