 Услуга электронных прав и техпаспорта заработает в скором времени, - Гончарук

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

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"Мы вводим цифровизацию документов, которые всегда под рукой - в вашем смартфоне! После авторизации в электронном кабинете гражданина через мобильное приложение "ДіЯ", каждый украинец сможет быстро и удобно их предъявить в случае необходимости", - рассказал премьер, добавив, что уже вскоре услуга заработает в тестовом режиме.

По его словам, это эксперимент, и в дальнейшем перечень документов будет расширяться.

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