 Полиция Британии возле Лондона нашла грузовик с 39 трупами

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "BBC".
Полиция прибыла на место около половины второго ночи. Сообщается, что водитель фуры - 25-летний ирландец - арестован по подозрению в убийстве.
О погибших пока известно лишь то, что это 38 взрослых и один подросток. Офицер местного департамента полиции Эндрю Маринер предупредил, что установление личностей жертв может занять много времени.
Установлено, что фура прибыла из Болгарии и въехала на территорию Великобритании в воскресенье.
"Мы арестовали водителя по подозрению в причастности к происшествию, идет расследование", - сказал Маринер.
Вокруг места обнаружения фуры установлен полицейский кордон.
Полиция пока не выдвигала никаких версий произошедшего.
Глава министерства внутренних дел Великобритании Прити Патель заявила, что шокирована произошедшей трагедией.
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"В фургоне одного из грузовиков было обнаружено 54 трупа людей, задохнувшихся во время их незаконной перевозки. В контейнер размерами 6 м х 2 м было втиснуто 100 человек.
Многие из тех, кто выжил, серьезно заболели в результате обезвоживания организма и гипоксии.
Шофер открыл дверь фургона только после того, как мигранты стали стучать по стенкам, но, увидев случившееся, сбежал.
Выжившие рассказали, что они начали барабанить по стенкам контейнера в попытке объяснить шоферу, что им плохо и что они умирают, но он приказал им замолчать, ибо в противном случае на пограничном КПП их услышит полиция.
Один 30-летний мужчина, которому удалось выжить, решил, что им всем суждено погибнуть в этой фуре: "Я думал, что все - нам конец. Я думал, что я этого не переживу. Еще бы полчаса такой езды, и я бы точно умер".
Источник: Би-би-си.