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 Политика Украины, Происшествия
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 Зеленскому следует объявить законопроект об отмене поборов "площадками Яценко" неотложным и внести в ВР, - Бутусов

Президент Владимир Зеленский должен объявить законопроект об отмене поборов "площадками Яценко" неотложным и внести в парламент.

Об этом пишет в фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Журналист в частности отмечает, что Зеленский выбрал неверный алгоритм, сделав ставку на публичность. По мнению Бутусова, правильным является следующий порядок действий. 

1. Детектор лжи не является основанием для открытия уголовного дела, и не может служить доказательством в суде. Качество исследования детектора лжи критически зависит от качества работы и объективности оператора-психолога. Чтобы исследование было независимым, в таком случае надо объявить тендер, иначе к результатам исследования не будет доверия.

2. Президент объявляет законопроект 2047-д об отмене поборов неотложным и вносит от своего имени в парламент.

3. Верховная Рада включает "турборежим" и за один день выносит на голосование закон, из-за отклонения которого возникли подозрения в коррупции. По числу тех, кто проголосовал, сразу станет ясно, кто к чему причастен, и обсуждение произойдет в зале. Вот в зале и будет настоящий детектор лжи.

4. Правоохранительные органы обязаны включиться в расследование немедленно. САП сегодня утром уже открыла уголовное дело против народных депутатов из комитета, а президент должен взять это расследование на личный контроль, и прокуроры должны регулярно сообщать о результатах.

5. В случае возникновения сомнений в добропорядочности депутатов комитета, и при отсутствии реальных улик, единственной санкцией может быть разве что расформирование комитета и перетасовка депутатов по другим комитетам для обновления состава.

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Напомним, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии "Слуга народа". ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи"

Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от СН проверят на детекторе лжи.

По словам источников УП, руководитель фракции СН Давид Арахамия писал во внутренней чат фракции, что с требованием о прохождении полиграфа нардепами от СН к нему звонил президент. Сами же депутаты из комитета воспринимают такие требования в штыки, критикуют своих коллег Андрея Мотоловца, Роксолану Пидласу и председателя комитета Даниила Гетманцева за то, что они донесли "ложную информацию в ОПУ".

Позже заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.

Источник: https://censor.net.ua/n3155471
 
   
 Топ комментарии
 
абсолютная првда, зеля лучайный , вот петя был системным вором и лжецом, который кроме личного обогащения на крови ничем не запомнился
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Петя мне также запомнился тем, что при нем боты массово появились на украинских информационных ресурсах. Порохобы=путиноботы. Все они угроза будущему Украины.
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і ви в це вірите? завидую по білому романтикаам, у вас іще все по переду
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Зеля вообще случайный человек . Я не понимаю , ему было до выборов было плохо ? Он тоже станет "попередником" . Позиция Зеленского в деле о возможном подкупе нардепов от СН не отвечает реальной ситуации. Нужен иной алгоритм, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8307
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абсолютная првда, зеля лучайный , вот петя был системным вором и лжецом, который кроме личного обогащения на крови ничем не запомнился
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Пут Ын -- сосед Педро по даче в Испании. Отношения у них сердечные и бабло они куют дружно.
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само придумало? чи нову методичку видали?
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і ви в це вірите? завидую по білому романтикаам, у вас іще все по переду
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Петя мне также запомнился тем, что при нем боты массово появились на украинских информационных ресурсах. Порохобы=путиноботы. Все они угроза будущему Украины.
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Він не чекав, що в Україні так багато зеб...зефілів.
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Бутусов есть постановление Кабмина о ликвидации таких площадок,это быстрее в разы,после провала голосования в комитете более быстрое это постанова Кабмина ,а закон пусть себе принимают,на это время надо,а не внести его ещё раз и провалить из-за продажнных людишек.
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Алгоритм так алгоритм. Сначала клиентов сортируют. Предлагаю сортировку вставкой или слиянием. К примеру, взять Арахамию и Дубинского и использовать слияние для выявления того, кто из них выше в иерархии слуг. Вставка тоже пойдет. Можно использовать пузырьки, но тут требуется осторожность, как бы клиенты ласты не отбросили...Уверен, что при виде такого, остальные не будут дожидаться стадии использования основных алгоритмов и сдадут всех и все уже на этом этапе. Все элементарно.
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Интересно , а кого из завсегдатаев корыта хоронят за счёт наших налогов? Только экс-презов или и всяких экс....?
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За що ж тоді "яценко" купуватиме цілу Умань з Жашковом та прилеглою совковою челяддю? Зеленскому следует объявить законопроект об отмене поборов "площадками Яценко" неотложным и внести в ВР, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3653
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Про площадки Яценко - пишу уже больше года - это просто классический вариант прокладок.
НО и тот вариант законопроекта (№ 2047-д), который был отклонен, - Не меньшая жуть.

В законопроект 2047-д (который отклонили), Прокладки просто заменяются коррупционной схемой. Так что по большому - хрен редьки не слаще.
Если поддут законопроект 2047-д - да еще Президент , да еще как неотложный - это будет ОГРОМНАЯ ошибка. Нужен совсем иной вариант отмены площадок. Чтобы не менял площадки на схемы.
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Яценко - битый, по части всяких схем и отмываний бабла, подкупа и прочих подобных художеств. Он многими годами этим занимается, только с ним повязано куча всякой мрази, которая не даст его посадить, иначе он сдаст всю эту шелупень. Эту погань уже напалмом нужно выжигать. Вся законодательная и правовая система работает на них, а при педро всё, вообще, зацвело махровым цветом. Тут уже замешаны и международные коррупционеры из МВФ и прочих структур.
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азухенвей!! Зеленському варто оголосити законопроєкт про скасування поборів "майданчиками Яценка" невідкладним і внести до ВР, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2936 хто ж всрався = такі вже наступний-Яценюк... "своя людина"..,
бо ж на Порошенко НЕМА-ЧОГО-ЧІПЛЯТИ?? Зеленському варто оголосити законопроєкт про скасування поборів "майданчиками Яценка" невідкладним і внести до ВР, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5531

бутусов ти шлємазл... Зеленському варто оголосити законопроєкт про скасування поборів "майданчиками Яценка" невідкладним і внести до ВР, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7198
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Зелебобиков разберут олигархи для лоббирования своих интересов, скупая их оптом и в розницу. СН потихоньку стушкуется, а потом они передерутся и начнут создавать отдельные фракции. В этом я был уверен еще до незаконных выборов в ВР.
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Нужно просто перестать стрелять брать вэятки.
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Просто? И много таких знаешь среди депутатов, чиновников? Абсолютное большинство за взятками и неприкосновенностью в Раду и на посты идут
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для меня равнобедренно что " площадка Яценко", что " формула Штайнмайера", что казино " Рояль"
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