 Полицейские нашли автомобиль, на котором похитили младенца в Коцюбинском

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киевской области.

"В 15:20 дан отбой по полицейскому плану-перехвату. Авто по ориентированию остановила патрульная полиция Киева. Сейчас водитель дает показания следователям", - сообщили в полиции.

Вместе с тем, уголовная полиция Киевской области продолжает осуществлять неотложные поисковые мероприятия для установления местонахождения похитительницы и малыша.

Напомним, утром 23 октября в поселке Коцюбинское неизвестная женщина похитила 3-месячного ребенка у матери и скрылась в неизвестном направлении на автомобиле. Правоохранители ввели в Киевской области план-перехват.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Основной версией взрыва гранаты в центре Киева является неосторожное обращение с гранатой, - полиция