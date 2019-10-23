 "Мы очень серьезно настроены на реформы", - Зеленский призвал японские компании инвестировать в Украину

В ходе встречи Владимир Зеленский сообщил, что в начале октября в Украине был подписан закон о стимулировании инвестиционной деятельности, который призван улучшить инвестклимат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы очень серьезно настроены на реформы. Мы усиливаем на законодательном уровне защиту бизнеса от неправомерных действий или бездействия разрешительных органов", – отметил Глава государства.

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Также Президент заявил, что Украина выходит на завершающую стадию масштабной приватизации. "Мы подготовим правовую базу для приватизации более 500 госпредприятий. Наши приоритеты: дерегулирование с переходом на онлайн-услуги государства для бизнеса; ликвидация теневой экономики и коррупционных схем; развитие инфраструктуры; оптимизация налоговой системы; введение в Украине европейских стандартов", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Представители Marubeni Corporation рассказали, что уже поставляют из Украины в Японию зерновые и молочную продукцию и рассчитывают на расширение перечня агропромышленной продукции. В Украине они также реализуют экологические проекты, например поставляют солнечные панели.

Глава государства призвал собеседников инвестировать в мусороперерабатывающие заводы в Украине, вспомнив экологические проблемы во Львове и других украинских мегаполисах.

Кроме того, Президент обратил внимание представителей японской компании на возможность инвестирования в строительство дорог в Украине.

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"Правительство недавно подсчитало протяженность дорог национального значения – это 44 тысячи километров. Мы рассмотрим предложения по развитию современных дорог, интересные концессионные проекты", – сказал Владимир Зеленский.