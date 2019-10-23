EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины
  757  30
Все про:газета (98) закон (2663) Кабмин (11291) Дмитрий Дубилет (30)

 В Кабмине хотят, чтобы законы и постановления печатали на сайтах, а не в "Голосі України" и "Урядовому кур'єрі"

Правительство инициирует законопроект, отменяющий норму о том, что для вступления постановления или закона в силу он должен быть опубликован в прессе.

Об этом сообщил в Telegram министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что мы подали в Раду законопроект, который должен избавить нас от странного архаизма", - написал он.

Новый законопроект предусматривает публикацию законов и прочих актов на официальных сайтах, а не на бумаге.

Читайте на Цензор.НЕТ: Сегодня запускаем в работу законопроект и акты правительства, которые отменят обязательность трудовых книжек, - Дубилет

"Кстати, забавная история, как я инициировал этот законопроект. Несколько недель назад Рада приняла закон, который Кабмин очень ждал — у нас под него был уже предусмотрен комплекс мероприятий.

И вот, на следующий день, когда закон должен был выйти в газете и, таким образом, вступить в силу, мы обнаружили, что этого не произошло. Почему? Потому что сотрудники типографии сказали, что текст не поместился, и они решили перенести его на следующий день!

Этот случай был недоразумением (наверное), но вообще манипуляции с типографиями для оттягивания вступления в силу законов случались в истории Украины не раз", - написал Дубилет.

Также на Цензор.НЕТ: Вся работа колл-центров в Кабмине заключается в том, чтобы отфутболить людей, - Дубилет

Министр подчеркнул, что после принятия закона необходимо будет обсудить с обществом дальнейшую судьбу обоих изданий – "Голоса України" та "Урядового кур'єру".

В Кабмине хотят, чтобы законы и постановления печатали на сайтах, а не в Голосі України и Урядовому курєрі 01
В Кабмине хотят, чтобы законы и постановления печатали на сайтах, а не в Голосі України и Урядовому курєрі 02

Источник: https://censor.net.ua/n3155478
 
   
 Топ комментарии
 
Можно и на концертах "95-го" озвучивать.... В Кабмине хотят, чтобы законы и постановления печатали на сайтах, а не в "Голосі України" и "Урядовому кур'єрі" - Цензор.НЕТ 3190
 показать весь комментарий
 
Угу, чтобы удобнее их было подменить? Это же не тираж изъять.
 показать весь комментарий
 
Наптсаное на бумаге не вырубишь топором... а вот написаное на сайте "дубилеты" могут поавить так как хотят...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А "95-ий" ще не держустанова? Якось дивно
 показать весь комментарий
 
 
Замість хору_Верьовки: Державний_заслужений_академічний_дважди_краснознамЙОнний_95-ий
З такими "громадянами" це було б дуууже близько до істини
 показать весь комментарий
 
 
а в судах что нет света полетела интернет система красота... Дубилет у тебя буква неверная вместо у.... И надо было...
 показать весь комментарий
 
давно пора.... а то бедные аж тиражи изымали....
 показать весь комментарий
 
Угу, чтобы удобнее их было подменить? Это же не тираж изъять.
 показать весь комментарий
 
 
Ваши законы надо на подъездах размещать.
 показать весь комментарий
 
 
Наптсаное на бумаге не вырубишь топором... а вот написаное на сайте "дубилеты" могут поавить так как хотят...
 показать весь комментарий
 
 
Скажуть що пошутили, або сайт взламали, або то хтось виклав свою особисту точку зору.
 показать весь комментарий
 
Нужно просто печатать законы на мягкой бумаге формата А5, с дырочкой для гвоздика.
 показать весь комментарий
 
 
значит появятся "избранные" сайты, которые будут косить капусту на ровном месте? может сразу--на металлоломных площадках размещаать , или в конвертцентраах?
 показать весь комментарий
 
 
Краще було б друкувати на туалетному папері. То всі б знали усі закони.
 показать весь комментарий
 
 
а хто буде нести відповідальність за напісяне на сральтах ? друковані видання для того і існують щоб була можливість прочитати офіційну інформацію а не напісяне у підворотні (навіть у 95й)
 показать весь комментарий
 
Сайты можно взломать, можно задним числом изменить текст и многое ещё чего учитывая кибератаки хремлядей, а то, что написано пером (типография) не вырубить топором
 показать весь комментарий
 
 
Давайте взагалі заборонимо книги, журнали і газети! Це так ********* і негаджетно! Семимильними кроками створюємо реальність в стилі фільму "Доктор Хто"... А якщо електроенергії не буде, як суддя, наприклад, подивиться у сайт з законами? Друковане видання відтепер поза законом певне?
 показать весь комментарий
 
 
С ошибками навыбивают.. У Кабміні хочуть, щоб закони і постанови друкували на сайтах, а не в "Голосі України" та "Урядовому кур'єрі" - Цензор.НЕТ 8337 На заборах пусть малюют! (Как наркоши свои "закладки") У Кабміні хочуть, щоб закони і постанови друкували на сайтах, а не в "Голосі України" та "Урядовому кур'єрі" - Цензор.НЕТ 8926
 показать весь комментарий
 
 
Гройсман ремонтировал и строил дороги.
А ваша жалкая шайка - постановления клепает в турбо-режиме.
 показать весь комментарий
 
 
А що робити тим, хто живе на території де немає інтернету або людям літного віку, які не вміють користуватися компютерами (смартфонами)? Де закони читати, і як?
 показать весь комментарий
 
 
заодно можно на сайте и на рекламе подзаработать))) нидерланды отстают дико от украины, в селах газетки областные присылают еженедельно+на сайте новины обл.почитать можно))
 показать весь комментарий
 
Следующий шаг - виртуальное заседание депутатов ВР У Кабміні хочуть, щоб закони і постанови друкували на сайтах, а не в "Голосі України" та "Урядовому кур'єрі" - Цензор.НЕТ 8246 . И не надо будет жрать и дрочить в сессионном зале У Кабміні хочуть, щоб закони і постанови друкували на сайтах, а не в "Голосі України" та "Урядовому кур'єрі" - Цензор.НЕТ 10
 показать весь комментарий
 
Пора брать выше: сразу писать на заборах!
 показать весь комментарий
 
Может, для начала, хотя бы начать подписывать (с меткой времени) тексты Законов на сайте Рады?
 показать весь комментарий
 
Дебилы... Откуда они этих молодых и тупых понаходили?
 показать весь комментарий
 
Знаете в чем прикол всей этой движухи и «страны в смартфоне» ? Потом при шухере моментально с серваков удаляются данные и потом никому ничего не докажешь.
 показать весь комментарий
 
можна буде текст міняти як завгодно і коли завгодно в угоду певним потребам, сьогодні стаття звучить так, а завтра по іншому, це ж на офіційном сайті розміщено, нічим не доведеш, скажуть у тебе фотошоп.
 показать весь комментарий
 
Видимість бурхливої діяльності продовжуеться.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх