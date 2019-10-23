 Кабмин утвердил текст закона о саморегулировании: люди на рынке могут сами себе устанавливать правила, - Гончарук

Об этом на брифинге после заседания Кабинета министров 23 октября заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Это означает, что люди на рынке могут сами себе устанавливать правила", - отметил он.
"Саморегулированиея – распространенный в мире и цивилизованный инструмент… Мы постепенно будем передавать эти полномочия", - добавил он, уточнив, что вопросы безопасности и защиты прав потребителей останутся под контролем государства.
какое саморегулирование..ага счась вот анекдот из Одессы захожу сегодня на сайт ОЭЭК Одесская энергетическая компания поставщик по свету, выставляет платежки за свет... смотрю у меня вместо 153 гривен за полмесяца....а у меня программка есть считает по 2 зонному счетчику сама.. расхождение в 10 гривен максимум с програмкой у энергетиков, а мне впалили почти 500 гривен!!!!!!! звоню... а мне мол Одесаоблэерго впарило по второму кругу всем бытовым птребителям платежи за сентябрь... а кому принадлежит Облэнерго Татарин АХМЕТКЕ НАПЕРСТКУ..во как и харил Ахметка с болтом и без роялю типа рынок по свету в Украине.. а Гончарук самобанда короче... дебилы ля..
Эти типа можно тихонько химичить, мух плодить, немножко огнетушителей недопоставить, ну там гирьки с весами из 90х вернуть, но если попадешься, то государство будет на стороне потребителей? ))