EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Происшествия
  4059  51
Все про:граната (704) Киев (18062) смерть (6181) Бутусов Юрий (1876)

 Погибший от взрыва гранаты в Киеве ветеран Дегтярев вел борьбу за существование, поскольку найти работу с тяжелым ранением было нелегко, - Бутусов

От взрыва гранаты в центре Киева погиб ветеран Войны за Независимость Виктор Дегтярев, позывной "Сенсей", активист Майдана, ветеран батальона "Донбасс".

Об этом на своей странице в Facebook написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Судя по записи видеокамеры, Дегтярев сидел рядом с местным охранником, они просто общались, когда граната взорвалась у ветерана в левой руке. Погибли оба. Рядом на улице шла девушка, прохожая, ее зацепило мелким осколком, это легкое ранение. Судя по характеру ранений, скорее всего, происшествие будет квалифицировано как неосторожное обращение с оружием. В вещах Дегтярева найден еще один запал от гранаты. Но, конечно, гранаты - не игрушка, и они не взрываются просто так...", - отметил журналист.

"Виктор Дегтярев - майор морской пехоты в запасе, служил во времена СССР, жил с семьей несколько дней в офисе общественной организации. Своего жилья у семьи нет, живут на съемных квартирах. Вместе с Виктором в офисе жила жена - Александра Дектярьова (Oleksandra Dektiarova), 14-летний сын и 5-летняя дочь, которая только оправилась от пневмонии, ее едва спасли киевские врачи. Старшей дочери 17 лет, она уехала учиться за границу. "Сенсей" работал тренером по боевым искусствам, был заядлым охотником. Принял активное участие в Революции Достоинства, а когда пришла война, сколотил небольшую разведывательную группу добровольцев-ветеранов морской пехоты - группу "Купол", и пошел на войну в составе батальона "Донбасс", даже не успев оформить какие-то бумаги. Группа приняла активное участие в боевых действиях, показала себя с самой лучшей стороны. Именно разведывательная группа Дегтярева шла впереди на направлении атаки в первом бою батальона "Донбасс" в ходе Иловайской операции. 10 августа в районе села Третьяки под Иловайском противник устроил засаду: группа "Купол" была внезапно атакована с двух сторон. Погиб на месте доброволец Вадим Антонов, позывной "Самолет", приняв на себя очереди пулемета. Рядом с ним шел и Дегтярев, пули искромсали ему правую руку, он получил тяжелое ранение, потерял два пальца", - напомнил главред "Цензор.НЕТ".

Читайте: Основной версией взрыва гранаты в центре Киева является неосторожное обращение с гранатой, - полиция

Погибший от взрыва гранаты в Киеве ветеран Дегтярев вел борьбу за существование, поскольку найти работу с тяжелым ранением было нелегко, - Бутусов 01

"В августе и декабре 2014 года пали смертью храбрых пятеро наших воинов из состава группы "Купол". А Виктор выжил. И вел борьбу за существование. Потому что найти работу с таким тяжелым ранением было нелегко. Да и на службе он не был оформлен, возникли сложности с бумагами. Один из его друзей, тоже ветеран войны из Обухова Игорь Оваденко постоянно занимался проблемами Дегтярева, сумел выбить участок земли под Обуховом. Игорь говорит: "Трудно поверить, что это произошло, Виктор всегда был очень уравновешенным в любой ситуации человеком. Мы общались накануне, ничто не предвещало беды". Участником боевых действий Дегтярева признали в 2017 году. 7 августа 2019 года Виктор после многолетних хождений по кабинетам получил 2-ю группу инвалидности. Через пять лет со дня ранения. Никаких государственных наград не получил. Семья Виктора Дегтярева нуждается в предоставлении квартиры и в нашем внимании, так же, как и семьи всех наших погибших на войне.", - резюмировал Бутусов.

Помочь семье Виктора Дегтярева:

4790 7099 9209 9160 (Ощадбанк) Дектярева Александра Николаевна

5168 7427 0848 9004 (ПриватБанк) Дектярева Александра Николаевна

Напомним, в Киеве на улице Пушкинской в ночь с 22-го на 23 октября взорвалась граната, в результате чего погибли двое мужчин.

Одним из погибших был ветеран войны на Востоке Украины Виктор Дегтярев – командир подразделения "Купол" с позывным Сенсей. Другим погибшим был охранник одного из офисных зданий расположеном на улице Пушкинской. В полиции отметили, что мужчины сидели на ступеньках и разговаривали, когда рядом взорвалась граната.

Известно также, что девушка, которая в момент взрыва находилась неподалеку, получила легкие телесные повреждениями. Ее на скорой увезли в больницу, однако отметили, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Источник: https://censor.net.ua/n3155452
 
 
 Топ комментарии
 
от як судьба от повєдєнія завісіт - здався без сопротівлєнія, підписав згоду на сотруднічєство з врагом, попав на обмєн - получив кватіру в Кийові, повний пансіон і кучу разних ніщаків, шо сипляця як із рога ізобілія
 показать весь комментарий
 
ілі - попьорся за вонючими кацапськими піхвами, загребли в кантору, замутілі протєст а-ля свабоду анжелі девіс, подпісал согласіє на сотруднічєство, попав в спіскі на обмєн - слава, честь, гроші, кватіра, мєндалі/ордєна, ноутбук, пансіон, елітне мєдобслуживаніє в фєофанії
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зубожилым не до этого.
Их мародер обокрал и за коммуналку платить нечем.
 показать весь комментарий
 
 
Ник Никович f300b2e0. Вместо него должен был умереть кто-то из "фабрики троллей".
 показать весь комментарий
 
 
вобщем белый, пушистый, одним словом, можно героя посмертно давать.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
мамы своый скажи виродок
 показать весь комментарий
 
только что появилась информация, что он так нуждался, так нуждался, что отправил дочь за границу учиться. Сам предлагал помощь другим ветеранам.

