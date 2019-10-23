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 Политика Украины, Общество
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Все про:водительские права (92) Гончарук_Алексей (195) электронные услуги (6)

 Услуга электронных прав и техпаспорта заработает в скором времени, - Гончарук

Вскоре водительские права и техпаспорт можно будет не носить с собой.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы вводим цифровизацию документов, которые всегда под рукой - в вашем смартфоне! После авторизации в электронном кабинете гражданина через мобильное приложение "ДіЯ", каждый украинец сможет быстро и удобно их предъявить в случае необходимости", - рассказал премьер, добавив, что уже вскоре услуга заработает в тестовом режиме.

По его словам, это эксперимент, и в дальнейшем перечень документов будет расширяться.

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Услуга электронных прав и техпаспорта заработает в скором времени, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3155483
 
 
 Топ комментарии
 
Остановили тачку менты.
- Предъявите права и документы на авто
- А они у меня в смартфоне!
- Предъявите!
А я его ПОТЕРЯЛ.
И что дальше? Какие могут быть претензии к человеку "потерявшему " свой смарт Услуга электронных прав и техпаспорта заработает в скором времени, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2340 ?
Ох и дебилы Услуга электронных прав и техпаспорта заработает в скором времени, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3224...........
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можна віртуального прем'єра зробити, а то цей реальний хоче бути ДАІшником.
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ілі - аккумулятор разряділся
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Та давай уже и паспорт туда же...чего мелочится то....
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це СН не цікавить, головне своїм зебілам понти колотити, голобородьковатність населення в дії. Услуга электронных прав и техпаспорта заработает в скором времени, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3176
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Прокатит Услуга электронных прав и техпаспорта заработает в скором времени, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6673 В Польше,например, начиная от 50 злотых штрафа Услуга электронных прав и техпаспорта заработает в скором времени, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1115
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В Польше данная услуга/возможность начнёт работать до конца 2019 года.
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Вот когда начнет, тогда и пасть расскрывать будешь, ущербок ряженый
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то тепер відбиратимуть права зі смартфоном
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Ну да! Это уровень новости премьер-министра!
Гончарук занимайся делом, а то уже заманал своим таблом махать под каждой новостью.
Мы вообще не должны знать как ты выглядишь. Выступил руководитель департамента регистрации и озвучил новость. Всё. Скоро в кабмине вымытые полы стримить начнёт и селфится. Работы по горло а оно туда же таблом торговать ив песбуках пучиться.
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Остановили тачку менты.
- Предъявите права и документы на авто
- А они у меня в смартфоне!
- Предъявите!
А я его ПОТЕРЯЛ.
И что дальше? Какие могут быть претензии к человеку "потерявшему " свой смарт Услуга электронных прав и техпаспорта заработает в скором времени, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2340 ?
Ох и дебилы Услуга электронных прав и техпаспорта заработает в скором времени, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3224...........
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Соевые - реально деградировавшие особи, отбросы общества
...
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Ну расскажи, "задвинуты" зебил, в какой еще зебильной стране управляют ТС с документами в телефоне?
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На много хуже всё.... Они ровные идиоты. Без всплесков и резких падений. Ровные как полоса которая делит жопу по полам.
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Претензии будут такие же, как и сейчас, если вы скажете "а я права потерял, какие ко мне могут быть претензии, дебилы?"
Попробуйте так сделать - сами всё увидите.
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Вы -дурак!!! Хорошо. Не потерял а разрядился.Нет в ПДД ответственности за утрату, разрядку смарта. А это не означает, что я управлял ТС без прав. Тебе это любой эрист расскажет
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Фрол, я може и дурак, а ты може и юрист, но ты, умный юрист Фрол, обязан предьявить по закону документ.
На данный момент - бумажный либо пластиковый, а в будущем - можно будет и цифровой.
А если ты, умный юрист Фрол, его не предъявил - то тебе положен штраф.
И любой, как ты, умный Фрол говоришь "эрист", тебе подтвердит, шо пофиг всем, разрядился
у тебя смартфон, или ты его потерял, или ты бумажные права свои дома забыл, или ты бумажник с правами жене отдал, или в карты проиграл.
И штрафовать тебя, умный эрист Фрол, будут не за разрядку смарта, и не за утерю бумажника, и не за то, шо ты, баран тупорылый, дома свои права забыл.
А исключительно за то, шо ты их вот прямо сейчас не предьявил.
А дебилы - так это они, конечно, и я наверное, но не ты, ни в коем случае.
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Реалист. Но не зебил, как ты ряхеный Саша - америкос
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Для предъяв в цифровом виде, на полицейском авто должен быть бортовой комп. с базой данных на авто, их владельцев и водительских удостоверений. Такие компы на полиц. авто есть? Про это идет речь в проекте? Поэтому на данном этапе это фантазии зе-бильной команды. Про барана тупорылого, Баран, лисапед и шут это эмблемы вашей партии - смотри в зеркало
Послуга електронних прав і техпаспорта запрацює незабаром, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6698
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У него самокат.Какой транспорт,такие и права,впрочем,и диплом тоже
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можна віртуального прем'єра зробити, а то цей реальний хоче бути ДАІшником.
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Господи, придурки зебильные, займитесь экономикой и уровнем жизни людей, а не суходрочкой по "загону" документов в смартфон!!!

