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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3404) Арахамия (86) полиграф (40) Слуга народа (369)

 Практически все нардепы от СН из финансового комитета ВР согласились на прохождение полиграфа, - Арахамия

Руководство фракции "Слуга народа" ведет переговоры с несколькими государственными ведомствами, чтобы организовать массовый проведения проверки на полиграфе своих нардепов из финансового комитета.

Об этом "Украинской правде" рассказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ.

"Мы сейчас ведем переговоры с несколькими известными ведомствами, имеющими опытных полиграфологов, в частности это Служба безопасности Украины, Министерство обороны, Главное управление разведки. Мы хотим найти законный путь, как это можно сделать правильно. Людей много и процедура полиграф-тестирования довольно длительная. Чтобы не затягивать это на далекие годы, надо сделать это массово. Завтра (в четверг. - Ред.) соберемся на собрание и решим как это логистически сделать. Но все, практически все члены комитета, сейчас в этом вопросе дают добровольное согласие на прохождение полиграфа и они говорят, что они готовы проходить", - сказал он.

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"Речь идет о всех депутатах "Слуги народа" из комитета (финансового. - Ред.)", - уточнил он.

Арахамия подчеркнул, что фракции нечего скрывать и он лично был инициатором процедуры проверки на полиграфе.

"Я говорю, у нас есть слова одних, слова других. Проверить их мы не имеем возможности. То есть (полиграф. - Ред.) Единственный сейчас выход и инструмент, нормальный с очень высокой вероятностью - 95-98% вероятности", - сказал он.

Арахамия сказал, что пройдет полиграф в среду, однако готов еще раз со всеми другими, если этого будет недостаточно.

"У меня нечего скрывать, я могу хоть каждый день проходить полиграф", - сказал он.

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Арахамия рассказал также, что обсуждал ситуацию с президентом Владимиром Зеленским.

"Он (президент - ред.) у меня спрашивал, какое сейчас настроение во фракции по этому вопросу. Я ему сказал, что все практически настаивают на том, чтобы проходить полиграф и давайте с этого сделаем какую-то юридическую процедуру", - рассказал председатель фракции.

Арахамия также сказал, что разделяет позицию президента, что в случае неудовлетворительных результатов прохождения полиграфа, того или иного нардепа исключат из фракции.

В комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики сейчас 32 народных депутата, из которых 20 от фракции "Слуга народа".

Напомним, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко.заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии Слуга народа. ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи"

Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН "проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.

23 октября стало известно, что Дубинский и Арахамия договорились вместе пройти детектор лжи.

Позже президент Зеленский заявил: "Все члены финансового комитета ВР должны пройти проверку на детекторе лжи".

