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 Протесты в Гонконге: власти официально отозвали законопроект, возмутивший участников митинга

Власти Гонконга выполнили одно из требований протестующих. Они окончательно отозвали законопроект, ставший причиной беспорядков.

Решение отозвать законопроект принял парламент Гонконга, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Таким образом власти Гонконга выполнили одно из пяти требований участников акций протеста, которые не стихают уже несколько месяцев.

Reuters отмечает, что это решение вряд ли приведет к окончанию противостояния протестующих и власти. Глава администрации Гонконга Керри Лам еще 4 сентября в своем видеообращении объявила о начале процедуры отзыва законопроекта, но это не ослабило массовые акции.

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При этом руководства Китая планирует в долгосрочной перспективе снять главу местного правительства Гонконга. Как сообщает издание Financial Times, уже в мае следующего года Лам может заменить ее преемник. Менять руководителя региона в Пекине собираются только после того, как ситуация в Гонконге стабилизируется.

Китайское правление не хочет создать впечатление готовности идти на уступки протестующим, пишет Financial Times.

Напомним, протесты в Гонконге продолжаются уже несколько месяцев. Жители города выступили против принятия закона об экстрадиции правонарушителей по запросу китайских властей. По данным организаторов, в некоторые дни в акциях принимали участие более миллиона человек. В начале октября демонстранты начали надевать маски. Позже это было запрещено судом, что, в свою очередь, вызвало новую мощную волну протестов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3155467
 
   
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Зебилы, смотрите, чтоб бывает, когда начинают шутить с народом!
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ну вот почему власть слышит свой народ только через пиз*юлину?
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скоро в Украине - моника доиграется, до одного из требований - будет его отставка - пока пусть отменяет ту глупость шо уже попринимали - дебилы
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