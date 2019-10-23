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 Политика Украины, Общество
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 Завтра на "Право на власть" приведу свидетеля предложения взятки в $30 тыс. "слугам народа", - Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия заявил, что приведет в четверг на ток-шоу "Право на власть" свидетеля предложения взятки нардепам от "Слуги народа" за отказ поддержать законопроект по ликвидации так называемых "площадок Яценко".

Об этом он сказал журналистам на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ.

"Завтра на телеканале 1+1 в передаче "Право на власть" выступит человек, который является свидетелем предложения взятки в $30 тыс. депутатам от "Слуги народа"", - сказал Арахамия.

При этом он не стал называть того, кто предлагал взятку.

"Не один олигарх на прямую не предложит, речь идет о посредниках", - отметил Арахамия.

Также он добавил, что доказательств получения взятки нардепами от СН на данный момент нет.

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Напомним, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко.заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии Слуга народа. ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи"

Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН "проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.

23 октября стало известно, что Дубинский и Арахамия договорились вместе пройти детектор лжи.

Позже президент Зеленский заявил: "Все члены финансового комитета ВР должны пройти проверку на детекторе лжи".

Источник: https://censor.net.ua/n3155496
 
 
 Топ комментарии
 
Шоу отвлекают от провала во всем внешней политике єкономике 95 квартал в жизнь во всем шоумені
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Что ни день, то светопреставление. Зеленое и унылое.
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Сначала в НАБУ его своди, чмордяй!
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Совет форумчанПравила форума
 
ентого свидетеля в прокуратуру сегодня тащи
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Начинается клоунада. Оправдания - во всем виноват Петя, уже не срабатывают. Начинают обвинять друг-друга.
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Действительно дебил, есть свидетель - в ГБР, ГПУ или НАБУ его тащи и вперед и с песней. Заводите дело, снимайте неприкосновенность и под суд. А они цирк устраивают для благодарных зелебобиков. Пусть жуют эту жвачку и не задают лишних вопросов.
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Вообще неплохо бы сделать ревизию скандальным проектам. И ВСЕХ НА ПОЛИГРАФ

ВОТ например закон про евробляхи , направленный против собственного народа
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Петю на полиграф в первую очередь.
Пусть расскажет о своих потужных рехформах
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Он должен рассказать про карманного гепрокурора Зе ? Или про депутатов Слуг народа, которые за голосование по 30 тыс зелени получают ? Завтра на "Право на владу" приведу свідка пропонування хабаря в $30 тис. "Слугам народу", - Арахамія - Цензор.НЕТ 3223
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Не, у пэти свои подвиги.пусть за свои расскажет.
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Я тебе и без Пети могу про его подвиги рассказать - ассоциация с ЕС, безвиз, томос, восстановил армию, остановил российскую агрессию, добился введения санкций против кремля, очистил от оккупации 2/3 донбасса.
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Вот у меня есть вопрос. Допустим если Петро и его команда воровали, но пенсии и зарплаты бюджетникам исправно платили, на субсидии хватало, на доплату самым бедным пенсионерам хватало, на армию хватало, у местных советов деньги не отбирали, на ФОПов и крупные компании не наезжали и т.д. То что случилось в стране сейчас, что такая жопа с деньгами на всех уровнях? Куда исчезают те деньги, которые сейчас никто уже не ворует полгода? Кто своровал недостачу бюджета на 01.10.2019 в 37 млрд.грн.? Кто своровал деньги, отобранные Гончаруком у местных советов? Почему так бещенно растут цены на еду? Кто своровал субсидии у неимущих? Кто же тогда сейчас главный барыга - Зеля?
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все налоги направлены против собственного народа
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"Правильные" "слуги народа" топят "неправильных"? Или наоборот? Зелебобики, объясните тупому порохоботу, что происходит?
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Пацаны выстроили красивую схему где бабло за голосования идет смотрящим а мелкие кнопкодавы кнопкодавят за капейки. От мелкие кнопкодавы и сходили на "халтурку" что сильно расстроило их хазяев)
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Ток-шоу буде 5 років, якщо збіговисько клоунів не зупинити.
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Сначала в НАБУ его своди, чмордяй!
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Что ни день, то светопреставление. Зеленое и унылое.
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Шоу отвлекают от провала во всем внешней политике єкономике 95 квартал в жизнь во всем шоумені
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Говорят, нет ничего смешнее, чем драка клоунов
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а ось Мародьор своїх подєльніков-крадіїв ніколи не здавав.. бо чоткій пацанчік
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це точно за клан бариг навіть владу втратив,а злодіїв не здавав під закон
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На канал Коломойского приведёт человека который знает факты о подкупе со стороны партнёров Коломойского ( в данном случае Яценко) ?)))
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невозможно не поверить человеку с таким грустным епалом.
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Заодно нехай приведе свідка, який підтвердить, що $20 млн за незвільнення Кличка пропонували, а то щось усі забули про цю справу.
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это наверное тот атошник которому тысячу предлагали на митинг ні капітуляціі
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В общем, у кого монополия на СМИ, у того и власть.

