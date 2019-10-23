 Правительство задолжало переселенцам пенсии на сумму свыше 8 млрд гривен, - Денисова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой.

Она отметила, что по состоянию на 1 сентября 2018 года, 259,6 тыс. пенсионерам ВПЛ не выплатили пенсию, что связано с прекращением их выплаты и отсутствием соответствующего порядка, который до этого времени не утвержден Кабинетом министров Украины.

"Наиболее вопиющая ситуация сложилась с выплатой пенсий гражданам из числа ВПЛ, а также жителям неподконтрольных правительству Украины территориях. На 01.09.2019 года 259,6 тыс. пенсионерам ВПО не выплачено пенсию за прошлый период на сумму 8 096 623,4 тыс. грн... В среднем задолженность составляет по 31 тыс. грн. на человека, а общая сумма не выплаченных пенсий пенсионерам, которые находились на учете в органах Фонда на территориях, которые на сегодняшний день временно оккупированы, в период с июня 2016 года по апрель 2018 составляет 33,6 млрд. грн", - написала Денисова.

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