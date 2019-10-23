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 Более 20 "Градов" и "Гвоздики": ОБСЕ обнаружила на Донбассе размещенное с нарушением линий отвода вооружение оккупантов

22 октября, СММ ОБСЕ обнародована информация, что на неподконтрольной правительству Украины территории зафиксировано вооружение, которое размещено с нарушением линий отвода.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, 19 октября, около населенного пункта Краснолучский на Луганщине БПЛА СММ зафиксировал 21 реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", а вблизи населенного пункта Терновое в Донецкой области - 2 самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика".

Вместе с тем, как отмечает украинская сторона СЦКК, СММ ОБСЕ зафиксировала вражеское вооружение, расположенное без нарушения линий отвода, но за пределами определенных мест хранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская сторона СЦКК призывает миссию ОБСЕ зафиксировать факты грубых нарушений оккупантами режима "тишины"

19 октября, на основе доступных данных воздушного наблюдения, возле Круглика, выявлено 26 танков (неустановленного типа), возле населенного пункта Мирное - 8 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", 18 танков (неустановленного типа), 9 буксируемых гаубиц Д-30 "Лягушка" и 5 противотанковых пушек МТ-12 "Рапира".

Кроме того, возле населенного пункта Хрустальный обнаружены 10 единиц 152-мм гаубиц "Мста-Б" и 8 единиц буксируемых орудий калибра 152 мм 2А36 "Гиацинт-Б". Кроме того, в районе населенного пункта Терновое выявлены 8 танков Т-72.

Более 20 Градов и Гвоздики: ОБСЕ обнаружила на Донбассе размещенное с нарушением линий отвода вооружение оккупантов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3155477
 
 
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От бездействий власти наступает усталость нации. Апатия.
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Нужно отводить ВСУ на 50км от фронта чтобы не достали? Верно я говорю?
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Лучше сразу за Днепр, или к Польской границе.
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виявили, ...? конфіскували? повідомили в лігу націй? що зробили? вчив і вивчив--не тотожні поняття.
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я думаю,для початку,треба озабоченність об"вити Понад 20 "Градів" і "Гвоздик": ОБСЄ виявила на Донбасі розміщене з порушенням ліній відведення озброєння окупантів - Цензор.НЕТ 8291
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кто-то хочет сказать о "стремлениии миру"? Разъясните МУДАКУ, что сидит на Банковой... ВОЙНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ ... Просто он ей МЕШАЕТ!!!!
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И что дальше? Отправим ЗЕдепутатов в Трускавец или на полиграф?
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Это орки так отвели, в обратную сторону правда.
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Та це вони приїхали зайняти позиції наших відведених військ. Це ж нічого? Це ж "повстанці"? А ми що, ми робимо собі імя на вбитих українцях, щирих там і близько немає, вони тупцюються біля годівниці. У них попереду дерібан земельки і прихватизація підприємств. Мова, армія, віра - то не для них. Аби не Порошенко!
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