 Пригласила на завтра полиграфолога в комитет ВР, где пройду полиграф сама и предоставлю специалиста всем желающим нардепам, - Василевская-Смаглюк

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала нардеп от СН, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк, передает Цензор.НЕТ.

"Жаль, что вместо конструктивной работы в округе, вынуждена отбеливать свою репутацию. Я воздержалась от голосования за законопроект об оценочной деятельности и ликвидации коррупционных схем по нескольким причинам:

1. Первые два Проекта имеют коррупционную составляющую. Фролова - лоббирует оценщиков. Качура - лоббирует Яценко. Третий - Железняка - не решает проблем с площадками, не гарантирует, что ФГИУ в короткие сроки разработает качественное ПО.

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2. Накануне рабочая группа определила программу действий по ликвидации всех площадок: АРМА, СЕТАМ, оценщиков и Прозорро. А проводить заседания Комитета вопреки решению рабочей группы - странная и неконструктивная позиция Председателя.

3. Ликвидировать прокладки Прозорро отдельным законом - невозможно, потому что, по меньшей мере, внутри нашей фракции есть лоббисты Прозорро. А ликвидировать все площадки вместе - вполне реально", - объяснила нардеп.

"Как журналист, делала сюжеты о площадках Яценко и знаю, как их можно обойти, занижая стоимость недвижимости. О том, как оценщики занижают стоимость никому рассказывать не нужно. В святость Прозорро, извините, не верю. Швабры в онкоцентре по сей день закупаются по ценам рентген аппаратов, но когда доходит до вопросов сотрудникам Прозорро, то они разводят руками, так как "выполняют функцию гугла". Порочить свою фамилию подозрениями, что я взяла какие-то средства, не позволю. Поэтому на завтра пригласила известного и независимого полиграфолога в Комитет, где пройду полиграф сама и предоставлю кабинет, оборудование, специалиста всем желающим народным депутатам, фигурантам данного скандала. Все мои подписчики смогут посмотреть на этот процесс онлайн. Заказывайте поп-корн. Допуск для СМИ предусмотрен. Объявление будет дополнительно", - добавила Василевская-Смаглюк.

"Кроме этого обратилась к руководителю САП Назару Холодницкому о том, что готова первой предоставить все необходимые свидетельства в этом уголовном производстве. Чувствую, что Даниил Гетманцев, которого я уважала и видела в нем профессионального и порядочного руководителя, сожалеет из-за того, что под влиянием эмоций пошел в ОП и обозвал всех, кто пошел против его воли, коррупционерами. Так теперь после каждого Гетманцев будет ходить в ОП? Наши отношения уже не будут такими, как прежде. Приглашаю также его пройти полиграф. Не комментировала тему с полиграфом, потому отношусь к таким скандалам по-философски. Знала, на что шла. Было интересно посмотреть изнутри. Берегу психику, потому что продолжение следует", - резюмировала нардеп.

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Напомним, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко.заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии Слуга народа. ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи"

Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН "проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.

23 октября стало известно, что Дубинский и Арахамия договорились вместе пройти детектор лжи.

Позже президент Зеленский заявил: "Все члены финансового комитета ВР должны пройти проверку на детекторе лжи".



