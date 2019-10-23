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 В "Слуге народа" Шевченко рекомендовали не выступать на российском канале: это не журналистика, а пропаганда, - Корниенко

Народному депутату Украины Евгению Шевченко во фракции "Слуга народа" не рекомендовали выступать на российском телеканале, заявляет первый заместитель главы фракции Александр Корниенко.

"Был ли у нас запрет на уровне фракции "говорить – не говорить"? Не было. Была ли рекомендация господину Евгению не общаться с этим каналом? Была. Он переспрашивал, мы сказали свою позицию, что лучше этого не делать, потому что с какой бы риторикой ты там ни выступал... а специфика российского телевидения в том, что это не журналистика, ... а пропаганда, и чтобы ты ни сказал, повернётся против тебя", - сказал Корниенко журналистам в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отвечая на уточняющий вопрос, будут ли сделаны какие-то оргвыводы в отношении Шевченко, Корниенко сказал: "Фракция не собиралась. В понедельник будем решать, что дальше организационно делать. Лишить мандата депутата нельзя. Можно сделать какие-то организационные действия. Например, исключить из фракции".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шевченко никто не уполномочивал давать комментарий росСМИ. В понедельник по нему примем решение, - замглавы фракции СН Кравчук

Как сообщалось ранее, избранный в 76-м округе на Запорожье Евгений Шевченко в формате включения из Киева принял участие в пропагандистском шоу "Большая игра" на российском Первом канале.

Источник: https://censor.net.ua/n3155481
 
 
 Топ комментарии
 
І все ?????!!!! Рекомендували , І ВСЕ ?!!!!
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НА ВСЯКИЙ ВИПАДОК НАГАДУЮ - ЦЕ РОСІЙСЬКА ПРЕССА :
В "Слуге народа" Шевченко рекомендовали не выступать на российском канале: это не журналистика, а пропаганда, - Корниенко - Цензор.НЕТ 821
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Тобто слуги були в курсі його виступу? Хоча... Я вже не дивуюсь
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Троянские кони мафии и плешивого карлика.
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ты это о ком, о "слугах народа"?!
Согласен, хоть от тебя такое слышать весьма нетипично.
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"Рекомендовали". Да будь в этой "слуге народа" нормальные мужики- патриоты Украины,они бы ему по мордасам надавали за такое.
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НА ВСЯКИЙ ВИПАДОК НАГАДУЮ - ЦЕ РОСІЙСЬКА ПРЕССА :
В "Слуге народа" Шевченко рекомендовали не выступать на российском канале: это не журналистика, а пропаганда, - Корниенко - Цензор.НЕТ 821
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А ЦЕ - ІСТОРИЧНЕ ФОТО : КРИМ 2014 РОКУ. САМЕ ТОЙ МОМЕНТ , КОЛИ НАТО І ОМЕРИГА "ССОРЯТ" ДВА "БРАТСКИХ " НАРОДА !!!!
В "Слуге народа" Шевченко рекомендовали не выступать на российском канале: это не журналистика, а пропаганда, - Корниенко - Цензор.НЕТ 3323
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неужели "слуги" выгонят это говно из фракции и лишат мандата за антиукраинскую, антигосударственную позицию?!
Или опять будет "ну что, бить его, что ли"?
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Залишать його, бо там усі антиукраїнці.
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Гнати всраною мітлою таких депутатів...
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Народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко взяв участь у пропагандистській передачі на російському "1 каналі", де розповів, які погані в Україні націоналісти.
Джерело: відео передачі "1 канала" в YouTube, пост нардепа від "Слуги народу" Гео Лероса в Facebook
Пряма мова Шевченка: "Наша фракція разом з президентом на виборах відстоювали позицію, щоб конфлікт на Донбасі і в цілому в Україні був вирішений мирним шляхом. І зараз ми все для цього робимо.
Та ситуація, що склалася у суспільстві відносно формули Штайнмаєра, вона була вкинута в суспільство радикально налаштованими націоналістами, у яких у цілому їх політика полягає у ворожнечі, у війні.
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Голова парламентського комітету у закордонних справах Богдан Яременко ("Слуга народу") заявив про те,
що представники правлячої коаліції готові відмовитися від риторики про Росію-аґресора
задля досягнення компромісу з Москвою, а навіть толераувати послаблення санкцій.Что удивлятся Шевченку?
Они с Яременко говорят одно и тоже. Это линия партии Слуг народа
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Такие "депутаты"-предатели смогут что-то понять только, когда на одной чаше весов будут стоять 30 сребреников, полученных от РФ, а на второй - отстрел рук и ног.
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Эта гнида говорит , что войну с расеей начали националисты, а не Путин.
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КТО из ЗЕтов эту гниду привел в парламент???неужели не разобрались, неопытные, блин???? ПИБ в студию!!!!!!!!!!
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Лишить мандата депутата нельзя - почему нет!?!?!?!?!?!?! Позор власти за такие законы!
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мда , набрали ипанутых в свои ряды...
В "Слуге народа" Шевченко рекомендовали не выступать на российском канале: это не журналистика, а пропаганда, - Корниенко - Цензор.НЕТ 4664
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Тобто слуги були в курсі його виступу? Хоча... Я вже не дивуюсь
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Та то однопартійці на нього образились, що Шевченко не попередив їх заздалегідь, о котрій буде прямий ефір - і вони не змогли просеритись в онлайн-чаті В "Слузі народу" Шевченку рекомендували не виступати на російському каналі: це не журналістика, а пропаганда, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 9102
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Беня начал с Гонтаревой и продолжил министрами Зельки, полуматом, его подпердыш прямым матом по Арахамии - так кто в стране прЗЕдент
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Якшо ви Наталя не знали, то нагадую - президент у нас той, чiя рука стирчiть iз гузна Зеленського.
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пфф... так преЗЕденту тоже советовали не говорить с хутиным самостоятельно и шо?
у них (у слуг ) там... все равны как на подбор...))))
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Резолюція по цьому "провинившемуся" виглядатиме якось отак:


