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Все про:Киевская область (1778) младенец (17) Нацполиция (10277) похищение (1297)

 Полицейские нашли автомобиль, на котором похитили младенца в Коцюбинском

Правоохранители обнаружили легковой автомобиль, на котором скрылась неизвестная женщина, похитившая 3-месячного младенца в поселке Коцюбинское Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киевской области.

"В 15:20 дан отбой по полицейскому плану-перехвату. Авто по ориентированию остановила патрульная полиция Киева. Сейчас водитель дает показания следователям", - сообщили в полиции.

Вместе с тем, уголовная полиция Киевской области продолжает осуществлять неотложные поисковые мероприятия для установления местонахождения похитительницы и малыша.

Напомним, утром 23 октября в поселке Коцюбинское неизвестная женщина похитила 3-месячного ребенка у матери и скрылась в неизвестном направлении на автомобиле. Правоохранители ввели в Киевской области план-перехват.

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Источник: https://censor.net.ua/n3155506
 
 
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Наверное нужно пойти с ней на компромис и обменять ребенка на землю под Киевом а лучше в Киеве? Верно? Ведь так нам все предлогают и Европа и украинская власть поступать с террористами и похитителями?
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