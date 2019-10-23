 Суд арестовал подозреваемого в госизмене экс-замминистра экономики Бровченко с возможностью выхода под залог в 3,4 млн грн

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает информационный ресурс "Граты" в Facebook.

Прокуратура и СБУ подозревают Бровченко в государственной измене. Ему вменяют подписание заведомо убыточного контракта с иностранной компанией на поставку промышленной линии по производству крупнокалиберных артиллерийских снарядов на ГАХК "Артем" на общую сумму более $16,5 млн.

Согласно сообщению СБУ, Бровченко, руководство "Артема" и госпредприятия "Украинский государственный центр "Безпека"" действовали во вред государственным интересам Украины – перечислили на счета фиктивных оффшорных компаний аванс в $8,2 млн, который потом присвоили участники схемы. Заказанное оборудование в Украину так и не поступило.

Адвокат Бровченко Сергей Стретович сообщил, что будет обжаловать меру пресечения в апелляции.

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Напомним, сотрудники контрразведки СБУ задержали Бровченко в аэропорту "Борисполь" во вторник якобы при попытке бежать от следствия. 17 октября были задержаны еще двое подозреваемых: иностранный гражданин и директор украинского госпредприятия, имен которых спецслужба не разглашает. Последнему уже выбрана мера пресечения в виде ареста с залогом в 2,8 млн гривен. Дома и на работе подозреваемых прошли обыски.

Президент Петр Порошенко в августе 2018 года представил на киевском заводе "Артем" новую линию по производству 152 мм снарядов для артиллерийской системы "Гиацинт". По сообщениям администрации пятого президента, линия и сами снаряды прошли успешные испытания, решался вопрос о производстве на заводе крупнокалиберных снарядов натовского образца.