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А враховуючи те, що націоналісти були трампліном для зе і команди, то жарт стає втричі смішнішим...
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Этот Шевченко известный сепар. На наших ТВ каналах он везде топит за мир с ОРДЛО на любых условиях. А когда ему какой-то здравомыслящий патриот возражает, то Шевченко начинает сильно нервничать и распаляться.
Засланый казачок!
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а наша влада сьогодні - (прЗЕ) БЄ- маленькими пр- парламентська гілка влади від молодого регіонала разумкова плюс ЗЕ й обидва в дужках при БЄ
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СБУ сделайте с ним тоже самое,что бы сделал рашист с де3,14сдатом госдуры выступившим в поддержку териториальной целосности Украины на канале"интер",или "112" ..на пинках вынести с ВРады Украины..н,,уй ...
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Кстати, "Большая игра" с Вячеславом Никоновым и Дмитрием Саймсом, нормальная передача.... Там если и есть пропаганда, то в разумных пределах....
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Чистый сепар!!! Мерзкое чудище! Но оно депутат- обидно .!!!! Сколько пережить горя от россии и избрать это депутатом- Разбирайтесь вы сами !!!! Просто идите в ж...пу и депутат и те, кто его избрал!!
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Після цього теле шоу ,цей горе депутат від сн ,повинен добровільно здати мандат народного депутата,інакше вся відповідальність ляже на президента і парламенську більшість ,тобто продумана спроба капітуцляції і заграваня з ворогом .
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Зебил приперся на путинТв рассказывать, как биндеры мешают восстановлению мира на Донбассе.... Кацапские пропогандоны получили от Зебила что хотели, даже вежливо поаплодировали ему..... Затем Зебил начал что-то вякать про НУЖНО СОВМЕСТНО ПРЕКРАЩАТЬ....., на что внук Молотова с козлиной ухмылкой объяснил, что НАСТАМНЕТ, это ваша гражданская война и Россия здесь не при чем...... В результате ЗЕБИЛ использован и выброшен, как презерватив...

Тоже самое произойдет и на этой нормандской встрече, когда Меркель и Макрон скажут заткнутся нашему колбасному пианисту и послушать умного, старого Пу..... принять условия России...
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Що можна чекати від сепара і дебіла---продажність і дебілізм.
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Направити негайно цього "патріота" на передову, нехай там побачить, що витворяють його "брати" кацапи.Такі депутати нам не потрібні, та навіть громадяни, які є простими поліцаями.
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