 Лондонский суд обязал Коломойского и Боголюбова выплатить "ПриватБанку" 10,9 млн фунтов до 12 ноября

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ПриватБанка".
"После успеха ПриватБанка в Апелляционном суде, подтвержденного решением от 15 октября 2019 года, что ПриватБанк может продолжить рассмотрение дела против его бывших собственников в английском суде, г-н Игорь Коломойский, г-н Геннадий Боголюбов и другие ответчики обязаны выплатить Банку 10,9 млн фунтов стерлингов до 12 ноября 2019 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ответчиков обязали вернуть промежуточную выплату расходов, уплаченную им Банком, по решению суда первой инстанции в прошлом году. Банк должен получить 4 млн фунтов стерлингов от Коломойского, 2 млн фунтов стерлингов от Боголюбова и 1,5 млн фунтов стерлингов от корпоративных ответчиков.
"Кроме прочего, ответчики должны оплатить расходы Банка за прошлогоднее слушание дела судьей Фанкортом, и средства, потраченные на апелляцию. Хотя для определения общей суммы затрат на уплату ответчиками понадобится определенное время, пока они должны уплатить 3,4 млн фунтов стерлингов до 12 ноября", - сообщает пресс-служба "ПриватБанка".
Как сообщалось, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "ПриватБанка", крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как "ПриватБанк" и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.
В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях. В частности, Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "ПриватБанка", а Кабмин, Нацбанк и сам банк в мае обжаловали это решение.
Помимо того, в июле прошло рассмотрение апелляционной жалобы в Лондонском суде по спору между "ПриватБанком" и его экс-акционерами, так как Высокий суд Лондона 4 декабря 2018 года признал несоответствующим его юрисдикции иск "ПриватБанка". Суд также решил отменить изданный в качестве обеспечительной меры приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и еще шести компаний на сумму более $2,5 млрд, однако он остается в силе до рассмотрения апелляции.
Согласно данным Нацбанка Украины, "ПриватБанк" на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (525,698 млрд грн) занимал 1-е место среди 77 банков.
на дотаціях із державної кішені
Потому он и злой как черт.
ця під беню сама заповзе
Беня...попандос...
Ну а дальше - как получится...
Лягушата, шо скажете?
тебе не привыкать, шо на соевом, что на обрезанном...
не верю я этим анличанам
А вот "ликвидация паразитов-олигархов" - это как раз не по закону.
Кроме того, по закону уже давно прошли сроки действия и привлечь его за то что было в 90-х уже нельзя.
Как там в Польше с олигархами? Много таких?
"Бєня то Ла-Ла-Ла......"
"У Лондоні в Валєри д...упа палала..."
"В рамках рассмотрения дела, 20-го октября 2019 года, по запросу Канцлерского суда штата Делавер министерством юстиции США в Вашингтоне (округ Колумбия), по исполнительной процедуре акта "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" задержан и препровожден в суд для дачи показаний фигурант дела..... Это владелец компании с т.н. анонимной регистрацией на счета которой поступали деньги и через которую покупалась недвижимость....... Ему объявлен тридцатидневный превентивный арест в рамках акта "RICO".
За подобную аферу, должны сидеть и топ-чиновники и собственники приватбанка с конфискацией имущества!!!
Коли ви вже читати навчитесь.
На президентских выборах Коломойский своими медийными возможностями поддерживает Владимира Зеленского, который триумфально побеждает. При этом ИВК не финансировал кампанию ВАЗа, денежных обязательств перед олигархом у президента нет, но есть давние отношения. Зеленский хочет назначить главой своего офиса, то есть ключевой фигурой, Сергея Шефира, но Игорь Коломойский убеждает его назначить Андрея Богдана, аргументируя тем, что только тот сможет нейтрализовать Петра Порошенко, которого Зеленский считает не только политическим, но и личным врагом.
Об этом пишет сегодня политический аналитик Александр Кочетков во второй части реального политического детектива (первую часть ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ!).
При содействии Богдана достигается понятийная договоренность между Зеленским и Коломойским, что государство будет проводить политику демонополизации, и всем олигархам придется «встать в строй». Но все, что ИВК до этого момента успеет отжать у Порошенко и Рината Ахметова - это его добыча.
Коломойский привлекает в схему Андрея Портнова, который становится публичным «загонщиком дичи». Портнов во взаимодействии с Богданом возбуждают и анонсируют уголовные дела против Порошенко, которые не несут угрозы серьезного приговора, но раздражают ПАПа и роняют его авторитет.
Задача - заставить ПАПа «извиниться за предыдущее» - типичная для олигархической Украины практика. Сумма «извинений», которые должны пойти из личных средств Порошенко и его окружения, составляет не менее 2,5 млрд долларов.
Одновременно Коломойский пытается снять возникшие у него при власти Порошенко проблемы с США и РФ (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18). В Штатах он пытается содействовать Дональду Трампу в получении компромата на Джозефа Байдена, попутно инициируя обвинения против Порошенко (Сэм Кислин), для России он оглашает свой «мирный план», который становится основой «формулы Зеленского». Коломойский начинает покупать уголь и электроэнергию из РФ.
В тему - Порошенко за время президентства украл и вывел из Украины не менее $8 млрд - Сэм Кислин
Его олигархический соперник Виктор Пинчук, опирающийся на демократов США, пытается, как и Коломойский, завести максимальное число своих людей в новую власть. В результате складывается ситуация, что в офисе президента больше влияния у Коломойского, в Кабмине явно побеждает Пинчук, в Раде среди «Слуги народа» больше депутатов, близких к системе Пинчука-Сороса, но люди Коломойского куда ярче и эффективнее (например, Александр Дубинский).
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То есть, из конкурирующих привластных олигархов один ориентируется на республиканцев США, а другой - на демократов США: Украина и президент - на вынужденном шпагате. Порошенко и Пинчук оказываются ситуационными союзниками в борьбе против общего врага Коломойского.
Коломойский договаривается с Арсеном Аваковым и вдвоем они обязуются перед Зеленским поддерживать правопорядок в стране и - главное - контролировать протестную улицу.
Порошенко вынужден пойти на тактическую капитуляцию: он встречается с Коломойским, соглашается на «извинения» и выплачивает первый транш (часть денег идет на обслуживание политической системы Зеленского). ПАП торгуется об уменьшении суммы «извинений», взамен обещает снять проблемы ИВК в США. Порошенко также принимает на себя обязательства «не раскачивать политическую лодку».
Порошенко и его политсила принимают активное участие в протестах противников «формулы Штайнмайера». Коломойский расценивает это как нарушение понятийных договоренностей. Олега Гладковского задерживают в аэропорту, но в суде выпускают под залог. Ситуация симметрична тому, что было с Геннадием Корбаном в 2015 году.
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Демократы США настаивают на признании украинских праворадикальных сил («Азова», прежде всего) террористическими, что одновременно означает преследования Коломойского как спонсора терроризма (ответка Порошенко-Пинчука).
Во фракции СН уже публично обозначается раскол между депутатами, ориентированными на Коломойского, и, соответственно, на Пинчука. Идут попытки перетягивания депутатов СН со стороны Ахметова (все еще партнера Порошенко) и его части фракции «Оппоплатформы».
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ВЫВОДЫ: на сегодня президент Зеленский не управляет ситуацией и не контролирует ее. Внутриукраинские сражения олигархов, выходящие на внешнеполитический уровень, являются для Украины угрозой даже большей, чем внешняя агрессии. Отсидеться в сторонке, делая вид, что он ни причем, президенту Зеленскому не удастся.