EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  8616  91
Все про:Боголюбов (43) Коломойский (1223) Лондон (289) суд (22658) Приватбанк (549)

 Лондонский суд обязал Коломойского и Боголюбова выплатить "ПриватБанку" 10,9 млн фунтов до 12 ноября

Апелляционный суд Лондона обязал Игоря Коломойского и других ответчиков оплатить расходы "ПриватБанка" в сумме 10,9 млн фунтов стерлингов до 12 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ПриватБанка".

"После успеха ПриватБанка в Апелляционном суде, подтвержденного решением от 15 октября 2019 года, что ПриватБанк может продолжить рассмотрение дела против его бывших собственников в английском суде, г-н Игорь Коломойский, г-н Геннадий Боголюбов и другие ответчики обязаны выплатить Банку 10,9 млн фунтов стерлингов до 12 ноября 2019 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ответчиков обязали вернуть промежуточную выплату расходов, уплаченную им Банком, по решению суда первой инстанции в прошлом году. Банк должен получить 4 млн фунтов стерлингов от Коломойского, 2 млн фунтов стерлингов от Боголюбова и 1,5 млн фунтов стерлингов от корпоративных ответчиков.

"Кроме прочего, ответчики должны оплатить расходы Банка за прошлогоднее слушание дела судьей Фанкортом, и средства, потраченные на апелляцию. Хотя для определения общей суммы затрат на уплату ответчиками понадобится определенное время, пока они должны уплатить 3,4 млн фунтов стерлингов до 12 ноября", - сообщает пресс-служба "ПриватБанка".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Приватбанк" раскрыл американские активы Коломойского и Боголюбова. ФОТО

Как сообщалось, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "ПриватБанка", крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как "ПриватБанк" и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях. В частности, Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "ПриватБанка", а Кабмин, Нацбанк и сам банк в мае обжаловали это решение.

Помимо того, в июле прошло рассмотрение апелляционной жалобы в Лондонском суде по спору между "ПриватБанком" и его экс-акционерами, так как Высокий суд Лондона 4 декабря 2018 года признал несоответствующим его юрисдикции иск "ПриватБанка". Суд также решил отменить изданный в качестве обеспечительной меры приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и еще шести компаний на сумму более $2,5 млрд, однако он остается в силе до рассмотрения апелляции.

Согласно данным Нацбанка Украины, "ПриватБанк" на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (525,698 млрд грн) занимал 1-е место среди 77 банков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Государство выиграло апелляцию в Лондоне в деле "ПриватБанка" против бывших владельцев, - Милованов

Источник: https://censor.net.ua/n3155459
 
   
 Топ комментарии
 
бєня ці бабки відіб*є на центренерго, чи на інших ласих шматках держвласності. вова ж не проти
 показать весь комментарий
 
а все почему-то говорят, что Мародер с Леркой разорили честного банкира Коломойского Лондонский суд обязал Коломойского и Боголюбова выплатить "ПриватБанку" 10,9 млн фунтов до 12 ноября - Цензор.НЕТ 8511



не верю я этим анличанам
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
бєня ці бабки відіб*є на центренерго, чи на інших ласих шматках держвласності. вова ж не проти
 показать весь комментарий
 
 
на нас Беня ці бабки відібьє,
на дотаціях із державної кішені
 показать весь комментарий
 
 
аби не барига!-от універсальна відповідь
 показать весь комментарий
 
 
Постраждають всі, нажаль неможливо зробити так, щоб відповідали Зє!біли.
 показать весь комментарий
 
 
У Бени была задача срубить денег, а теперь приходится "отбивать" чтоб только в "минус" не уйти.
Потому он и злой как черт.
 показать весь комментарий
 
 
В такому разі Моніка злетить з табуретки.
 показать весь комментарий
 
 
но кем ее заменить? При Монике Беня хоть может отбивать свои убытки, а не будет Моники - будет чистый убыток.
 показать весь комментарий
 
 
Єдина хто наведе лад - Юлька-вароффка.))
 показать весь комментарий
 
 
та наведе, Лазаренка знову прем'єром зробить
 показать весь комментарий
 
Уже вовсю отбивает на государственной земельке. Начал с Одессы.
 показать весь комментарий
 
 
пабабабаааааааааа...
Беня...попандос...
Ну а дальше - как получится...

