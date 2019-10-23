 Семь украинских морских портов ограничили работу из-за тумана

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Порты Украины.

По данным Администрации морских портов Украины, ограничения на лоцманскую проводку судов из-за тумана введены в портах "Пивденный", "Николаев" и "Ольвия" и порту Скадовска. Ограничения на грузовые операции с зерновыми введены в портах "Одесса", "Херсон" и "Рени".

Кроме того, из-за тумана закрыто движение судов через Бугско-Днепровско-Лиманский канал и Херсонский морской канал.

Без ограничений работают морские порты "Черноморск", "Мариуполь", "Бердянск", "Измаил", "Усть-Дунайск" и "Белгород-Днестровск".

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