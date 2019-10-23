 В Кабмине хотят, чтобы законы и постановления печатали на сайтах, а не в "Голосі України" и "Урядовому кур'єрі"

Об этом сообщил в Telegram министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что мы подали в Раду законопроект, который должен избавить нас от странного архаизма", - написал он.

Новый законопроект предусматривает публикацию законов и прочих актов на официальных сайтах, а не на бумаге.

Читайте на Цензор.НЕТ: Сегодня запускаем в работу законопроект и акты правительства, которые отменят обязательность трудовых книжек, - Дубилет

"Кстати, забавная история, как я инициировал этот законопроект. Несколько недель назад Рада приняла закон, который Кабмин очень ждал — у нас под него был уже предусмотрен комплекс мероприятий.

И вот, на следующий день, когда закон должен был выйти в газете и, таким образом, вступить в силу, мы обнаружили, что этого не произошло. Почему? Потому что сотрудники типографии сказали, что текст не поместился, и они решили перенести его на следующий день!

Этот случай был недоразумением (наверное), но вообще манипуляции с типографиями для оттягивания вступления в силу законов случались в истории Украины не раз", - написал Дубилет.

Также на Цензор.НЕТ: Вся работа колл-центров в Кабмине заключается в том, чтобы отфутболить людей, - Дубилет

Министр подчеркнул, что после принятия закона необходимо будет обсудить с обществом дальнейшую судьбу обоих изданий – "Голоса України" та "Урядового кур'єру".



