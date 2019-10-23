 Завтра на "Право на власть" приведу свидетеля предложения взятки в $30 тыс. "слугам народа", - Арахамия

Об этом он сказал журналистам на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ.
"Завтра на телеканале 1+1 в передаче "Право на власть" выступит человек, который является свидетелем предложения взятки в $30 тыс. депутатам от "Слуги народа"", - сказал Арахамия.
При этом он не стал называть того, кто предлагал взятку.
"Не один олигарх на прямую не предложит, речь идет о посредниках", - отметил Арахамия.
Также он добавил, что доказательств получения взятки нардепами от СН на данный момент нет.
Напомним, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко.заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии Слуга народа. ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи"
Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН "проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.
23 октября стало известно, что Дубинский и Арахамия договорились вместе пройти детектор лжи.
Позже президент Зеленский заявил: "Все члены финансового комитета ВР должны пройти проверку на детекторе лжи".
ВОТ например закон про евробляхи , направленный против собственного народа
Пусть расскажет о своих потужных рехформах
Этот режим ещё несколько раз может сбросить чешую - заменить премьера на Юлю, например, и т.д. Кучмовская олигархическая модель желает сохраниться. Поскольку она экономически несостоятельна, ей нужны деньги. Деньги обещают дать северо-восточные соседи, в обмен "мир на Донбассе". Всё просто.
Для народа Украины в этой схеме места нет, разумеется.
Есть у нас в стране такая штука, как субсидии на коммуналку. Там все немного неочевидно, но, если я правильно понял, получается примерно следующее: исходя из среднего дохода на члена семьи высчитывается т.н. "обязательный платеж". Если коммуналка превышает посчитанный по формуле обязательный платеж, разницу доплачивает государство в виде субсидии.
В формуле присутствует устаналиваемый государством прожиточный минимум и некая "базовая норма оплаты" в процентах (о ней и пойдет речь чуть позже).
Получателю субсидии выгодно, чтобы повышался прожиточный минимум. Тогда снижается обязательный платеж (согласно формуле) и, при тех-же доходах в семье и расходах на коммуналку, государство должно дать больше денег в виде субсидии.
А вот повышение "базовой нормы оплаты" товарищу пересічному совершенно невыгодно. Ее увеличение приводит к пропорциональному увеличению обязательного платежа, что снижает субсидию, а то и вовсе отменяет его (если обязательный платеж превышает суммы в платежках за коммуналку).
Плавно подходим к сути. Позавчера, когда один веселый хор сливал в унитаз свою репутацию за очень символическую (и весьма символичную) сумму, Кабмин решил изменить эту самую "базовую норму оплаты". Было 15%, стало 20%. Во всех новостях пишут, что изменение составило 5% (20-15=5, вроде логично?). Нет, разумеется. Изменение составило 20/15=1.33, т.е. коэффициент увеличился на 33%. На треть, иными словами. Соответственно, ровно на треть поднимется вычисленный обязательный платеж. И разница между ним и платежем по коммуналке существенно сократится, если не исчезнет вовсе.
Простой пример (числа взяты с потолка; важна суть):
Было:
- Коммуналка: 2500 грн
- Обязательный платеж: 1500 грн
- Субсидия: 2500-1500=1000 грн
Стало:
- Коммуналка: 2500 грн
- Обязательный платеж: 2000 грн
- Субсидия: 2500-2000=500
Не надо быть лауреатом Филдсовской премии, чтобы увидеть разницу в субсидии: сократилась в 2 раза. Кому повезет еще больше - субсидии вообще не останется.
Вот и получается, что задекларированное изменение на 5% является, на самом деле, изменением на 33%, которое приводит к изменению субсидии (в меньшую сторону, разумеется) на 50%. С чем я категорически поздравляю всех избирателей нынешней правящей верхушки Украины. Наконец-то те сделали хоть что-то правильное, для чего их и выбирали!
Ибо целый хор, там бла-бла-бла какой "народный" за 30тыс. грн.(!) даже лежа на диване не споет частушку, не то шо репетировать пол-дня(или день, или два), а потом ехать и петь.
А веропитекам как соловьям - здравый смысл по краям (это шоб цензурно было))