 Кабмин утвердил текст закона о саморегулировании: люди на рынке могут сами себе устанавливать правила, - Гончарук

Об этом на брифинге после заседания Кабинета министров 23 октября заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Это означает, что люди на рынке могут сами себе устанавливать правила", - отметил он.

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"Саморегулированиея – распространенный в мире и цивилизованный инструмент… Мы постепенно будем передавать эти полномочия", - добавил он, уточнив, что вопросы безопасности и защиты прав потребителей останутся под контролем государства.