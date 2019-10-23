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Все про:ВР (23870) полиграф (40) Слуга народа (369) Василевская-Смаглюк (6)

 Пригласила на завтра полиграфолога в комитет ВР, где пройду полиграф сама и предоставлю специалиста всем желающим нардепам, - Василевская-Смаглюк

Нардеп Ольга Василевская-Смаглюк обратилась к руководителю САП Назару Холодницкому с тем, что готова первой предоставить все необходимые свидетельства в уголовном производстве относительно возможного подкупа нардепов от СН при голосовании за законопроект об оценочной деятельности и ликвидации коррупционных схем.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала нардеп от СН, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк, передает Цензор.НЕТ.

"Жаль, что вместо конструктивной работы в округе, вынуждена отбеливать свою репутацию. Я воздержалась от голосования за законопроект об оценочной деятельности и ликвидации коррупционных схем по нескольким причинам: 

1. Первые два Проекта имеют коррупционную составляющую. Фролова - лоббирует оценщиков. Качура - лоббирует Яценко. Третий - Железняка - не решает проблем с площадками, не гарантирует, что ФГИУ в короткие сроки разработает качественное ПО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Практически все нардепы от СН из финансового комитета ВР согласились на прохождение полиграфа, - Арахамия

2. Накануне рабочая группа определила программу действий по ликвидации всех площадок: АРМА, СЕТАМ, оценщиков и Прозорро. А проводить заседания Комитета вопреки решению рабочей группы - странная и неконструктивная позиция Председателя.

3. Ликвидировать прокладки Прозорро отдельным законом - невозможно, потому что, по меньшей мере, внутри нашей фракции есть лоббисты Прозорро. А ликвидировать все площадки вместе - вполне реально", - объяснила нардеп.

"Как журналист, делала сюжеты о площадках Яценко и знаю, как их можно обойти, занижая стоимость недвижимости. О том, как оценщики занижают стоимость никому рассказывать не нужно. В святость Прозорро, извините, не верю. Швабры в онкоцентре по сей день закупаются по ценам рентген аппаратов, но когда доходит до вопросов сотрудникам Прозорро, то они разводят руками, так как "выполняют функцию гугла". Порочить свою фамилию подозрениями, что я взяла какие-то средства, не позволю. Поэтому на завтра пригласила известного и независимого полиграфолога в Комитет, где пройду полиграф сама и предоставлю кабинет, оборудование, специалиста всем желающим народным депутатам, фигурантам данного скандала. Все мои подписчики смогут посмотреть на этот процесс онлайн. Заказывайте поп-корн. Допуск для СМИ предусмотрен. Объявление будет дополнительно", - добавила Василевская-Смаглюк.

"Кроме этого обратилась к руководителю САП Назару Холодницкому о том, что готова первой предоставить все необходимые свидетельства в этом уголовном производстве. Чувствую, что Даниил Гетманцев, которого я уважала и видела в нем профессионального и порядочного руководителя, сожалеет из-за того, что под влиянием эмоций пошел в ОП и обозвал всех, кто пошел против его воли, коррупционерами. Так теперь после каждого Гетманцев будет ходить в ОП? Наши отношения уже не будут такими, как прежде. Приглашаю также его пройти полиграф. Не комментировала тему с полиграфом, потому отношусь к таким скандалам по-философски. Знала, на что шла. Было интересно посмотреть изнутри. Берегу психику, потому что продолжение следует", - резюмировала нардеп.

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Напомним, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко.заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии Слуга народа. ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи"

Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН "проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.

23 октября стало известно, что Дубинский и Арахамия договорились вместе пройти детектор лжи.

Позже президент Зеленский заявил: "Все члены финансового комитета ВР должны пройти проверку на детекторе лжи".

Пригласила на завтра полиграфолога в комитет ВР, где пройду полиграф сама и предоставлю специалиста всем желающим нардепам, - Василевская-Смаглюк 01
Пригласила на завтра полиграфолога в комитет ВР, где пройду полиграф сама и предоставлю специалиста всем желающим нардепам, - Василевская-Смаглюк 02

