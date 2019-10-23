 Правительство поддержало инициативы МВД и Минцифры по внедрению цифровых водительских удостоверений и виртуальных номерных знаков, - Аваков

А также поддержал проект закона об упрощении процесса присвоения и выдачи номерных знаков. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ.

Министр внутренних дел отметил, что сейчас подтверждением наличия у водителя права на управление транспортным средством является удостоверение водителя и свидетельство о регистрации транспортного средства, техническое описание которых утверждены соответствующим постановлением Кабинета Министров. В случае отсутствия при себе этих документов к водителю применяется административное взыскание.

"Только за 9 месяцев этого года к административной ответственности за эти нарушения привлечено около 160 000 человек. Поэтому мы предлагаем по желанию гражданина и с помощью соответствующего мобильного приложения "ДіЯ" генерировать электронные права и техпаспорт. Такие электронные документы будут иметь равнозначную юридическую силу и так же будут идентифицировать гражданина. Полиция должна привлекать к ответственности не за отсутствие при себе прав или техпаспорта, а за отсутствие законных оснований для вождения", - сказал Арсен Аваков.

Проект разработан МВД совместно с Минцифры с целью реализации задачи Президента Украины о введении государства в смартфоне. Глава МВД добавил, что еще одно новшество, которое ожидается, - внедрение виртуальных номерных знаков. Проект закона, предусматривающий изменение процесса регистрации транспортных средств - максимальное упрощение процесса присвоения и выдачи номерных знаков, поддержало правительство и впоследствии его рассмотрит Верховная Рада.

"При регистрации транспортных средств гражданин мог выбрать номерной знак исключительно из перечня, которые были именно в этом сервисном центре. Люди были ограничены в возможности выбора номерного знака для транспортного средства, а государство тратило бюджетные средства на приобретение, хранение и передачу между сервисными центрами и ЦПАУ изготовленных номеров. Выигрывали от этого только коррупционеры, которые "помогали" выбрать "красивый" номер, а также крупные монополисты - производители номеров", отметил министр.

Арсен Аваков сказал, что при регистрации транспортного средства человек будет получать свидетельство о его регистрации с выбранным номерным знаком.

"После сможет заказывать у любого производителя нужный номер. Главное требование - соответствие номерного знака государственному стандарту", - отметил министр внутренних дел.