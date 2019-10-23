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 Политика Украины
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 Моя главная задача - ментально вернуть жителей оккупированных территорий в Украину, - Сивохо

Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления оккупированных территорий Донбасса Сергей Сивохо отметил, что будет предлагать органам власти определенные идеи по гуманитарной политике в отношении оккупированных территорий Донбасса, и принятые к исполнению предложения будут затем доноситься обществу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил журналистам в среду в Краматорске, где проходило выездное заседание комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Крыму.

"Это как раз моя главная задача (ментально вернуть жителей оккупированных территорий в Украину. – Ред.). Когда на людей столько лет навешивали маркеры "свой – чужой", когда работала пропаганда, с обеих сторон, с обеих сторон работала пропаганда… Очень тяжело это будет, это не моментально, это очень долгий процесс, но начинать нужно было уже вчера. Начнем сегодня", - сказал Сивохо.

Сивохо указал, что будет заниматься гуманитарными проблемами, давать советы.

"Что будет принимать, и какие шаги на основании моих советов будет предпринимать исполнительная власть – увидим. Пока не расскажу о своих предложениях, потому что некоторые могут быть отвергнуты, а некоторые – приняты. По тем, что будут приняты, я сам к вам (СМИ. – Ред.) буду обращаться, чтобы вы помогали вам раскручивать эту тему", - отметил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сивохо и комитет Рады проводят 5-дневное выездное заседание в "серой зоне" на Донбассе. ФОТОрепортаж

Говоря о настроениях среди жителей оккупированного Донбасса, советник секретаря СНБО сказал, что "это один из самых сложных вопросов, но сейчас сложилась уникальная ситуация, и грех ей не воспользоваться".

Сивохо рассказал, что народный депутат от "Слуги народа" Максим Ткаченко, который также стал советником секретаря СНБО по реинтеграции и восстановлению Донбасса, будет заниматься гуманитарными проблемами Луганской области, а сам Сивохо – Донецкой области.

"И вместе мы будем, конечно же, пересекаться", - добавил он.

Напомним, 21 октября Сивохо сообщил, что его назначили советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Источник: https://censor.net.ua/n3155468
 
   
 Топ комментарии
 
Ментально возвращать - это жесть.
А не идиота назначить на должность нельзя было?
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И вашим и нашим позиция малороса "с обеих сторон была пропаганда" а что Украина на своей земле пропагандировала?
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Главное держись не бухай мы знаем вашу проблему с алкоголем.
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С каких это обеих сторон, и какая пропаганда? Что несёт этот дебил? Откуда такие берутся? Он же полностью "рускомирский"!!!!
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да, Сережа, маркер "свой-чужой" работает..а ты,гнида зеленая, для начала просто развалишь армию..где и работает маркер "свой-чужой".про пропаганду оно лепечет..так давай начнем брататься с убийцами украинцев-"все же не так однозначно"..
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Ты, блин, для начала сам перестань быть малоросийским хохлом подкацапским!
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Станцуешь? Или умняк состроишь Менделеевский?
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Треба відправити старого паяца на територію ОРДЛО,хай там цим і займається
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Вот.
Вот это я поддердиваю.
Отправить всю эту компанию в ордло и пусть там ментально возврвщают жителей.
Всяких моторыл и прочих.
А потом проведем среди них опрос понравилось им или нет.
Если живы будут.
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"с обєіх старон работала прапаганда"! Зі слів цього сивочолого скомароха виходить, що зафіксоване в Конституції твердження про Україну, як про унітарну державу - це є пропаганда.
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Т.е. независимость Украины, язык, и т.п. - это все Цукраинскач пропаганда"????
Для этого жирдяя надо на Хрещатике столб потолще выбрать, а то обычный не выдержит.
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в мене тікі 1 коментар.. а на кой херес їх повертати.. навіть ментально?
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А воду Сивоха тоже научился заряжать..?
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В 2014 году Сивохо принимал участие в Антимайдане, то есть рыговская душонка. Что он может сделать хорошего для Украины? Правильно, ничего, а вот на "русский мир" он работать будет.
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Ватник будет пытаться ментально вернуть ватников в Украину??? Сначала "совок" из своей башки вытруси, "ментальный возвращатель" ... Вся верхушка "слуг" - убогие совкодрочеры, которые воспринимают Украину не иначе, как УССР... Отсюда и их быдлоюмор ниже пояса и показное "мышебратство"... Это носители совкового менталитета, а не граждане Украины.
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Что будут стоить,тысячи слов
Когда важна будет крепость руки
И вот ты стоишь на берегу
И думаешь плыть или не плыть Моє головне завдання - ментально повернути жителів окупованих територій в Україну, - Сивохо - Цензор.НЕТ 2172
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вобщем,зэ ******** на отлично-такого передаста в РНБО...
сивоха несмешная,езжай на Бимбас,пропаганду курить,долболоб жырный.
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