Лягушата, шо скажете?
 показать весь комментарий
 
 
обрезанной имелкой? Это - к Ленке, лягушка
 показать весь комментарий
 
 
и на обрезанном у нас попрыгаешь.. ))
тебе не привыкать, шо на соевом, что на обрезанном...
 показать весь комментарий
 
Беня "перебьет" Лондонский суд судом Барышевским
 показать весь комментарий
 
 
а все почему-то говорят, что Мародер с Леркой разорили честного банкира Коломойского Лондонский суд обязал Коломойского и Боголюбова выплатить "ПриватБанку" 10,9 млн фунтов до 12 ноября - Цензор.НЕТ 8511



не верю я этим анличанам
 показать весь комментарий
 
 
Оп-ПА!!! нежданчик по самое нехочу! НА ХИТРУЮ ЖОПУ С БОЛТОМ НАШЕЛСЯ ТАКИ!!!
 показать весь комментарий
 
 
Нам не нужны жалкие десять лямов. Нам нуна ликвидация каламойского. Как и всех остальных паразитов-олигархов. Они украли деньги нашей страны. Пусть вернут до копейки и понесут заслуженное наказание.
 показать весь комментарий
 
 
Наша жизнь будет такой,какой мы захотим ее сделать.
 показать весь комментарий
 
 
а я не хочу жизни с люмпенами, лучше с олигархами.
 показать весь комментарий
 
 
Ты не хочешь жить по закону. Тебе и США не подойдет.
 показать весь комментарий
 
 
Хочу по закону. Олигархи как раз живут по закону.
А вот "ликвидация паразитов-олигархов" - это как раз не по закону.
 показать весь комментарий
 
 
Врешь ,собака. На ахмета с того света тысячи угробленных им бизнесменов,ждут. Тоже самое и остальных .Чуть больше или меньше.Это криминал чистой воды.И незаконное обогащение.
 показать весь комментарий
 
 
вот пусть его судят за это, с доказательствами и приговором. Пока к нему у правосудия претензий нет.
Кроме того, по закону уже давно прошли сроки действия и привлечь его за то что было в 90-х уже нельзя.
 показать весь комментарий
 
 
Равновесие находится посередине между двумя крайностями. (с)
Как там в Польше с олигархами? Много таких?
 показать весь комментарий
 
 
накрать на них. В Польше ты сам отвечаешь за себя, и если у тебя нет денег платить квартплату (а субсидий нет) - то это твоя проблема, продавай квартиру и покупай меньшую по площади. Если ты нищеброд - то это твоя вина, а не каких-то мифических "олигархов".
 показать весь комментарий
 
 
И что ты понимаешь под словом "нищеброд"? Это человек, который не хочет работать? Или тот, кто работает, но не получает достойное вознаграждение за это?
 показать весь комментарий
 
 
видимо ты так хорошо работаешь что тебе не платят нормальные деньги)))
 показать весь комментарий
 
 
Нормально платят. Не жалуюсь. Решил перейти на личности? Давай. Кем работаешь?
 показать весь комментарий
 
да вроде бы ты не получаешь достойной оплаты? а у меня все ок, я доволен оплатой своего труда
 показать весь комментарий
 
 
Гибрид первого и второго Человек который не хочет особо напрягаться и любит прибухнуть, и работает за 5 копеек соответственно. Вот как этот таксист.
 показать весь комментарий
 
Таких везде хватает. Но речь не о них, а о тех, кто хочет, но не может заработать в этой стране. Ты ведь почему-то сидишь в Польше, а не работаешь в любимой тебе Украине? Или ты - из тех, кто любит свою страну виртуально? Лондонський суд зобов'язав Коломойського і Боголюбова виплатити "Приватбанку" 10,9 млн фунтів до 12 листопада - Цензор.НЕТ 3596
 показать весь комментарий
 
