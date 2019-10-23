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 Общество
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 Правительство поддержало инициативы МВД и Минцифры по внедрению цифровых водительских удостоверений и виртуальных номерных знаков, - Аваков

Сегодня, 23 октября, Кабинет Министров Украины принял постановление о введении электронного удостоверения водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства.

 А также поддержал проект закона об упрощении процесса присвоения и выдачи номерных знаков. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ.

Правительство поддержало инициативы МВД и Минцифры по внедрению цифровых водительских удостоверений и виртуальных номерных знаков, - Аваков 01

Министр внутренних дел отметил, что сейчас подтверждением наличия у водителя права на управление транспортным средством является удостоверение водителя и свидетельство о регистрации транспортного средства, техническое описание которых утверждены соответствующим постановлением Кабинета Министров. В случае отсутствия при себе этих документов к водителю применяется административное взыскание.

"Только за 9 месяцев этого года к административной ответственности за эти нарушения привлечено около 160 000 человек. Поэтому мы предлагаем по желанию гражданина и с помощью соответствующего мобильного приложения "ДіЯ" генерировать электронные права и техпаспорт. Такие электронные документы будут иметь равнозначную юридическую силу и так же будут идентифицировать гражданина. Полиция должна привлекать к ответственности не за отсутствие при себе прав или техпаспорта, а за отсутствие законных оснований для вождения", - сказал Арсен Аваков.

Проект разработан МВД совместно с Минцифры с целью реализации задачи Президента Украины о введении государства в смартфоне. Глава МВД добавил, что еще одно новшество, которое ожидается, - внедрение виртуальных номерных знаков. Проект закона, предусматривающий изменение процесса регистрации транспортных средств - максимальное упрощение процесса присвоения и выдачи номерных знаков, поддержало правительство и впоследствии его рассмотрит Верховная Рада.

Правительство поддержало инициативы МВД и Минцифры по внедрению цифровых водительских удостоверений и виртуальных номерных знаков, - Аваков 02

"При регистрации транспортных средств гражданин мог выбрать номерной знак исключительно из перечня, которые были именно в этом сервисном центре. Люди были ограничены в возможности выбора номерного знака для транспортного средства, а государство тратило бюджетные средства на приобретение, хранение и передачу между сервисными центрами и ЦПАУ изготовленных номеров. Выигрывали от этого только коррупционеры, которые "помогали" выбрать "красивый" номер, а также крупные монополисты - производители номеров", отметил министр.

Арсен Аваков сказал, что при регистрации транспортного средства человек будет получать свидетельство о его регистрации с выбранным номерным знаком.

"После сможет заказывать у любого производителя нужный номер. Главное требование - соответствие номерного знака государственному стандарту", - отметил министр внутренних дел.

Источник: https://censor.net.ua/n3155464
 
 
 Топ комментарии
 
"При регистрации транспортных средств гражданин мог выбрать номерной знак исключительно из перечня, которые были именно в этом сервисном центре. Люди были ограничены в возможности выбора номерного знака для транспортного средства, а государство тратило бюджетные средства на приобретение, хранение и передачу между сервисными центрами и ЦПАУ изготовленных номеров. Выигрывали от этого только коррупционеры, которые "помогали" выбрать "красивый" номер, а также крупные монополисты - производители номеров", отметил министр.
Арсен Аваков сказал, что при регистрации транспортного средства человек будет получать свидетельство о его регистрации с выбранным номерным знаком.
"После сможет заказывать у любого производителя нужный номер. Главное требование - соответствие номерного знака государственному стандарту", - отметил министр внутренних дел. Источник: https://censor.net.ua/n3155464
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Тут підтримую на усі 100%. Наскільки знаю, в тій же Грузії таке вже давно діє.
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Половина коментунов тупо стучат по клаве не читая инфо, а часть не в состоянии понять написанное. Диагноз - 95 квартал!
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снова придумали как развести народ на бабло ?
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элементарно Ватсон ,все добровольное у нас становиться добровольно-принудительно-платным Правительство поддержало инициативы МВД и Минцифры по внедрению цифровых водительских удостоверений и виртуальных номерных знаков, - Аваков - Цензор.НЕТ 2255
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А вы наивно полагаете, что сможете свободно выбрать любой свободный номер?!
Вам дадут не выбор, а иллюзию выбора! Можете не сомневаться, что "крутые" номера будут зарезервированы и механизм такого резервирования, наверняка будет присутствовать поскольку всегда есть временной лаг между регистрацией, внесением оплаты и возможностью выбрать номер.
Но если вы заплатите то диапазон выбора у вас существенно расширится
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По поводу номера мне абсолютно до лампочки. А вот электронные права - хорошая штука.
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Мабуть не це головне. За допомогою електронних посвідчень буде певним (не простим) людям буде легше уникнути відповідальности.
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Для "непростих" людей і зараз легко уникати відповідальності. Яким чином електронне посвідчення ще більше зможе на це вплинути?
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"...я не я і хата не моя...", "... це якась похибка..." "кілька посвідчень"

"непростим" все спроститься до неможливого (для простих).
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Ймовірність використання як доказу. Матеріального.
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Так мене ще в минулому році по планшету пробили, дай їм Бог здоров'я. Забув документи вдома при собі мав тільки пенсійне в гаманці. Нормально прошло.
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"При регистрации транспортных средств гражданин мог выбрать номерной знак исключительно из перечня, которые были именно в этом сервисном центре. Люди были ограничены в возможности выбора номерного знака для транспортного средства, а государство тратило бюджетные средства на приобретение, хранение и передачу между сервисными центрами и ЦПАУ изготовленных номеров. Выигрывали от этого только коррупционеры, которые "помогали" выбрать "красивый" номер, а также крупные монополисты - производители номеров", отметил министр.
Арсен Аваков сказал, что при регистрации транспортного средства человек будет получать свидетельство о его регистрации с выбранным номерным знаком.
"После сможет заказывать у любого производителя нужный номер. Главное требование - соответствие номерного знака государственному стандарту", - отметил министр внутренних дел. Источник: https://censor.net.ua/n3155464
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Тут підтримую на усі 100%. Наскільки знаю, в тій же Грузії таке вже давно діє.
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У меня номера 66-66, больше таких ни у кого нет.
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А як це, віртуальних номерних знаков? Хтось їде без номерів, збиває когось і поїхав... А тут всі свідЄтЄлі достали смртХВони і наводять на машину щоб QR код сфотограХВувати і взнати хто ж владЄлЄц, мля?
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Половина коментунов тупо стучат по клаве не читая инфо, а часть не в состоянии понять написанное. Диагноз - 95 квартал!
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Зняти усі знаки та світлофори. Нехай водії їздять "по смартфонах".
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Я вас прошу, тоді їздити будуть обережно навіть судді з депутатами. На перехресті будуть вибігати подивитися чи не їде бувало який КрАЗ.
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Для ВИРТУАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ в самый раз! На раз понюхать...
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В Польше вообще не надо при себе иметь ву,сра,и страховку!!!
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