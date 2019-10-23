 Услуга электронных прав и техпаспорта заработает в скором времени, - Гончарук

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.
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"Мы вводим цифровизацию документов, которые всегда под рукой - в вашем смартфоне! После авторизации в электронном кабинете гражданина через мобильное приложение "ДіЯ", каждый украинец сможет быстро и удобно их предъявить в случае необходимости", - рассказал премьер, добавив, что уже вскоре услуга заработает в тестовом режиме.
По его словам, это эксперимент, и в дальнейшем перечень документов будет расширяться.
Гончарук занимайся делом, а то уже заманал своим таблом махать под каждой новостью.
Мы вообще не должны знать как ты выглядишь. Выступил руководитель департамента регистрации и озвучил новость. Всё. Скоро в кабмине вымытые полы стримить начнёт и селфится. Работы по горло а оно туда же таблом торговать ив песбуках пучиться.
- Предъявите права и документы на авто
- А они у меня в смартфоне!
- Предъявите!
А я его ПОТЕРЯЛ.
И что дальше? Какие могут быть претензии к человеку "потерявшему " свой смарт ?
Ох и дебилы ...........
...
Попробуйте так сделать - сами всё увидите.
На данный момент - бумажный либо пластиковый, а в будущем - можно будет и цифровой.
А если ты, умный юрист Фрол, его не предъявил - то тебе положен штраф.
И любой, как ты, умный Фрол говоришь "эрист", тебе подтвердит, шо пофиг всем, разрядился
у тебя смартфон, или ты его потерял, или ты бумажные права свои дома забыл, или ты бумажник с правами жене отдал, или в карты проиграл.
И штрафовать тебя, умный эрист Фрол, будут не за разрядку смарта, и не за утерю бумажника, и не за то, шо ты, баран тупорылый, дома свои права забыл.
А исключительно за то, шо ты их вот прямо сейчас не предьявил.
А дебилы - так это они, конечно, и я наверное, но не ты, ни в коем случае.
Делать не хрен??? Или в стране уже полная благодать??? Война закончена???
Зебилы дебильные!