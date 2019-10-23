 В "Слуге народа" Шевченко рекомендовали не выступать на российском канале: это не журналистика, а пропаганда, - Корниенко

"Был ли у нас запрет на уровне фракции "говорить – не говорить"? Не было. Была ли рекомендация господину Евгению не общаться с этим каналом? Была. Он переспрашивал, мы сказали свою позицию, что лучше этого не делать, потому что с какой бы риторикой ты там ни выступал... а специфика российского телевидения в том, что это не журналистика, ... а пропаганда, и чтобы ты ни сказал, повернётся против тебя", - сказал Корниенко журналистам в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Отвечая на уточняющий вопрос, будут ли сделаны какие-то оргвыводы в отношении Шевченко, Корниенко сказал: "Фракция не собиралась. В понедельник будем решать, что дальше организационно делать. Лишить мандата депутата нельзя. Можно сделать какие-то организационные действия. Например, исключить из фракции".
Как сообщалось ранее, избранный в 76-м округе на Запорожье Евгений Шевченко в формате включения из Киева принял участие в пропагандистском шоу "Большая игра" на российском Первом канале.
Согласен, хоть от тебя такое слышать весьма нетипично.
Или опять будет "ну что, бить его, что ли"?
Джерело: відео передачі "1 канала" в YouTube, пост нардепа від "Слуги народу" Гео Лероса в Facebook
Пряма мова Шевченка: "Наша фракція разом з президентом на виборах відстоювали позицію, щоб конфлікт на Донбасі і в цілому в Україні був вирішений мирним шляхом. І зараз ми все для цього робимо.
Та ситуація, що склалася у суспільстві відносно формули Штайнмаєра, вона була вкинута в суспільство радикально налаштованими націоналістами, у яких у цілому їх політика полягає у ворожнечі, у війні.
що представники правлячої коаліції готові відмовитися від риторики про Росію-аґресора
задля досягнення компромісу з Москвою, а навіть толераувати послаблення санкцій.Что удивлятся Шевченку?
Они с Яременко говорят одно и тоже. Это линия партии Слуг народа
у них (у слуг ) там... все равны как на подбор...))))
Засланый казачок!
потрепали по плечу
почему не служил??
Тоже самое произойдет и на этой нормандской встрече, когда Меркель и Макрон скажут заткнутся нашему колбасному пианисту и послушать умного, старого Пу..... принять условия России...