Этот режим ещё несколько раз может сбросить чешую - заменить премьера на Юлю, например, и т.д. Кучмовская олигархическая модель желает сохраниться. Поскольку она экономически несостоятельна, ей нужны деньги. Деньги обещают дать северо-восточные соседи, в обмен "мир на Донбассе". Всё просто.
Для народа Украины в этой схеме места нет, разумеется.
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Опять 30000, только уже не гривен, а долларов. Хору Веревки есть куда расти.
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І прокурора, і суддів на говноканал пригласіть, і там же нехай рішення виносять, а після передачі виступ 95 кварталу і фуршет.
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кажется, зелебобики попутали полиграфов
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Занимательная арифметика, или когда 5% равны 33%. Или 50%. Или...?

Есть у нас в стране такая штука, как субсидии на коммуналку. Там все немного неочевидно, но, если я правильно понял, получается примерно следующее: исходя из среднего дохода на члена семьи высчитывается т.н. "обязательный платеж". Если коммуналка превышает посчитанный по формуле обязательный платеж, разницу доплачивает государство в виде субсидии.

В формуле присутствует устаналиваемый государством прожиточный минимум и некая "базовая норма оплаты" в процентах (о ней и пойдет речь чуть позже).

Получателю субсидии выгодно, чтобы повышался прожиточный минимум. Тогда снижается обязательный платеж (согласно формуле) и, при тех-же доходах в семье и расходах на коммуналку, государство должно дать больше денег в виде субсидии.

А вот повышение "базовой нормы оплаты" товарищу пересічному совершенно невыгодно. Ее увеличение приводит к пропорциональному увеличению обязательного платежа, что снижает субсидию, а то и вовсе отменяет его (если обязательный платеж превышает суммы в платежках за коммуналку).

Плавно подходим к сути. Позавчера, когда один веселый хор сливал в унитаз свою репутацию за очень символическую (и весьма символичную) сумму, Кабмин решил изменить эту самую "базовую норму оплаты". Было 15%, стало 20%. Во всех новостях пишут, что изменение составило 5% (20-15=5, вроде логично?). Нет, разумеется. Изменение составило 20/15=1.33, т.е. коэффициент увеличился на 33%. На треть, иными словами. Соответственно, ровно на треть поднимется вычисленный обязательный платеж. И разница между ним и платежем по коммуналке существенно сократится, если не исчезнет вовсе.

Простой пример (числа взяты с потолка; важна суть):
Было:
- Коммуналка: 2500 грн
- Обязательный платеж: 1500 грн
- Субсидия: 2500-1500=1000 грн
Стало:
- Коммуналка: 2500 грн
- Обязательный платеж: 2000 грн
- Субсидия: 2500-2000=500

Не надо быть лауреатом Филдсовской премии, чтобы увидеть разницу в субсидии: сократилась в 2 раза. Кому повезет еще больше - субсидии вообще не останется.
Вот и получается, что задекларированное изменение на 5% является, на самом деле, изменением на 33%, которое приводит к изменению субсидии (в меньшую сторону, разумеется) на 50%. С чем я категорически поздравляю всех избирателей нынешней правящей верхушки Украины. Наконец-то те сделали хоть что-то правильное, для чего их и выбирали!
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А как же свой в доску генпрокурор? Ему не нужно свидетеля коррупционного действия показать?
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Прикольно кошерные смеются с верозавров - с числом "30". Веропитеки кукарекают об иудах, брызжут слюной и крепко ругаются, а нормальным смешно.
Ибо целый хор, там бла-бла-бла какой "народный" за 30тыс. грн.(!) даже лежа на диване не споет частушку, не то шо репетировать пол-дня(или день, или два), а потом ехать и петь.
А веропитекам как соловьям - здравый смысл по краям (это шоб цензурно было))
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