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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:арест (9880) государственная измена (314) Бровченко Юрий (3)

 Суд арестовал подозреваемого в госизмене экс-замминистра экономики Бровченко с возможностью выхода под залог в 3,4 млн грн

Шевченковский районный суд Киева арестовал бывшего заместителя министра экономики в правительстве Владимира Гройсмана Юрия Бровченко с возможностью выхода под залог в размере 3,4 млн гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает информационный ресурс "Граты" в Facebook.

Прокуратура и СБУ подозревают Бровченко в государственной измене. Ему вменяют подписание заведомо убыточного контракта с иностранной компанией на поставку промышленной линии по производству крупнокалиберных артиллерийских снарядов на ГАХК "Артем" на общую сумму более $16,5 млн.

Согласно сообщению СБУ, Бровченко, руководство "Артема" и госпредприятия "Украинский государственный центр "Безпека"" действовали во вред государственным интересам Украины – перечислили на счета фиктивных оффшорных компаний аванс в $8,2 млн, который потом присвоили участники схемы. Заказанное оборудование в Украину так и не поступило.

Адвокат Бровченко Сергей Стретович сообщил, что будет обжаловать меру пресечения в апелляции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Контрразведка СБУ задержала экс-заместителя министра экономики Бровченко. ФОТО

Напомним, сотрудники контрразведки СБУ задержали Бровченко в аэропорту "Борисполь" во вторник якобы при попытке бежать от следствия. 17 октября были задержаны еще двое подозреваемых: иностранный гражданин и директор украинского госпредприятия, имен которых спецслужба не разглашает. Последнему уже выбрана мера пресечения в виде ареста с залогом в 2,8 млн гривен. Дома и на работе подозреваемых прошли обыски.

Президент Петр Порошенко в августе 2018 года представил на киевском заводе "Артем" новую линию по производству 152 мм снарядов для артиллерийской системы "Гиацинт". По сообщениям администрации пятого президента, линия и сами снаряды прошли успешные испытания, решался вопрос о производстве на заводе крупнокалиберных снарядов натовского образца.

Суд арестовал подозреваемого в госизмене экс-замминистра экономики Бровченко с возможностью выхода под залог в 3,4 млн грн 01

Источник: https://censor.net.ua/n3155453
 
 
 Топ комментарии
 
Ахуенные законы,за госизмену выход под залог.Украина вряд ли долго просуществует.
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И опять в аэропорту сняли . После первого ноль первого в аэропортах Украины нужно организовывать спец бригаду мастеров вылавливания крупной и скользкой рыбы.
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задача для первокласника:
если украсть 16 млн долларов, сколько времени необходимо, что бы откупиться за 136 тисяч долларов?
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Тепер кожного міністра можна садити у тюрму.
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Починаємо садити сьогоднішніх Суд арестовал подозреваемого в госизмене экс-замминистра экономики Бровченко с возможностью выхода под залог в 3,4 млн грн - Цензор.НЕТ 7718
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Ага. Вчера вон папа Беня обозвал цельных новых министров уродами и конченными дебилами - и в ответ гробовая тишина .... и обиженное посапывание в две дырочки. А может с перепугу и в три..... Один даже с ним согласился. Они приглашения от папы "попить кофе" или знакомства с Мандичем боятся больше любой тюрьмы.
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Хотите посмеяться?

Генеральная прокуратура сняла с бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака подозрение в мошенничестве и предъявила ему подозрение в злоупотреблении влиянием. И что они тепрь14 ноября предъявят? Календарики и те не прокатили... Суд арестовал подозреваемого в госизмене экс-замминистра экономики Бровченко с возможностью выхода под залог в 3,4 млн грн - Цензор.НЕТ 7307
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Так госизмена или злоупотребление?

