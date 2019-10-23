 Политзаключенного Шумкова не перевезли в Москву, он в больнице из-за голодовки

Об этом написала в Facebook тетя политзаключенного Людмила Шумкова, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, сегодня в российском городе Торжок суд рассматривает дело о незаконном помещении Александра в штрафной изолятор. Сам политзаключенный при этом находится в больнице.

"По сообщению защитника Романа Лызлова, который сейчас находится в Торжке, Сашу вчера вывезли в больницу УФСИН м. Торжок в связи с голодовкой", - написала она.

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В комментариях Людмила Шумкова подтверждает, что информация о переводе Александра в Москву не соответствует действительности.

Женщина также сообщила, что родня получила от политзаключенного письмо от 17 октября.

"Снова начались мелкие словесные провокации. Так, вчера врач, которая приходила мерять мой вес и давление, прокомментировала мою голодовку такими словами: "Хохляндия нам спокойно жить не дает!", - написал он.

"Держусь по-прежнему отлично, чувствую, как Господь и души всех моих духовных учителей по нашему цепочке духовной преемственности - начиная от князя Святослава Храброго, поддерживают меня из астрала своими силами", - добавил Александр.

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Напомним, бывший охранник экс-депутата ВР Дмитрия Яроша Александр Шумков попал в российское СИЗО в сентябре 2017 года. В декабре 2018 года суд РФ признал его виновным по статье "Участие в экстремистской организации, в отношении которой судом принято решение о запрете ее деятельности". Шумкова приговорили к четырем годам заключения.

15 октября Шумков объявил голодовку.