но я не сижу на субсидиях. Так же как и поляки - не могут заработать дома, отрывают жопу и едут в Германию, Англию.
 показать весь комментарий
 
Ну тогда и тебя нужно поскорее удавить,чтобы спустя несколько лет поржать с твоих детей и жены.Ссылаясь на просрочку.
 показать весь комментарий
 
готуйтеся 73 зелєбобіки, платити будуть усі.
 показать весь комментарий
 
 
Але, модер, відновлюю текст пісні по памяті:

"У Лондоні в Валєри д...упа палала..."
 показать весь комментарий
 
 
Ну, наконец- Лондонский суд обязал Коломойского и Боголюбова выплатить "ПриватБанку" 10,9 млн фунтов до 12 ноября - Цензор.НЕТ 7326 то, пошла жара. Зелиного спонсора раскошелили.
 показать весь комментарий
 
 
Неплохо. Но по основной сумме ещё года два судиться. Если зелёнка интересы государства не сольет.
 показать весь комментарий
 
 
Нехай хор Мотузки про це заспіває веселу пісеньку.
 показать весь комментарий
 
 
Рано хор выпускать...сумма маловата, как для Бени и объемов выведенных денег... Лондонский суд обязал Коломойского и Боголюбова выплатить "ПриватБанку" 10,9 млн фунтов до 12 ноября - Цензор.НЕТ 5642
 показать весь комментарий
 
 
Да ,зели лучше подождать с возвращением из Японии.Бурят богдан ,тем более где то спрятался,видно беня ему уже напинал !!
 показать весь комментарий
 
 
для уточнення, воно не бурят, воно ескімос
 показать весь комментарий
 
 
м даа!!а бог таки не фраер!! не хило за сожженые дома платить заставляет!! Лондонский суд обязал Коломойского и Боголюбова выплатить "ПриватБанку" 10,9 млн фунтов до 12 ноября - Цензор.НЕТ 2904 Лондонский суд обязал Коломойского и Боголюбова выплатить "ПриватБанку" 10,9 млн фунтов до 12 ноября - Цензор.НЕТ 2974
 показать весь комментарий
 
 
Что то мародер то оказался не тот,?
 показать весь комментарий
 
 
Хроника заседаний Канцлерского Суда штата Делавэр. Дело "Приватбанк против Коломойского и К.

"В рамках рассмотрения дела, 20-го октября 2019 года, по запросу Канцлерского суда штата Делавер министерством юстиции США в Вашингтоне (округ Колумбия), по исполнительной процедуре акта "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" задержан и препровожден в суд для дачи показаний фигурант дела..... Это владелец компании с т.н. анонимной регистрацией на счета которой поступали деньги и через которую покупалась недвижимость....... Ему объявлен тридцатидневный превентивный арест в рамках акта "RICO".
 показать весь комментарий
 
 
Нет в мире справедливости...
За подобную аферу, должны сидеть и топ-чиновники и собственники приватбанка с конфискацией имущества!!!
 показать весь комментарий
 
 
беня сделал хитро, он открыл филиал привата на кипре и спокойно выдавал сам себе кредиты
 показать весь комментарий
 
 
Та понятно, что хитро... Где посадки чиновников (контролеров)?
 показать весь комментарий
 
и в чем разница? да там Нацбанк каждые 100 тыс. долл. проверяет, а тут миллиарды типа ушли и они не знали? БРЕХНЯ!!! Многоходовочка Бени и Барыги! Особенно нравится, что после победы Зе, Потрох ходил на аудиенцию к Бене и после того Беня стал потроха называть нормальным пацаном!!!
 показать весь комментарий
 
вот скажи как нац банк может запретить перевод денег в свой филиал? когда и кому беня предлагал пороха? и кого ты называешь нормальными пацанами, шпану с кривого рога или 22 летних депутатов с тремя классами образования?)))
 показать весь комментарий
 
