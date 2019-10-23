 Шевченко никто не уполномочивал давать комментарий росСМИ. В понедельник по нему примем решение, - замглавы фракции СН Кравчук

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Ни фракция, ни партия не уполномачивали Евгения Шевченко участвовать в пропагандистском ток-шоу на российском канале. Тем более озвучивать какую-то консолидированную партийную позицию. Этот инцидент фракция рассмотрит на своем заседании в понедельник", - отметила она.
Как сообщалось ранее, избранный в 76-м округе на Запорожье Евгений Шевченко в формате включения из Киева принял участие в пропагандистском шоу "Большая игра" на российском Первом канале.
"Всякой твари по паре..."
Та все це на Г+Г в прайм-тайм А потім коментарі від "коломИйського"
Отвыступался....
1. Висловити депутатові Шевченко суворе "ай-яй-яй" і "ніззя".
2. Прийняти рішення про попередження своїх перед участю у ток-шоу РФ, щоб пацани та дівки могли в прямому ефірі дивитися (особливо якщо там є онлайн-чат)