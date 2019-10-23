 Чтобы "прослушка" заработала, нужна техническая инфраструктура и изменения в нормативно-правовые акты, - НАБУ

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Закрепление в УПК Украины права НАБУ на "прослушку" - это настоящая победа. Однако воспользоваться им НАБУ сможет не сразу", - сказано в сообщении.

"Прежде всего, нужно привести в соответствие с положениями статьи 263 УПК Украины нормативно-правовые акты, которыми на сегодняшний день урегулированы процедуры установления и использования технических средств, обеспечивающих проведение оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных (розыскных) действий по снятию информации с транспортных телекоммуникационных сетей", - пояснили в ведомстве.

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Также необходимо построить инфраструктуру, которая обеспечит практическую реализацию предоставленных НАБУ полномочий.

"Процесс требует подготовки сложных технических решений во взаимодействии с уполномоченными государственными органами и операторами телекоммуникаций", - подчеркнули в пресс-службе.

Сколько именно времени нужно на эти изменения - в НАБУ не уточнили. "Надеемся, что процесс создания "замкнутого цикла" осуществления снятия информации с телекоммуникационных сетей исключительно силами НАБУ завершится как можно быстрее", - добавили в ведомстве.

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Напомним, Верховная Рада Украины 4 октября приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию отдельных положений уголовно-процессуального законодательства" (№1009). Этот закон разрешает НАБУ и ГБР осуществлять прослушку после получения санкции суда, без участия СБУ.

Президент Владимир Зеленский подписал закон 15 октября. 17 октября документ вступил в силу.

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