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 Политика Украины
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Все про:Савченко (2843) Рубан Владимир (142) Савченко Вера (60)

 Заседание суда по делу Савченко и Рубана перенесли на 12 декабря

Заседание Броварского городского райсуда по делу в отношении бывшего народного депутата Надежды Савченко и бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана перенесено на декабрь.

 Об этом сообщила на своей странице в Facebook сестра экс-депутата Вера Савченко, передает Цензор.НЕТ.

"Суд перенесли на 12 декабря на 10:00. Длительная пауза связана с загруженностью Броварского суда", - написала она.

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Заседание суда по делу Савченко и Рубана перенесли на 12 декабря 01

Савченко подозревают в подготовке теракта. 15 марта 2018 года Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления: о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".

15 апреля 2019 года народного депутата Надежду Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана освободили из-под стражи в зале Броварского горрайонного суда Киевской области.

Источник: https://censor.net.ua/n3155450
 
 
 Топ комментарии
 
я вибачаюсь...а Рубан ДЕ??? І слід простив вже...продажні курви в мантіях...
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Бывший руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, которого подозревают в подготовке теракта, покинул территорию Украины.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По информации издания, Рубан уехал в столицу Польши Варшаву.
Обновление. Адвокат Рубана Валентин Рыбин уверен, что его клиент вернется в Украину из-за границы к судебному заседанию, которое состоится 7 мая. Об этом он рассказал "Українським Новинам".Ще в квітні звалив!!!
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это шантаж трускавецких зелибоб. Если они не будут нажимать нужные кнопки, то гаде вернут оружие/взрывчатку, чтоб закончить начатое.
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А где пьяница , предатель. комсомолец танцующий с собаками Луценко? Ангийский учит, вискарь бухает с Гонтаревой? Что он тогда придумал! Где подельники, где группировка террористов , которіе с Саченко и Рубаном хотели сбацать переворот?
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Питай у своєї нової влади, яка повернула країну до росії. Ви це зробили разом із зебілами.
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Перехід на особистості є визнанням своєї вини. Заседание суда по делу Савченко и Рубана перенесли на 12 декабря - Цензор.НЕТ 8629
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перегруженность судов. да за такі зарплати і пожиттєве содєржаніє ці ***..ські суди повинні в чотири зміни гортать вугілля
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я вибачаюсь...а Рубан ДЕ??? І слід простив вже...продажні курви в мантіях...
 показать весь комментарий
 
 
Бывший руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, которого подозревают в подготовке теракта, покинул территорию Украины.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По информации издания, Рубан уехал в столицу Польши Варшаву.
Обновление. Адвокат Рубана Валентин Рыбин уверен, что его клиент вернется в Украину из-за границы к судебному заседанию, которое состоится 7 мая. Об этом он рассказал "Українським Новинам".Ще в квітні звалив!!!
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Значит, Савченко опять посадят? А настоящие воры Оборонпрома на свободе... Турчинов целый Крым, напичканный нашими войсками приказал им оставить. Многие сейчас перед ним пресмыкаются - де, правильно сделал, что оставил Крым без единого боя. А Надька - фронтовичка - а ее - в тюрьму. Неудивительно, что тех воров и предателей в СИЗО АТОшники петухами делают, за их доблестные дела для Украины...
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