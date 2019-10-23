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 Политика Украины
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Все про:депутат (2759) местные выборы (1235) Слуга народа (369) Корниенко (47)

 Планируем на треть уменьшить количество депутатов областных советов и на 40% - местных, - Корниенко

В рамках реформы децентрализации планируется сокращение количества депутатов областных и местных советов.

Об этом рассказал первый заместитель председателя фракции "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Корниенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По количеству депутатов в облсоветах. Мы планируем пересмотреть те количества, которые сейчас, чтобы более эффективно было. Где-то на треть примерно их уменьшить", - сказал Корниенко.

Депутат также анонсировал сокращение количества депутатов местных советов почти вдвое.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Весной хотим масштабировать успех партии "Слуга народа" на местные выборы, - Корниенко

"У нас сейчас около 100 тыс. депутатов местных советов. Их будет около 60 тыс.. То есть почти вдвое уменьшится количество депутатов местных советов", - подчеркнул он.

Источник: https://censor.net.ua/n3155503
 
 
 Топ комментарии
 
Економічні питання вже вирішили. В бюджеті мінус 48 млрд
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А сокращение Рады до 300 депутатов где? Говорылы балакалы, силы и заплакалы. Где голосование по этому вопросу?
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Пусть сначала устаканят закон о неприкосновенности.А то мутняк какой-то с этим законом.
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Треба ввести посаду прокуратора, бо усі депутати дорожче обходяться і ще повинні проходити поліграф та виконувати забаганки Слуг народу.
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А сокращение Рады до 300 депутатов где? Говорылы балакалы, силы и заплакалы. Где голосование по этому вопросу?
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Нема і не буде, бо нічого нова влада не обіцяла Планируем на треть уменьшить количества депутатов областных советов и на 40% - местных, - Корниенко - Цензор.НЕТ 8858
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Пусть сначала устаканят закон о неприкосновенности.А то мутняк какой-то с этим законом.
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уменьшив население, можно также сократить количество депутатов.
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Население уже давно сократилось в половину и народ не в состоянии из своих налогов в бюджет оплачивать этих дебильных слуг народа.
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Можна залишити лише тих виборців, які ******* Слуг народу
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.. а избирать подобных **слуг народа** народ оказывается в силе?!!!... Следовательно..чем меньше народа....тем больше дебилов!!! Так и по депутатам... Или у них другой принцип?
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а они зарплату не получают. а вот деребангить все и вся станет легче .
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И ввести районных в Киеве, что уменьшит количество депутатов со 120 до примерно 600 Планируем на треть уменьшить количества депутатов областных советов и на 40% - местных, - Корниенко - Цензор.НЕТ 6808
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там урезать , тут пришить!!! )) разница в том, что режут громко, а пришивают тихо...
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А где же они все будут харчеваться?
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Будуть найматися паліями, як це було з будинком Гонтаревої.
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Супер ! Депутатов больше чем страна , аж страшно , плюнешь в депутата попадешь . 90 , привет Кучме .
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Економічні питання вже вирішили. В бюджеті мінус 48 млрд
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А когда сократите количество народных депутатов, как обещали?
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анархисты- либертарианцы, мля....Почему на 30, почему на 40? почему не на 90? А... вижу, чтобі єффективнее было.... Железно!!! )) какие критерии єффективности?
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Цензор, спроси у пЕСа, уже можно это публиковать или методички у петиков ещё не готовы?

