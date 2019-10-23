 Правительство задолжало переселенцам пенсии на сумму свыше 8 млн гривен, - Денисова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой.
Она отметила, что по состоянию на 1 сентября 2018 года, 259,6 тыс. пенсионерам ВПЛ не выплатили пенсию, что связано с прекращением их выплаты и отсутствием соответствующего порядка, который до этого времени не утвержден Кабинетом министров Украины.
"Наиболее вопиющая ситуация сложилась с выплатой пенсий гражданам из числа ВПЛ, а также жителям неподконтрольных правительству Украины территориях. На 01.09.2019 года 259,6 тыс. пенсионерам ВПО не выплачено пенсию за прошлый период на сумму 8 096 623,4 тыс. грн... В среднем задолженность составляет по 31 тыс. грн. на человека, а общая сумма не выплаченных пенсий пенсионерам, которые находились на учете в органах Фонда на территориях, которые на сегодняшний день временно оккупированы, в период с июня 2016 года по апрель 2018 составляет 33,6 млрд. грн", - написала Денисова.
Т К ничего нормального такие люди сами создать не способны
Гривен это больше миллиарда долларов.
Это ВПЛ.
А всего 33 млрд.
Знаєте, ми дуже, м'яко кажучи, скептично ставились до ліберальних обіцянок «Слуги народу» та президента. І знаєте, недарма.
Ані обіцяного ПнВК, ані адекватної податкової реформи, ані покращення умов для ведення бізнесу, ані медичного канабісу. У цих та ще багатьох питання зелені «лібертаріанці» вдали ніби й такого не обіцяли. «Ті, хто хочуть - потерплять», - зокрема зазначив президент України Володимир Зеленський. Кінець епохи пустих обіцянок.
А тепер до ринку землі. «Слуга народу» обіцяла його перед виборами. Скажемо більше, це було навіть у програмі партії! Скажемо ще більше, це навіть є в програмі «Демократичної Сокири»! Але твориться зрада (ох, як неочікувано!). «Слуга народу» впевнено сповзає зі своїх обіцянок та йде до того, щоб зафейлити реформу, що в принципі as usual для цієї великої фракції.
Хочемо нагадати, що Україна є клубі країн, де НЕ можна продавати землю. Серед них економічні гіганти КНДР, Таджикистан, Куба, Республіка Конго та, прости господи, Венесуела. Минулого року ми вже натякали Володимиру Борисовичу Гройсману, що не варто йти шляхом Венесуели в економічних реформах і перетворюватись на Гройсмана-Мадуро. Цього разу будемо натякати, що шлях КНДР a.k.a. Північної Кореї заведе нас туди, де зараз знаходиться сама КНДР. Тобто у велику, глибоку, безпросвітну… кризу.
Шановні слуги народу! Ми хочемо нормальний ринок землі. Нормальний! А не оте все, що ви косо-криво на колінці за ширмою намагаєтесь написати. Ринок землі - це єдина можливість привести в Україну великі інвестиції і зробити економічне диво, яким свого часу стала Польща. Це понад 80 мільярдів доларів потенціалу (за найбільш скромною оцінкою) лише прямих інвестицій. Це дороги, світло і інфраструктура сел, це величезний поштовх до розвитку економіки, це можливість вкласти гроші для нас з вами. І ми змусимо Зеленського зробити це, як би він не дорожив своїм рейтингом.
У четвер ми прийдемо під Офіс Президента вимагати нормальної праволіберальної земельної реформи. Не під конкретних осіб, а для українців та інвесторів, з нормальними механізмами та нормами. Ти з нами?
Офіс Президента, вул. Банкова
Четвер, 24 жовтня. 18:00.
Щиро ваша, Демократична, але все ж таки Сокира.
Почти 50% облигаций включенных в глобальный индекс Barclays имеют доходность меньше 1% (занимаешь деньги почти бесплатно).
Украина размещает бонды под 14-17% годовых!
Раньше, когда у власти были "барыги", мы занимали у МВФ деньги под 3% годовых (бывало еще дешевле от других финансовых институтов), сейчас занимаем сами, но уже под 17% годовых.
Иностранный инвестор скупает эти облигации, заводит доллар в страну, меняет на гривну - гривна укрепляется.
Из-за укрепления гривны возникает дополнительный дефицит бюджета (который был рассчитан по курсу 29), минфин выходит на рынок и занимает ЕЩЕ денег под 17% годовых.
Лох не мамонт - лох не вымрет. Лохи - это мы с вами, естественно. Отдавать-то потом нам, а не Зеленскому.
Mark Savchuk
На халяву подают туда воду, газ и электричество.
В виде благодарочки им регулярно прилетает 120 мм в окоп.
Бегите из этого дурдома.
Не то!
Не то!
Они подсыпали тебе сырой порох!
"а общая сумма не выплаченных пенсий пенсионерам, которые находились на учете в органах Фонда на территориях, которые на сегодняшний день временно оккупированы, в период с июня 2016 года по апрель 2018 составляет 33,6 млрд. грн", - написала Денисова"