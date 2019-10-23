 Практически все нардепы от СН из финансового комитета ВР согласились на прохождение полиграфа, - Арахамия

Об этом "Украинской правде" рассказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ.

"Мы сейчас ведем переговоры с несколькими известными ведомствами, имеющими опытных полиграфологов, в частности это Служба безопасности Украины, Министерство обороны, Главное управление разведки. Мы хотим найти законный путь, как это можно сделать правильно. Людей много и процедура полиграф-тестирования довольно длительная. Чтобы не затягивать это на далекие годы, надо сделать это массово. Завтра (в четверг. - Ред.) соберемся на собрание и решим как это логистически сделать. Но все, практически все члены комитета, сейчас в этом вопросе дают добровольное согласие на прохождение полиграфа и они говорят, что они готовы проходить", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вопросом возможного получения взятки в $30 тыс. нардепами от "СН" должно заниматься НАБУ, - Корниенко

"Речь идет о всех депутатах "Слуги народа" из комитета (финансового. - Ред.)", - уточнил он.

Арахамия подчеркнул, что фракции нечего скрывать и он лично был инициатором процедуры проверки на полиграфе.

"Я говорю, у нас есть слова одних, слова других. Проверить их мы не имеем возможности. То есть (полиграф. - Ред.) Единственный сейчас выход и инструмент, нормальный с очень высокой вероятностью - 95-98% вероятности", - сказал он.

Арахамия сказал, что пройдет полиграф в среду, однако готов еще раз со всеми другими, если этого будет недостаточно.

"У меня нечего скрывать, я могу хоть каждый день проходить полиграф", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленскому следует объявить законопроект об отмене поборов "площадками Яценко" неотложным и внести в ВР, - Бутусов

Арахамия рассказал также, что обсуждал ситуацию с президентом Владимиром Зеленским.

"Он (президент - ред.) у меня спрашивал, какое сейчас настроение во фракции по этому вопросу. Я ему сказал, что все практически настаивают на том, чтобы проходить полиграф и давайте с этого сделаем какую-то юридическую процедуру", - рассказал председатель фракции.

Арахамия также сказал, что разделяет позицию президента, что в случае неудовлетворительных результатов прохождения полиграфа, того или иного нардепа исключат из фракции.

В комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики сейчас 32 народных депутата, из которых 20 от фракции "Слуга народа".

Напомним, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко.заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии Слуга народа. ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи"

Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН "проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.

23 октября стало известно, что Дубинский и Арахамия договорились вместе пройти детектор лжи.

Позже президент Зеленский заявил: "Все члены финансового комитета ВР должны пройти проверку на детекторе лжи".