Делать не хрен??? Или в стране уже полная благодать??? Война закончена???

Зебилы дебильные!
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Так а чего нибудь иного они сроду не делали! Один на корпоративах кривлялся,а остальные Голобородька в смартфоне глядели. Отсюда и тяга к смартфонам, и прочим вы.... бонам!
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Може й автомобілі будуть "у смартфоні"? Захотів покататися, побачив чиюсь припарковану тачку, набрав її держномер, двері відкрилися.
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по ходу, тогда сим-карта должна быть только контрактной, привязанной к паспорту, чтобы однозначно идентифицировать предьявителя телефона. идем к раше?
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Теперь если мобилу отожмут, считай и машину с правами
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Утеря мобильника и головой в петлю, потеря всего нажитого непосильным трудом.
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Смейтесь , смейтесь идиоты . Было пол года назад , позвонил друг попросил о помощи . Я выскочил не в той ветровке , где были права . Остановили , жена отправила по Вайберу и порядок .За шо огромное спасибо !
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Порохосрань ! Бери шинель вали на завод " Ленинскую кузню " .
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это теперь если машину у кума/брата/свата взять, нужно ещё и смартфон отобрать? весело. Услуга электронных прав и техпаспорта заработает в скором времени, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8496
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Для порохоботів. Вам не треба. Їздіть зі звичайними правами, в чому проблема.
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Когда во всём мире переходят на электрические автомобили, наши чиновники только начинают чесаться в сторону электронного документооборота.
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Взагалі то - ідея хороша. Ніхто пластикові права й паспорт відбирати не збирається і можна мати їх при собі паралельно. Але, як про мене, то найкращий варіант - біометрія і база даних. Зупинили поліціонери, приклав палець з відбитком, зняли скан райдужки і всі потрібні дані буде завантажено із бази на планшет. Аналогічно робляться помітки про попередження та штрафи. А вилучення робиться відпопідною позначкою в базі про тимчасове чи постійне припинення дії відповідного документа. Адже навіть на ********* етапі поліціонери вже перевіряють права, страховку й техпаспорт за своєю базою де вже занесено всі скоєні суб'єктом правапорушення. Думаб, що це нормальна практика цивілізованих країн.
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Только нужно помнить, что отныне права и тех.паспорт могут внезапно разрядиться, треснуть или разбиться, упасть в унитаз, зависнуть, стереться во время обновления системы, быть дистанционно отслежены и скопированы, заражены вирусом, и т.д.
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Новая, 1000-гривневая купюра также приравнивается к электронным правам.
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