ну что ж.. раз мозгов нет - то добавить невозможно. Офицер и носит гранату в кармане. трындец.
 показать весь комментарий
 
от як судьба от повєдєнія завісіт - здався без сопротівлєнія, підписав згоду на сотруднічєство з врагом, попав на обмєн - получив кватіру в Кийові, повний пансіон і кучу разних ніщаків, шо сипляця як із рога ізобілія
 показать весь комментарий
 
 
Я тебе подскажу.
Поедь в Донецк и попробуй пройти с украинским флагом по улице.
 показать весь комментарий
 
прокорміть стопіцоткілограмового мужика нє просто!
 показать весь комментарий
 
ілі - попьорся за вонючими кацапськими піхвами, загребли в кантору, замутілі протєст а-ля свабоду анжелі девіс, подпісал согласіє на сотруднічєство, попав в спіскі на обмєн - слава, честь, гроші, кватіра, мєндалі/ордєна, ноутбук, пансіон, елітне мєдобслуживаніє в фєофанії
 показать весь комментарий
 
 
якщо він оформив групу інвалідності - то він оформив і пенсію. Значить, вже було на що прожити...
 показать весь комментарий
 
 
Ты точно уверен, что у него была именно такая пенсия?
 показать весь комментарий
 
 
в мене нема твердження про його пенсію, знаю шо платять по другій групі мінімалку
 показать весь комментарий
 
2 група УБД на 15 не тягне. Там, тільки одноразова допомога...
 показать весь комментарий
 
і шо? це "з голоду пухну"? В мене 1564 - і надлишкова вага
 показать весь комментарий
 
поэтому он носил гранату в кармане?

при всем моем уважении к его подвигам в АТО - он явно был не самым умным человеком, раз не смог ни работу найти, ни додуматься, чем может закончиться ношение гранаты в качестве брелка.

еще и не один погиб - это вообще трындец.
 показать весь комментарий
 
Не задумувалися про "дєвушкузльогкіміранєніямі" .яка чисто випадково "прахаділамімо".Ніяких думок не виникає?
 показать весь комментарий
 
 
у мене товариш втратив око то, зараз навіть вантажником в магазин не беруть. Добре що має руки та голову, самозайнятий.
 показать весь комментарий
 
Всем, кому нелегко жить, носить гранату в кармане?
С какой уважительной причиной можно ходить по центру столицы с гранатой в кармане?
"Борьба за существование... " Юра, не надо.
 показать весь комментарий
 
 
все равно странно..., может кто-то третий бросил гранату и она разорвалась в руках ветерана..., как у нас, однако, нелегко отстоять свои права, если ты имеешь полное право..., и как все просто, если никакого права у тебя нет, но есть нужные связи и деньги...
 показать весь комментарий
 
 
на Пушкинской полно видеокамер. Их сняло ДВЕ.

Они тупо сидели вдвоем. а потом произошел взрыв.

негде тут искать третьего.
 показать весь комментарий
 
із окна шутнік - лові! шо мовчиш - піймав чи ні?
 показать весь комментарий
 
знаю несколько таких историй(бойцов): прошел войну,по-разному,кто месяц,кто-всю дорогу воевал,ранения,выжил,и на гражданке погибает/умирает...
жаль бойца.безнадега после БД многих подкосила,несмотря на целое министерство ветеранов и туеву хучу программ социальной и психологической реабилитации....
все писдят бюджетные деньги,и плевать на реальную помощь ветеранам.

многие правда,возвращаются в строй.но 2ую пятилетку сидеть и ждать свою пулю/снаряд-не комильфо.
 показать весь комментарий
 
 
дать денег человеку с посткомбатантным синдромом - не значит ему помочь.

выживают при таком синдроме только умные. Остальные обычно спиваются.
 показать весь комментарий
 
 
мало у нас спивається і без ПКС? Багато спивається просто тому що, ******* випити.
 показать весь комментарий
 
У меня приятель воевал в АТО по контракту. В военкомате за продолжение контракта с него запросили штуку баксов. После этого он запил и умер. Таких историй тысячи.
 показать весь комментарий
 
раз спился и умер - значит, было на что пить. Он сам выбрал такой путь.

хотел бы и правда продлить контракт - нашел бы пути. У меня таких знакомых десятки - кто продлевал контракт, и без всяких взяток.
 показать весь комментарий
 
у нас целое министерство ветеранов есть, уволить всех до поломоек
 показать весь комментарий
 
 
ага, это очень поможет ветеранам. с посткомбатантным синдромом
 показать весь комментарий
 
якщо людина реально бажає пити то, ніхто її не врятує.
 показать весь комментарий
 
У меня вроде есть работа, но на бар ПроРок у меня не хватает. а взорвался он так:

Ребята, а я вам расскажу, как это все было. Парни выпили, вышли покурить. Сели на ступеньки, и давай крутизной хвастаться, кто круче яиц вареных. Вот один и говорит: а сможешь успеть гранату без чеки успеть обезвредить? (в смысле успеть выкрутить запал до срабатывания). не успел... я почему знаю... сам в армии так баловался, когда дураком был. Это известная хохма еще из СССР.
 показать весь комментарий
 
 
А почему он не уехал из Украины? Ведь это что предлагают евроинтегратеры из-за которых все и началось на Майдане. В Польшу надо было уехать по безвизу и не маяться дурью.
Работа при Януковиче тут была и не взрывались такие вот.
 показать весь комментарий
 
Почему ты не уехал в рашу?
Из за таких как ты война.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх