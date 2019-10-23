EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Происшествия, За рубежом
  6674  21
Все про:Великобритания (2237) Лондон (289) смерть (6181)

 Полиция Британии возле Лондона нашла грузовик с 39 трупами

В английском графстве Эссекс обнаружена фура с 39 телами внутри. Машина была припаркована в промышленной зоне городка Грейс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "BBC".

Полиция прибыла на место около половины второго ночи. Сообщается, что водитель фуры - 25-летний ирландец - арестован по подозрению в убийстве.

О погибших пока известно лишь то, что это 38 взрослых и один подросток. Офицер местного департамента полиции Эндрю Маринер предупредил, что установление личностей жертв может занять много времени.

Установлено, что фура прибыла из Болгарии и въехала на территорию Великобритании в воскресенье.

"Мы арестовали водителя по подозрению в причастности к происшествию, идет расследование", - сказал Маринер.

Вокруг места обнаружения фуры установлен полицейский кордон.

Полиция пока не выдвигала никаких версий произошедшего.

Глава министерства внутренних дел Великобритании Прити Патель заявила, что шокирована произошедшей трагедией.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Рождественской ярмарке в Лондоне взорвался автомобиль

Источник: https://censor.net.ua/n3155451
 
 
 Топ комментарии
 
Я думаю там заховали нелегалів, а оскільки фура була герметична, вони там просто задихнулися.
 показать весь комментарий
 
Раз замешана Болгария, значит скандальную операцию готовила раша
 показать весь комментарий
 
таки да. это реф. он герметичен.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Раз замешана Болгария, значит скандальную операцию готовила раша
 показать весь комментарий
 
 
какую еще операцию? Полиция Британии нашла грузовик с 39 трупами возле Лондона - Цензор.НЕТ 22Обычная нелегальная миграция. Точно также мексиканцы и прочие латиносы попадают в США.
 показать весь комментарий
 
Я думаю там заховали нелегалів, а оскільки фура була герметична, вони там просто задихнулися.
 показать весь комментарий
 
 
прибыла из Болгарии... это они по болгарским номерам определили? да она могла и прямиком из налугандонии прибыть под печатями. на границах никто фуры не вскрывает.
 показать весь комментарий
 
 
Не каждый день такое случается.... даже в Мексике.
моссоны готовят теракты, не иначе, или другое западло)
 показать весь комментарий
 
Плыл паромом,закрыты были вот и задохнулись
 показать весь комментарий
 
 
Навряд чи задихнулися - доступ повітря вони передбачають. Скоріш за все вихлопні гази через якусь поломку потрапляти в холодильник стали, угоріли.
 показать весь комментарий
 
Тільки не кажіть Шо то не кацапи, а то я рАсстроюсь...
 показать весь комментарий
 
 
Кому нужны такие кастрированные новости ? Сидите, гадайте и ггрызитесь со своими версиями... Пчему нельзя собрать больше информации ? Что за дилетанстство ?
 показать весь комментарий
 
Такое уже было много лет назад. Перевозили нелегалов, но то было в жару.
 показать весь комментарий
 
Это было в отчёте за 2010 г.:
"В фургоне одного из грузовиков было обнаружено 54 трупа людей, задохнувшихся во время их незаконной перевозки. В контейнер размерами 6 м х 2 м было втиснуто 100 человек.
Многие из тех, кто выжил, серьезно заболели в результате обезвоживания организма и гипоксии.
Шофер открыл дверь фургона только после того, как мигранты стали стучать по стенкам, но, увидев случившееся, сбежал.
Выжившие рассказали, что они начали барабанить по стенкам контейнера в попытке объяснить шоферу, что им плохо и что они умирают, но он приказал им замолчать, ибо в противном случае на пограничном КПП их услышит полиция.
Один 30-летний мужчина, которому удалось выжить, решил, что им всем суждено погибнуть в этой фуре: "Я думал, что все - нам конец. Я думал, что я этого не переживу. Еще бы полчаса такой езды, и я бы точно умер".
Источник: Би-би-си.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх