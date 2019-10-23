 Болтон выступал против телефонного звонка между Зеленским и Трампом, предвидя "катастрофу", - Тейлор

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом заявил временно поверенный США в Украине Уильям Тейлор в своих показаниях в Конгрессе США по делу об импичменте Трампа, перевод выступления которого опубликовала УП.

Тейлор сообщил, что во время встречи с украинской делегацией в Белом доме, о которой ему рассказали сотрудники СНБ Фиона Хилл и Алекс Виндман, посол США в ЕС Сондланд связал приезд Зеленского в Белый дом с "расследованием" (против Джона Байдена. - Ред.).

"Это, по их (сотрудников СНБ. - Ред.) словам, так взбесило Болтона, что он оборвал эту встречу, а затем сказал Фионе Хилл и Алексу Виндману, что они не должны иметь ничего общего с внутренней политикой и поручил госпоже Хилл "проинформировать юристов"", - рассказал Тейлор, добавив, что после встречи 10 июля Болтон назвал подобные договоренности "наркоторговлей".

Кроме этого, как отметил Тейлор, Болтон выступил против телефонного звонка между президентом Зеленским и президентом Трампом, опасаясь, что это "станет катастрофой".

Читайте также: Трамп лично приказал заблокировать военную помощь Украине, - Тейлор

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.