 
Блин, купил ведро попкорна и с интересом ждуууу...
 показать весь комментарий
 
 
Гореть теперь зданию лондонского суда. Попомните мои слова.
 показать весь комментарий
 
 
Лондонский суд обязал Коломойского и Боголюбова выплатить "ПриватБанку" 10,9 млн фунтов до 12 ноября - Коломойский и Боголюбов провели через счета на Кипре $470 миллиардов, - иск "Приватбанка"
Лондонский суд обязал Коломойского и Боголюбова выплатить "ПриватБанку" 10,9 млн фунтов до 12 ноября - Цензор.НЕТ 3117
 показать весь комментарий
 
 
Єти 10 млн. просто оплата судебньіх издержек проигравшей стороной. Суд по основному вопросу еще впереди.
 показать весь комментарий
 
 
"оплатить расходы "ПриватБанка" в сумме 10,9 млн фунтов стерлингов до 12 ноября."

Коли ви вже читати навчитесь.
 показать весь комментарий
 
В Украине, чем больше смог украсть, тем выше уважение. Даже в комментариях встречаются восхищения, как он смог ... А ведь, не он один таким занимался, и преуспел. Но все верят в прызэдента и его "команду", что в прошлого, что в текущего.
 показать весь комментарий
 
Это только предписание вернуть судебные издержки, за то что Кадомойша с подельниками подвли на снятие ареста со своих активов... А взискание самих активов впереди...
 показать весь комментарий
 
 
вы заметили тенденцию, как пришел зе к власти то беня в украине все суды выигрывает а в цивилизации все проигрывает
 показать весь комментарий
 
 
Як це так! Как ви смЄЄтЄ, млятЬ?! Беня он какіє бабки в хор влупил, а вам всЙО мАла?! Лондонский суд обязал Коломойского и Боголюбова выплатить "ПриватБанку" 10,9 млн фунтов до 12 ноября - Цензор.НЕТ 1059
 показать весь комментарий
 
 
Во всем мире Гонтареву высоко оценивают как финансиста, кроме Украины. У нас оценки банковскому сектору дает Коломойский и Портнов. В Украине завели дело на Гонтареву за госизмену, а она говорит, почему нет дел по тем людям, которые довели банки до банкротства, которые через банки отмывали деньги, а некоторые из них сидят теперь в Раде от СН?!
 показать весь комментарий
 
 
Народ держите карманы сейчас Беня с ЗЕ командой начнут выварчивать закрома каждого по беспределу далі буде
 показать весь комментарий
 
 
ужас, что рошенки животворящие с лондонскими судьями делают
 показать весь комментарий
 
 
Коломойский против Порошенко: решающая схватка, ч.2 - эксперт Октябрь 23, 2019Без рубрикиКомментарии

