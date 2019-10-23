 Кабмин принял решение сделать 6 января 2020 года выходным днем

Об этом на брифинге после заседания Кабинета министров 23 октября заявил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, пока это единственное решение, принятое правительством по поводу выходных в новогодние и рождественские праздники.

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