 Завтра на "Право на власть" приведу свидетеля предложения взятки в $30 тыс. "слугам народа", - Арахамия

Об этом он сказал журналистам на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ.

"Завтра на телеканале 1+1 в передаче "Право на власть" выступит человек, который является свидетелем предложения взятки в $30 тыс. депутатам от "Слуги народа"", - сказал Арахамия.

При этом он не стал называть того, кто предлагал взятку.

"Не один олигарх на прямую не предложит, речь идет о посредниках", - отметил Арахамия.

Также он добавил, что доказательств получения взятки нардепами от СН на данный момент нет.

Читайте также: Пригласила на завтра полиграфолога в комитет ВР, где пройду полиграф сама и предоставлю специалиста всем желающим нардепам, - Василевская-Смаглюк

Напомним, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко.заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии Слуга народа. ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи"

Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН "проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.

23 октября стало известно, что Дубинский и Арахамия договорились вместе пройти детектор лжи.

Позже президент Зеленский заявил: "Все члены финансового комитета ВР должны пройти проверку на детекторе лжи".