На президентских выборах Коломойский своими медийными возможностями поддерживает Владимира Зеленского, который триумфально побеждает. При этом ИВК не финансировал кампанию ВАЗа, денежных обязательств перед олигархом у президента нет, но есть давние отношения. Зеленский хочет назначить главой своего офиса, то есть ключевой фигурой, Сергея Шефира, но Игорь Коломойский убеждает его назначить Андрея Богдана, аргументируя тем, что только тот сможет нейтрализовать Петра Порошенко, которого Зеленский считает не только политическим, но и личным врагом.
Об этом пишет сегодня политический аналитик Александр Кочетков во второй части реального политического детектива (первую часть ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ!).
При содействии Богдана достигается понятийная договоренность между Зеленским и Коломойским, что государство будет проводить политику демонополизации, и всем олигархам придется «встать в строй». Но все, что ИВК до этого момента успеет отжать у Порошенко и Рината Ахметова - это его добыча.
Коломойский привлекает в схему Андрея Портнова, который становится публичным «загонщиком дичи». Портнов во взаимодействии с Богданом возбуждают и анонсируют уголовные дела против Порошенко, которые не несут угрозы серьезного приговора, но раздражают ПАПа и роняют его авторитет.
Задача - заставить ПАПа «извиниться за предыдущее» - типичная для олигархической Украины практика. Сумма «извинений», которые должны пойти из личных средств Порошенко и его окружения, составляет не менее 2,5 млрд долларов.
Одновременно Коломойский пытается снять возникшие у него при власти Порошенко проблемы с США и РФ (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18). В Штатах он пытается содействовать Дональду Трампу в получении компромата на Джозефа Байдена, попутно инициируя обвинения против Порошенко (Сэм Кислин), для России он оглашает свой «мирный план», который становится основой «формулы Зеленского». Коломойский начинает покупать уголь и электроэнергию из РФ.
В тему - Порошенко за время президентства украл и вывел из Украины не менее $8 млрд - Сэм Кислин
Его олигархический соперник Виктор Пинчук, опирающийся на демократов США, пытается, как и Коломойский, завести максимальное число своих людей в новую власть. В результате складывается ситуация, что в офисе президента больше влияния у Коломойского, в Кабмине явно побеждает Пинчук, в Раде среди «Слуги народа» больше депутатов, близких к системе Пинчука-Сороса, но люди Коломойского куда ярче и эффективнее (например, Александр Дубинский).





Сыр варить проще простого! Простой рецепт: смешиваем 200 мл коровьего молока с 20мл...




Варю сыр дома, как на заводе! Это очень просто: на 200мл молока добавьте 80мл...




Утерянная рецептура чистки сосудов от Александра Богомольца. Рецепт прост: на 100мл молока 2 ст. л…




Хирург рассказал чего боится холестерин и тромбы: чистка сосудов дома от А до Я, без врачей...


То есть, из конкурирующих привластных олигархов один ориентируется на республиканцев США, а другой - на демократов США: Украина и президент - на вынужденном шпагате. Порошенко и Пинчук оказываются ситуационными союзниками в борьбе против общего врага Коломойского.
Коломойский договаривается с Арсеном Аваковым и вдвоем они обязуются перед Зеленским поддерживать правопорядок в стране и - главное - контролировать протестную улицу.
Порошенко вынужден пойти на тактическую капитуляцию: он встречается с Коломойским, соглашается на «извинения» и выплачивает первый транш (часть денег идет на обслуживание политической системы Зеленского). ПАП торгуется об уменьшении суммы «извинений», взамен обещает снять проблемы ИВК в США. Порошенко также принимает на себя обязательства «не раскачивать политическую лодку».
Порошенко и его политсила принимают активное участие в протестах противников «формулы Штайнмайера». Коломойский расценивает это как нарушение понятийных договоренностей. Олега Гладковского задерживают в аэропорту, но в суде выпускают под залог. Ситуация симметрична тому, что было с Геннадием Корбаном в 2015 году.
загрузка...
Демократы США настаивают на признании украинских праворадикальных сил («Азова», прежде всего) террористическими, что одновременно означает преследования Коломойского как спонсора терроризма (ответка Порошенко-Пинчука).
Во фракции СН уже публично обозначается раскол между депутатами, ориентированными на Коломойского, и, соответственно, на Пинчука. Идут попытки перетягивания депутатов СН со стороны Ахметова (все еще партнера Порошенко) и его части фракции «Оппоплатформы».
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ВЫВОДЫ: на сегодня президент Зеленский не управляет ситуацией и не контролирует ее. Внутриукраинские сражения олигархов, выходящие на внешнеполитический уровень, являются для Украины угрозой даже большей, чем внешняя агрессии. Отсидеться в сторонке, делая вид, что он ни причем, президенту Зеленскому не удастся.
 показать весь комментарий
 
Виходить мародер Беня! А де ті нацсуки??? Вони тільки можуть на Україну вішати терористичну організацію в США і багати за дійсними патріотами! Де пан Білецький? Що знову помилка на користь щирих і Рюкзакових???
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх