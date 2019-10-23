 Судебное разбирательство по делу Труханова состоится 1 ноября, - ВАКС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда в Facebook.
"Вчера, 22 октября, в Высший антикоррупционный суд поступило уголовное производство по обвинению мэра Одессы в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины.
Постановлением ВАКС сегодняшнего дня, 23 октября, назначено подготовительное судебное заседание. Судебное разбирательство состоится 1 ноября 2019 в 14.00 по адресу: проспект Победы, 41", - сказано в сообщении.
Вместе с тем отмечается, что согласно части первой статьи 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Напомним, 11 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила подозрение Труханову по ст. 366-1 УК Украины — декларирование недостоверной информации.
Как утверждает САП, мэр не задекларировал квартиру, два паркоместа, эллинг, дачу, нежилую недвижимость, две машины, доли в компаниях, проценты по вкладам в банках. В декларации за 2015 год незадекларированное состояние мэра, определенное при помощи экспертиз, оценивается на сумму 33,5 млн гривен, а за 2016 год — на 18,7 млн гривен.
Все упомянутое имущество принадлежит бывшей супруге Труханова, с которой он состоял в официальном браке в 1985-1997 годах. Тем не менее, как считают следователи, он по-прежнему связан с ней "совместным бытом". Кроме того, одна из двух дочерей пары родилась уже после официального развода.
Сам Труханов после объявления ему подозрения заявил, что все это дело – "метод давления" на него и членов его семьи.
Отметим, что вступление в силу обвинительного приговора суда является основанием для досрочного прекращения полномочий городского головы.
"Совещание у Гитлера в кабинете. Разрабатывается новый план наступления. Вдруг входит Штирлиц, открывает сейф, фотографирует документы, потом забирает карту с планом атаки со стола Адольфа и уходит.
Гитлер: это что такое было сейчас?!
-- а, это русский разведчик Максим Исаев.
-- а почему его никто не задержал?
-- а смысл? Всё равно отбрешется..."
Одессит: Ща. Уже никто никуда не идет