госизмена залога не предусматривает.
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А я и смеюсь, подозреваемый в госизмене - и с залогом. Это что-то новое. А типа "громкое дело" Грымчака рассыпается на фантики.
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статья госизмена, продал секреты и откупился, ничего не понимаю
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т.зв. "конституційний_суд", цей клуб високооплачуваних сантехніків, зробив це можливим.
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Ну, теперь хоть понятно стало, что гос. измена стОит где-то 3,4 млн. грн.. Раньше-то никто не знал. Могли только догадываться...
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******** законы,за госизмену выход под залог.Украина вряд ли долго просуществует.
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важно, чтобы они вернули деньги, которые украли, отсюда и залоги. все конечно не вернут, но хоть что-то...
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Ви самі таких обрали.
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Все вірно.Обрали нових,які почали хлопати старих зрадників України з шобли Мародера Поросёнкова.
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Обрали нових зрадників замість старих Суд заарештував підозрюваного в зраді ексзаступника міністра економіки Бровченка з можливістю виходу під заставу в 3,4 млн грн - Цензор.НЕТ 3904
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задача для первокласника:
если украсть 16 млн долларов, сколько времени необходимо, что бы откупиться за 136 тисяч долларов?
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Украли 200 млн гривень а залог-всего 4 млн гривен. В Украине ВЫГОДНО воровать имея такой-же воровской суд. Ведь Судья вполне может согласно закону присудить адекватную сумму залога:хотя-бы 100 млн гривень,но не стал этого делать. Судьи хуже любого оккупанта работают на развал страны
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И опять в аэропорту сняли . После первого ноль первого в аэропортах Украины нужно организовывать спец бригаду мастеров вылавливания крупной и скользкой рыбы.
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А я думаю, зачем им этот мелкий заместитель, а он оказывается в офшорных дел. Думаю, показания дал. Потому и отпускают под залог.
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За госизмену в состоянии войны выпустили под залог???
Судью на мыло и страна должна знать этого "героя" не только Ф.И.О. но и фото. Гнать таких с гослужбы надо.
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Риба гниє з голови Суд заарештував підозрюваного в зраді ексзаступника міністра економіки Бровченка з можливістю виходу під заставу в 3,4 млн грн - Цензор.НЕТ 942
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Результати 5 років правління будки пэпэ.
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А Зебіли не можуть нічого виправити, то тепер їм не місце при владі
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Тролли, а ты тролль, ничего не решают.
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Пэдриоты делают вид, что это 'проделки зеленского' Нестыковки их не волнуют.
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госизменв стоит сейчас 3 миллиона гривен, а не 9 грамм
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Я так зрозумів, що суму застави призначили, виходячи з того скільки в нього було при собі в кишенях.
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Ну не шмог!
А в министерстве экономики можно было! На всё железа калёного не хватило!
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Якщо підписання свідомо збиткового контракту це зрада,то чим є свідома згода на формулу штайнмаєра?
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Цікаво,хто отримав мільйон за донос? Ну по-любому ж донос оформили,і гроші розділили.
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У Гройсмана -переводчик -шпиён,министр-шпиён.Презизидент?
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И гнойсман шпиён - передал секретные изобретения пида рассии.
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Де Головнокомандувач?
Як де? На Мальдівах.
А, як же він керує армією під час війни?
Як, як - по скайпу.
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судді озвучили прайс на госізмєну. ціна госізмєни в Україні коштує 3.4млн. грн.
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Этот чувак был клиническим идиотом, жадным и тупым. Если посмотреть на обсуждение этого назначения в 2016 году, тогда все просто охренели от этого назначения! Ну и как видим не зря. Фрукт оказался очень полезным, 8 лямов баксов и это далеко не всё. Где то крепко сжалось два очка: шоколадное и кровавое.
Ты не вой, не плачь, а смейся -
Слез-то нынче не простят.
Сколь веревочка ни вейся -
Все равно укоротят!
Ночью думы муторней.
Плотники не мешкают.
Не успеть к заутрене -
Больно рано вешают.
Ты об этом не жалей, не жалей -
Ну что тебе отсрочка?
На веревочке твоей
Нет ни узелочка.
Лучше ляг да обогрейся -
Я, мол, казни не просплю...
Сколь веревочка ни вейся,
А совьешься ты в петлю! Суд заарештував підозрюваного в зраді ексзаступника міністра економіки Бровченка з можливістю виходу під заставу в 3,4 млн грн - Цензор.НЕТ 570
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Та один хрен процента 2 знают кто это написал и вообще слышали.
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Так можно работать!!!! Суд заарештував підозрюваного в зраді ексзаступника міністра економіки Бровченка з можливістю виходу під заставу в 3,4 млн грн - Цензор.НЕТ 8063 Красавы) Лупанцл у Державы 16 лямов (абсолютно зеленых) и вышел под залог 3 ляма гривенников((((((( Я, мягко говоря, в а..уе((((((((((
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