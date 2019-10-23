 Погибший от взрыва гранаты в Киеве ветеран Дегтярев вел борьбу за существование, поскольку найти работу с тяжелым ранением было нелегко, - Бутусов

Об этом на своей странице в Facebook написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Судя по записи видеокамеры, Дегтярев сидел рядом с местным охранником, они просто общались, когда граната взорвалась у ветерана в левой руке. Погибли оба. Рядом на улице шла девушка, прохожая, ее зацепило мелким осколком, это легкое ранение. Судя по характеру ранений, скорее всего, происшествие будет квалифицировано как неосторожное обращение с оружием. В вещах Дегтярева найден еще один запал от гранаты. Но, конечно, гранаты - не игрушка, и они не взрываются просто так...", - отметил журналист.

"Виктор Дегтярев - майор морской пехоты в запасе, служил во времена СССР, жил с семьей несколько дней в офисе общественной организации. Своего жилья у семьи нет, живут на съемных квартирах. Вместе с Виктором в офисе жила жена - Александра Дектярьова (Oleksandra Dektiarova), 14-летний сын и 5-летняя дочь, которая только оправилась от пневмонии, ее едва спасли киевские врачи. Старшей дочери 17 лет, она уехала учиться за границу. "Сенсей" работал тренером по боевым искусствам, был заядлым охотником. Принял активное участие в Революции Достоинства, а когда пришла война, сколотил небольшую разведывательную группу добровольцев-ветеранов морской пехоты - группу "Купол", и пошел на войну в составе батальона "Донбасс", даже не успев оформить какие-то бумаги. Группа приняла активное участие в боевых действиях, показала себя с самой лучшей стороны. Именно разведывательная группа Дегтярева шла впереди на направлении атаки в первом бою батальона "Донбасс" в ходе Иловайской операции. 10 августа в районе села Третьяки под Иловайском противник устроил засаду: группа "Купол" была внезапно атакована с двух сторон. Погиб на месте доброволец Вадим Антонов, позывной "Самолет", приняв на себя очереди пулемета. Рядом с ним шел и Дегтярев, пули искромсали ему правую руку, он получил тяжелое ранение, потерял два пальца", - напомнил главред "Цензор.НЕТ".

Читайте: Основной версией взрыва гранаты в центре Киева является неосторожное обращение с гранатой, - полиция

"В августе и декабре 2014 года пали смертью храбрых пятеро наших воинов из состава группы "Купол". А Виктор выжил. И вел борьбу за существование. Потому что найти работу с таким тяжелым ранением было нелегко. Да и на службе он не был оформлен, возникли сложности с бумагами. Один из его друзей, тоже ветеран войны из Обухова Игорь Оваденко постоянно занимался проблемами Дегтярева, сумел выбить участок земли под Обуховом. Игорь говорит: "Трудно поверить, что это произошло, Виктор всегда был очень уравновешенным в любой ситуации человеком. Мы общались накануне, ничто не предвещало беды". Участником боевых действий Дегтярева признали в 2017 году. 7 августа 2019 года Виктор после многолетних хождений по кабинетам получил 2-ю группу инвалидности. Через пять лет со дня ранения. Никаких государственных наград не получил. Семья Виктора Дегтярева нуждается в предоставлении квартиры и в нашем внимании, так же, как и семьи всех наших погибших на войне.", - резюмировал Бутусов.

Помочь семье Виктора Дегтярева:

4790 7099 9209 9160 (Ощадбанк) Дектярева Александра Николаевна

5168 7427 0848 9004 (ПриватБанк) Дектярева Александра Николаевна

Напомним, в Киеве на улице Пушкинской в ночь с 22-го на 23 октября взорвалась граната, в результате чего погибли двое мужчин.

Одним из погибших был ветеран войны на Востоке Украины Виктор Дегтярев – командир подразделения "Купол" с позывным Сенсей. Другим погибшим был охранник одного из офисных зданий расположеном на улице Пушкинской. В полиции отметили, что мужчины сидели на ступеньках и разговаривали, когда рядом взорвалась граната.

Известно также, что девушка, которая в момент взрыва находилась неподалеку, получила легкие телесные повреждениями. Ее на скорой увезли в больницу, однако отметили, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает.