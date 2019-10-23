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 Киевские новости, Общество
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Все про:Киев (18062) Кличко (2761) отопительный сезон (258)

 Включать отопление в Киеве начнут с 25 октября, - Кличко

Подключение жилых домов Киева к системе централизованного отопления начнется в пятницу, 25 октября.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире "Радіо Київ".

"Следующая неделя будет уже холодной. И мы послезавтра запускаем систему отопления. Хочу предупредить, что наша система центрального отопления крупнейшая в Европе, и для того, чтобы начала работать на всю мощность, нам нужно где-то 10 дней. Но послезавтра, 25 октября, уже начинаем отопительный сезон", - сказал Кличко.

В то же время он подчеркнул, что город подготовлен к отопительному сезону.

"В частности коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" уже заменило более 80 километров изношенных теплосетей и работы дальше продолжаются. В наследство нам осталось более 20 тысяч километров теплосетей, которые нуждаются в ремонте. Тем не менее, мы делаем ремонты изношенных сетей. Гарантировать то, что порывов не будет, я не могу, потому что в наследство такая система досталась, и мы делаем все, чтобы отремонтировать оборудование. Сейчас подписаны договоры на закупку газа с "Нафтогазом", то есть к отопительному сезону мы готовы", - отметил Кличко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3155498
 
 
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В Словакии отопление с сентября. ( даже в августе включали)
ВСЕ НА АВТОМАТИКЕ - опустил температура ниже комфортной- отопление включается БЕЗ ВМЕШАТЕЛЬСТВА МЭРА
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А потеплело- выключается. Сейчас стоит жара - отопления нет

Но в Украине ручное включение тепла выгодно мэрам и олигархам. Сколько раз в апреле уже было жарко, а в доме нечем дышать от батарей. ЭТО ЗНАЧИТ ПОЛНЫМ ХОДОМ ЗАРАЬАТЫВАЮТ ОЛИГАРХИ - ведь украинцев заставят заплатить и за эту Африку
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В Украине и так практически нет хорошего молока. На заводах только порошек.
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Правильнее сказать, что квартплата за коммуналку вырастет в несколько раз уже с 25 октября. А включать никто и ничего пока не собирается.
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