Через Бровченко есть прямая связь с
возможными махинациями Пашинского и его
соратника экс-нардепа Винника.
22 октября в аэропорту Борисполь задержали экс-
замминистра времен Порошенко. СБУ подозревает
Юрия Бровченко, который ранее занимал высокую
должность в Минэкономики, в миллионных
хищениях в оборонной сфере и в госизмене.
Об этом говорится в статье издания «Страна».
Непосредственным начальником Бровченко был
однопартиец Порошенко Степан Кубив. А на
презентации, из-за которой бывший замминистра
сегодня за решеткой, побывал Петр Порошенко.
Также в деле есть след еще одного экс-куратора
оборонки - Сергея Пашинского.
Читайте также: Экс-замминистра экономики
арестован с залогом в 3,4 млн гривен
Что произошло
Во вторник в СБУ сообщили, что задержали в
аэропорту экс-замминистра экономики. Позже в
СМИ раскрыли его имя - Юрий Бровченко. Он
контролировал реализацию оборонного госзаказа
страны. Теперь его подозревают в госизмене и
присвоении 8,2 миллионов долларов.
В аэропорту Бровченко задерживали
контрразведчики.
В СБУ установили, что чиновники Минэкономики, а
также двух госпредприятий («Украинский центр »
Безопасность» и государственной акционерной
холдинговой компании «Артем») заключили с
иностранной компанией заведомо невыгодный
контракт на поставку линии по производству
артиллерийских снарядов. Он обошелся в 16,5 млн
долларов.
При этом аванс в размере 8,2 млн долларов
перевели на счет фиктивной фирмы в офшоре,
которая не принадлежала поставщику. Контракт
должны были выполнить до 30 декабря 2019 года.
Речь идет о закупке линии производства снарядов
на заводе Артема, которую торжественно открывал
экс-президент Петр Порошенко в августе прошлого
года.
Тогда он заявил, что «натовские генералы, которые
приезжали в Украину, были шокированы тем,
насколько быстро украинский народ
восстанавливает армию и оборонную
промышленность». И что на обеспечение создания
комплексов по производству боеприпасов пошли
средства из 1,5 млрд долларов Януковича.
Петр Порошенко на открытии линии на заводе
«Артем». Фото twitter.com/poroshenko
СБУ уже задержало других фигурантов схемы:
руководителя госпредприятия и представителя
иностранной компании. Украинцу объявили
подозрение о совершении преступления, по ч. 1
ст. 111 (госизмена), иностранцу - по ч. 4 ст. 27 и
ч. 1 ст. 111 УК Украины (подстрекательство
должностных лиц к совершению противоправных
действий). Госчиновнику уже избрана мера
пресечения в виде содержания под стражей
сроком два месяца с правом внесения залога в
размере 2,8 миллиона гривен.
Решается вопрос об избрании меры пресечения
иностранцу. Продолжаются следственно-
оперативные действия.
Что известно о Бровченко
В биографии Юрия Бровченко на сайте
министерства говорится, что он 15 лет находился
на службе в ВСУ (с 25 до 40 лет).
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Зеленского
Потом занимался вопросами нацбезопасности и
обороны на государственном уровне. Возглавлял
департамент утилизации ракетного топлива, ракет
и боеприпасов в Минобороне.
В 2011 году перешел в Минэкономразвития, где до
2015 года возглавлял департамент экономики
обороны и безопасности. Руководил работой
мобилизационного подразделения в госконцерне
«Укроборонпром».
На должности заместителя министра экономики
Степана Кубива отвечал за развитие оборонно-
промышленного комплекса, занимал это кресло до
сентября 2019 года.
Кубив - человек Порошенко и ныне член его
партии «Европейская солидарность».
След Пашинского и Винника
Несколько дней назад появилась информация, что
СБУ расследует возможную работу экс-заместителя
министра экономики Юрия Бровченко на
спецслужбы России в контексте срыва
производства 152 мм снарядов для артиллерийской
системы «Гиацинт».
Сообщалось, что следствие установило, что
сотрудник американской компании Gray Fox
Logistics шпионил по заданию России. Он наладил
контакты с сотрудниками Минэкономики и
госпредприятиями, задействованными в
реализации Государственного оборонного заказа и
от них узнал о планах наладить серийное
производство снарядов 152-155 мм. Затем он
вступил в сговор с экс-замминистром экономики.
При этом фигуранты схемы не планировали
поставлять оборудование.
Глава экспертной организации StateWatch Глеб
Каневский в колонке для «Украинской правды»
писал, что пока «Артем» ждал оборудования из
США, право поставлять снаряды для «Гиацинтов»
получило ООО «Рубин 2017». По его данным, среди
основателей ООО была фирма «Украинская
бронетехника». Ее директор - Александр Кузьма,
родственник помощника нардепа Сергея
Пашинского, который возглавлял парламентский
комитет по нацбезопасности и обороне. А
директором «Рубина» была Людмила Васильева -
помощница экс-нардепа Ивана Винника, который
был секретарем комитета нацбезопасности.
Напомним, что ранее НАБУ не дало вылететь из
Украины бывшему куратору «оборонки» Олегу
Гладковскому, замешанному в скандале с
«Укроборонпромом». Позже он вышел под залог.
Задержание экс-заместителя министра экономики
Юрия Бровченко по обвинению в работе на
спецслужбы РФ с целью сорвать производство
снарядов, как сообщают источники издания в
силовых структурах, вписывается в общую линию
зачистки «Укроборонпрома» от влияния его
прошлых кураторов - Пашинского (курировал
потоки по линии Турчинова) и Свинарчука
(купировал по линии Порошенко).
Через Бровченко есть прямая связь с возможными
махинациями Пашинского и его соратника экс-
нардепа Винника. В рамках расследования всех
этих дел планируется подорвать позиции в
оборонке ставленников прошлой власти на всех
уровнях.
Правда, кто их заменит - вопрос. Вокруг этого
сейчас и идет ожесточенная борьба между
различными кланами внутри Зе-команды.
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хорошо бы... да только сокращая что-то в одном месте не размножайте в другом.
сокращая количество действующих депутатов, сократите и количество их помощников и обслуги, а главное льгот и привилегий, оплачиваемых из бюджета
почему получающий зарплату в 5-10 тыс грн человек должен оплачивать коммуналку и свой проезд, а 50-80 тыс грн депутат имеет льготы на коммуналку и проезд и съем жилплощади
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Примітивний популізм ,замість того щоб вгамувати апетит олігархів в тому числі Бені ,а саме прийняти закон про доофшоризацію,деолігархізацію ,податкову реформу і як повернути кошти з офшорів ,а там понад 170 мільярда доларів виведених олігархами .
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