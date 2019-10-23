 Суд арестовал подозреваемого в госизмене экс-замминистра экономики Бровченко с возможностью выхода под залог в 3,4 млн грн

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает информационный ресурс "Граты" в Facebook.
Прокуратура и СБУ подозревают Бровченко в государственной измене. Ему вменяют подписание заведомо убыточного контракта с иностранной компанией на поставку промышленной линии по производству крупнокалиберных артиллерийских снарядов на ГАХК "Артем" на общую сумму более $16,5 млн.
Согласно сообщению СБУ, Бровченко, руководство "Артема" и госпредприятия "Украинский государственный центр "Безпека"" действовали во вред государственным интересам Украины – перечислили на счета фиктивных оффшорных компаний аванс в $8,2 млн, который потом присвоили участники схемы. Заказанное оборудование в Украину так и не поступило.
Адвокат Бровченко Сергей Стретович сообщил, что будет обжаловать меру пресечения в апелляции.
Напомним, сотрудники контрразведки СБУ задержали Бровченко в аэропорту "Борисполь" во вторник якобы при попытке бежать от следствия. 17 октября были задержаны еще двое подозреваемых: иностранный гражданин и директор украинского госпредприятия, имен которых спецслужба не разглашает. Последнему уже выбрана мера пресечения в виде ареста с залогом в 2,8 млн гривен. Дома и на работе подозреваемых прошли обыски.
Президент Петр Порошенко в августе 2018 года представил на киевском заводе "Артем" новую линию по производству 152 мм снарядов для артиллерийской системы "Гиацинт". По сообщениям администрации пятого президента, линия и сами снаряды прошли успешные испытания, решался вопрос о производстве на заводе крупнокалиберных снарядов натовского образца.
Генеральная прокуратура сняла с бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака подозрение в мошенничестве и предъявила ему подозрение в злоупотреблении влиянием. И что они тепрь14 ноября предъявят? Календарики и те не прокатили...
госизмена залога не предусматривает.
если украсть 16 млн долларов, сколько времени необходимо, что бы откупиться за 136 тисяч долларов?
Судью на мыло и страна должна знать этого "героя" не только Ф.И.О. но и фото. Гнать таких с гослужбы надо.
А в министерстве экономики можно было! На всё железа калёного не хватило!
Як де? На Мальдівах.
А, як же він керує армією під час війни?
Як, як - по скайпу.
Ты не вой, не плачь, а смейся -
Слез-то нынче не простят.
Сколь веревочка ни вейся -
Все равно укоротят!
Ночью думы муторней.
Плотники не мешкают.
Не успеть к заутрене -
Больно рано вешают.
Ты об этом не жалей, не жалей -
Ну что тебе отсрочка?
На веревочке твоей
Нет ни узелочка.
Лучше ляг да обогрейся -
Я, мол, казни не просплю...
Сколь веревочка ни вейся,
А совьешься ты в петлю!