Источник: https://censor.net.ua/n3155489
 
 
 Топ комментарии
 
Уфолога не треба? Допомагає від олігофренії, лікує шизу, знімає порчу.
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Пальчевский №2, главное не забудьте его включить.
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Пальчевский №2, главное не забудьте его включить.
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Дубінський допитує Арахамію на поліграфі, слуги народу т. звані ,зе білам в радість Пригласила на завтра полиграфолога в комитет ВР, где пройду полиграф сама и предоставлю специалиста всем желающим нардепам, - Василевская-Смаглюк - Цензор.НЕТ 9433 Пригласила на завтра полиграфолога в комитет ВР, где пройду полиграф сама и предоставлю специалиста всем желающим нардепам, - Василевская-Смаглюк - Цензор.НЕТ 6328
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А как они могут заниматься делом, если они ничего не понимают в этих вопросах. Клоуны, массажисты, дворники пытаются что-то понять то в чем не все специалисты со стажем и опытом могут разобраться
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Тоже так думаю. Слабоо им было бы пройти IQ-test в прямом эфире?
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Уфолога не треба? Допомагає від олігофренії, лікує шизу, знімає порчу.
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А поліграфологу призначили тариф як хору Мотузки?
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В Киеве, самая дешевая херня (полиграф от студента с левой лицензией) около 700 -1100 бакинских. Эти студенты , тренируются на неверных женах и мужьях. Смеху будет....
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Предоставит специалиста всем желающим нардепам? Бедный специалист. Среди слуг такой сброд, что мало не будет. Можешь сам почитать их переписку. Прочел? А теперь убегай.
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Охренеть от этих депутатов. Кто-то дрочит, кто-то в носу ковыряется, а эти не смогли 30 тыс $ на семь разделить без остатка и решили сыграть в "полиграф".
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Судя по возне, кому то не досталось. Было бы каждому по 30, так мы бы и не узнали ничего.
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я понял. если говорить не "взяточники", а "лоббисты", можно сохранить основную мысль, но избавиться от негативного флера.
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для СН еще психиатра и нарколога нужно пройти всем
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Щоб слуга народу здала поліграф - потрібен правильний поліграфолог.
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Пригласили Полиграфа Полиграфовича. Как это символично!
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Взяточники Коломойского хотят перехватить инициативу, и находят своих полиграфологов.
не-не-не, так не пройдет. Всех вас на зону!
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Мой знакомй депутут от СН, не буду называть фамилии, рассазывал как над ними смеются другие фрации, что при голосовании не бурет денег, как это было раньше. Уже сложилась такса, сумма 30 тыс. баксов.
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"Одна бабка сказала"))
К чему этот пук в воздух??
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не все такие как ты, может читают умные люди.
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ну горазд же ты пи#деть, Игорюня!
А я тебе скажу, что "мой знакомый депутат из слуг(фамилии называть не буду) говорит, что они бабло по 30 штук зелени берут, аж гай шумит! Им тоже жрать охота!"
И?
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В отличие о тебя, у меня есть авторитет на этом форуме, судя по моим лайкам. Я никогда не вру.
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авторитет сред кого?!
И какими такими "лайками" ты решил похвастаться?
Но за "я никогда не вру" возьми с полки пирожок!
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авторитет среди нормальных юзеров, не прхоботов как ты, с нулевым рейтингом.
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а что такое "нормальных юзеров"?
Это любителей Моники ты так называешь?!
Жги, Игорюня!
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нормальные это те, у которых есть аргмнты, а не дурные методикуи по беню и монику, одно и туже у всех ботов.
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не буду называть фамилии\\\\\\\\

Ни в коем случае не называй! Хочешь чтоб несчастного депутата за такое вышвырнули на улицу или даже посадили(в СИЗО)?
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Его фмилия ничего не даст, суть не в этом.
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Та ладно - радоваться надо, они будут "гореть вечно" когда подохнут, а мы - "вечно нахваливать Яхве и дудеть во флейты(бронзовые вестимо)" Запросила на завтра поліграфолога в комітет ВР, де пройду поліграф сама і надам фахівця всім охочим нардепам, - Василевська-Смаглюк - Цензор.НЕТ 9309
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Треба усіх, хто не пройшов поліграф виганяти із партії назавжди та визнавати їх ворогами того народу, якому служать Слуги народу
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Вывести в чистое поле,

поставить лицом к стенке

и пулю в лоб
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15 октября Коломойский и Боголюбов проиграли в Апелляционном суде Лондона.
"Ответчиков обязали вернуть промежуточную выплату расходов, уплаченную им банком, по решению суда первой инстанции в прошлом году. Банк должен получить 4 млн фунтов стерлингов от господина Коломойского, 2 млн фунтов стерлингов от господина Боголюбова и 1,5 млн фунтов стерлингов от корпоративных ответчиков", - говорится в сообщении.
Также ответчики должны оплатить расходы банка за прошлогоднее слушания дела судьей Фанкортом, и средства, потраченные на апелляцию.
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Беня:
-Порошенко коррупционер,и я не советую ему...
Иначе щаз жи вылетаю в Лондон и США и докажу...ой ******!
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Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть производство относительно возможного взяточничества, халатности, растраты госсредств и госизмены экс-президента Петра Порошенко.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/192802_1571759662
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Когда откроют, те более что то докажут, хлебанешь с "портянкой" шампусика.
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Кого ми мали, і кого маємо зараз. Лакея кремля з кривоногою чувіхою. Вони це зробили...цей дибіл спеціально їздить та ганьбить Україну.Запросила на завтра поліграфолога в комітет ВР, де пройду поліграф сама і надам фахівця всім охочим нардепам, - Василевська-Смаглюк - Цензор.НЕТ 3605
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Пристегивать пиджак к ширенке, это очень по европески!
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Ключевое слово - "возможного". Когда будет доказано, тогда и возрадуешься, а сейчас уймись и хватит засирать все темы.
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Все до субеьные расследования делают такую притавку в преступлениях.
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Ви ще не встигли нахАпати, який поліграффф? Щоб потім коли розжирієте сказати, що поліграф проходили?
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"Если вы не согласитесь, Мы напишем в "спортлото"".(с)
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и еще эта пидпидычка целку из себя строит...тьфу, противно...
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Как раз Дубинского слушаю - ругается и приглашает всех на полиграф. Разбушевался не на шутку. Значит - честный и очень добрый, это хорошо Пригласила на завтра полиграфолога в комитет ВР, где пройду полиграф сама и предоставлю специалиста всем желающим нардепам, - Василевская-Смаглюк - Цензор.НЕТ 1195
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И очень умный, судя по его законопроектам
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Да, умнее некуда - его на Ютубе в коментах толсто обосрали за тот з.проект про 1% с размена денег.
А кто-то писал что и его закон, а, тут писало, про табак чет там, из-за которого ушли компании отсюда.
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Сам беру сам гуляю сам себя проверяю. К опозиции обращайтесь к опзиции она может и проверит. А то лепите дурня слушать противно.Сделали бесправной опозицию. И корчите из
себя.. это как ее святую наивность.
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Поліграфолог теж "наш чєловєк", так само як прокурор?
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