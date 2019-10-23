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 Политика Украины, Экономика
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 Кабмин утвердил текст закона о саморегулировании: люди на рынке могут сами себе устанавливать правила, - Гончарук

Правительство утвердило текст закона о саморегулировании.

Об этом на брифинге после заседания Кабинета министров 23 октября заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Это означает, что люди на рынке могут сами себе устанавливать правила", - отметил он.

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"Саморегулированиея – распространенный в мире и цивилизованный инструмент… Мы постепенно будем передавать эти полномочия", - добавил он, уточнив, что вопросы безопасности и защиты прав потребителей останутся под контролем государства.

Источник: https://censor.net.ua/n3155499
 
 
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Идёшь на рынок и устанавливаешь правило, что мясо тебе можно брать бесплатно
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да если ты на танке то весь рынок и так твой.. Гончарук чего он такого курит интересно...
какое саморегулирование..ага счась вот анекдот из Одессы захожу сегодня на сайт ОЭЭК Одесская энергетическая компания поставщик по свету, выставляет платежки за свет... смотрю у меня вместо 153 гривен за полмесяца....а у меня программка есть считает по 2 зонному счетчику сама.. расхождение в 10 гривен максимум с програмкой у энергетиков, а мне впалили почти 500 гривен!!!!!!! звоню... а мне мол Одесаоблэерго впарило по второму кругу всем бытовым птребителям платежи за сентябрь... а кому принадлежит Облэнерго Татарин АХМЕТКЕ НАПЕРСТКУ..во как и харил Ахметка с болтом и без роялю типа рынок по свету в Украине.. а Гончарук самобанда короче... дебилы ля.. Кабмин утвердил текст закона о саморегулировании: люди на рынке могут сами себе устанавливать правила, - Гончарук - Цензор.НЕТ 514
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Это типа по зокону должен быть кассовый аппарат, но ты сам себе устанавливаешь, что у тебя его не будет и потому ты будешь платить штрафы? Кабмин утвердил текст закона о саморегулировании: люди на рынке могут сами себе устанавливать правила, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6408
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Патриет зеленый, а что цены не растут? Кабмін затвердив текст закону про саморегулювання: люди на ринку можуть самі собі встановлювати правила, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8202 Или тебя смущает 4 месяца Пети? Так не переживай, 1 апреля 2020 цифры будут еще веселее Кабмін затвердив текст закону про саморегулювання: люди на ринку можуть самі собі встановлювати правила, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8202
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где картинки можно скачать? - я тут зебилу послать на телефон хочу
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переведи?(C)

Эти типа можно тихонько химичить, мух плодить, немножко огнетушителей недопоставить, ну там гирьки с весами из 90х вернуть, но если попадешься, то государство будет на стороне потребителей? ))
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люди на рынке не могут купить ни сала ни картошки...
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Лучше бы озаботился тем, что на ценниках рядом с ценой за штуку ОБЯЗАТЕЛЬНО стоялда цена за килограмм/литр!
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