Источник: https://censor.net.ua/n3155479
 
   
 Топ комментарии
 
Я от них устал . Вообще плевать , пройдут они полиграф или нет . Их надо проверят на ДУРОМЕРЕ .
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Подпердиш Бени Дубинский совершив очередной акт услужения Бе, шумно кричит, вертя головой -ФУ, А КТО ЭТО ПЕР...НУЛ?
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Возьмите Петра. Он тоже честный. Практически все нардепы от СН из финансового комитета ВР согласились на прохождение полиграфа, - Арахамия - Цензор.НЕТ 6715
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А за ними йдуть ті, хто привів їх до влади.
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Дали дурню игрушку...Только игры за наш счет....
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Ну хоть видимость борьбы с мздоимством и то хорошо.А Кинзбурская- она с моего округа- точно троянский конь от харьковской мафии..В прокуратуру делала запрос о снятии ареста со многих компаний афилированных с Быстробогачём .Заботливая...
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А есть народная инициатива проведения соцопрсов , а то шо-то как-то они к 5 процентам подойдут а мы и знать не будем...
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кто согласился+премия 30 штук, кто нет партбилет на стол!)
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і в кого язик повернеться казати, що в них не важка робота?
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А тих, хто не пройде поліграф треба нейтралізувати, щоб не розповідали про зебардель у владі.
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Я цим не займаюся, а пропонували цю послугу ви. Тому питання до вас: скільки берете за отруєння депутатів?
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так конфеты же ваши,что трудно сказать почем кило?
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У мене нема цукерок, не споживаю їх принципово. Тому вам відповідати за свою кримінальну пропозицію. Майже всі нардепи від СН з фінансового комітету ВР погодилися на проходження поліграфа, - Арахамія - Цензор.НЕТ 3184
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интересное дело,нейтрализовать собирался он ,а отвечать мне
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так вот в чем проблема ,вот значит какие конфеты твой кумир делает Майже всі нардепи від СН з фінансового комітету ВР погодилися на проходження поліграфа, - Арахамія - Цензор.НЕТ 4005
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Дали Арахамії поліграфа. І давай він усіх поліграфити. Жаль, що поліграф не балалайка, а то б хоч якась користь була.
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Далі буде щодня така перевірка, яка триватиме 8 годин
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О це добре. Вони тодi не пiдуть до Ради. Практически все нардепы от СН из финансового комитета ВР согласились на прохождение полиграфа, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4275
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" А кто не согласится - отключим газ "😀😀
Классика
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Я от них устал . Вообще плевать , пройдут они полиграф или нет . Их надо проверят на ДУРОМЕРЕ .
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Можна не перевіряти, бо результат відомий заздалегідь.
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А увесь цей веселий тиждень зі стидобою слуг Порох проплатив... Й наступні соцопитування він тєж...
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Подпердиш Бени Дубинский совершив очередной акт услужения Бе, шумно кричит, вертя головой -ФУ, А КТО ЭТО ПЕР...НУЛ?
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шоу для дебилов. "вы брали взятку?" - "нет!" полиграф показал "ложь". и что? куда с этим результатом дальше? в лучшем случае будет "последнее китайское предупреждение", зеля смешно нахмурит бровки по телевизору и что-то задвинет про чистоту рядов. а васька слушает, да ест.
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петя просто хмурил брови и задвигал про томос ,фетфрумос и відрубані ратиці.
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ответь мне, вова, у вас лоботомия принудительная процедура или добровольная? какая петя?! статью читал? там о молодой команде, с горячим сердцем, холодной головой и чистыми руками. а тут такой ремиз, на первом месяце каденции, хабар. но у вас одна мантра - а вот при пете! дык нету пети, полгода уже! новые лица, живем по-новому! очнись, вова, ты обо..лся!
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по-новому мы уже жили,ответь мне юля,когда Зеленский сдаст Украину фуйлу а приватбанк бабломойскому о чем непрестанно вещают местные бабо-ванги?
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слепой еще к тому же.. ты вообще новость читаешь под которой комменты пишешь? обьясняю для альтернативно одаренных: партия "слуга народа" прошла в парламент под лозунгом безпащадной баратьбы с карупцией. и сейчас подозревается именно в том же. давай, жги еще.
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петя взагалі обіцяв посадити трьох своїх друзів (на фінансові потоки) Зеленський намагається власноруч навести лад з продажними депутатами так що він робить не так?
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петя, петя, ты прав. это петя купил всех слуг народа, а зеля теперь пытается понять, кого петя совратил, а кто изначально лишь за баблом в раду и пришел. все, твоя картина мира цельная и безупречная. не благодари.
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Кто не пойдет на полиграф то пойдет на ленточную пилораму.
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ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ ВР В ДЕРЬМЕ!!! В США в скандалах по зеленскому служащие в отставку подают , а тут - шоу нам покажут и рейтинги каналу Бени подымут
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Завтра Мосійчук буде пперевіряти право на владу Дубінского з Арахамію в прямому єфірі "дважди "гівноканалу Бєні
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Пусть в карты сыграют. Кто проиграл, тот и не прошел полиграф.
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