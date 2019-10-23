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 Политика Украины, За рубежом
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 Трамп лично приказал заблокировать военную помощь Украине, - Тейлор

Временно поверенный США в Украине Уильям Тейлор в своих показаниях в Конгрессе США по делу об импичменте Трампа подтвердил, что американский президент лично приказал приостановить оказание Украине военной помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на опубликованный УП перевод выступления Тейлора.

"Во время очередного защищенного конференц-звонка с Советом национальной безопасности 18 июля я услышал, как сотрудница бюджетного управления сказала, что они задерживают выделение Украине военной помощи на оборону, но не могла объяснить, почему", - сказал он, добавив, что позже и в режиме, когда их не слышали другие, эта же сотрудница СНБ сказала, что ее начальник поручил остановить выделение средств в рамках помощи Украине до дальнейших указаний.

В итоге Тейлор узнал, что приказ заблокировать помощь Украине исходил от президента Трампа.

"Я узнал от бюджетного управления СНБ, что это указание поступило от президента (Дональда Трампа. - Ред.) главе администрации СНБ, и далее - в это (бюджетное) управление", - сообщил он Конгрессу США.

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Напомним, Конгресс США утвердил выделение Украины 250 млн долларов по линии Пентагона, но в июле 2019 года президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни приостановить выделение средств. Деньги разморозили только в районе 11 сентября после многочисленных запросов из Конгресса о причине такого решения.

В это же время Трамп и ряд американских дипломатов пытались добиться от Украины расследования против Хантера Байдена, сына одного из главных политических конкурентов американского президента.

Источник: https://censor.net.ua/n3155447
 
   
 Топ комментарии
 
А хуйло пригрозило ЗЕмонике, что не будут показывать "Сватов" в Хуйлостане пока не узаконят формулу Швайнтрахера
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Зеленский думал что попал в Рай, когда выиграл выборы... Нееет!!!
Зеленский получил абонемент в Персональный Ад, когда за него проголосовали 73% зебилов..
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Дуже схоже,що рижий отримає імпічмент, Зе команда зможе "гордитися", що долучилася. Трамп лично приказал заблокировать военную помощь Украине, - Тейлор - Цензор.НЕТ 9409
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Нуланд привезёт ему за это печеньку, апельсинку наколотую
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болтяру для піаніно з фортепіано скоріше на фесь такий гуморний Зе фейс Трамп особисто наказав заблокувати військову допомогу Україні, - Тейлор - Цензор.НЕТ 283
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А Пеца что делал в 2016г , розьі нюхал ? Или влез по уши в дерьмо , участвуя с генплокулолом во внутренних американских разборках? Да не сам влез , а всю Украину втащил !
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материалы суда в студию по амер. разборкам при Порохе плизз , привыкли Зе сцкуны только фейсом болтать, материалы где??? По Зе сцкуну есть стенограма, где они с рыжим муйней занимаются, в плане обсуждают ес, ес будет мой 100% прокурор , бум помогать и т. д. Т. е. зашкварен клован по полной. Трамп особисто наказав заблокувати військову допомогу Україні, - Тейлор - Цензор.НЕТ 7985, по Петрухе где материалы пустозвоны зебилы???? Трамп особисто наказав заблокувати військову допомогу Україні, - Тейлор - Цензор.НЕТ 2025
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Амбарная книга Партии Регионов и т.д. - не помнишь?
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материалы в студию говорю или ты ,как и Зе сцкло наркоманишь, не понимаешь вопрос с 1 го раза?
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И вы ещё других называете зебилами ? Ты идиот ? Разборки в штатах касались и амбарной книги (2015 ) и давление на смену прокурора в замен выделения 1 млрд $ , и работы сына Байдена в « Бурисме « , и все это 2015 -2017 года . Каким боком тут Зеля ? Скандал в том что Трамп пытался давить на него в компромате на Байдена взамен на военную помощь ! Ни в чем другом зелёный не замазан в отличии от шоколадного .
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Ти ідор навть не гіден імені Порошенка згадувати!
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Сядет барьіга , тогда и не буду. Пусть его конвой "згадуєт"...
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Нет ничего тайного что бы не стало явным!У КАЦАПОВ ПРОВАЛ ЗА ПРОВАЛОМ!!!
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Гдетам зеленые фанатики Трампона? Трамп лично приказал заблокировать военную помощь Украине, - Тейлор - Цензор.НЕТ 376
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Они грызутся друг с другом из-за 30 тыс $. Поделить не могут.
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Та спочатку знав що Рудий ще той під@р....
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А ***** пригрозило ЗЕмонике, что не будут показывать "Сватов" в ********** пока не узаконят формулу Швайнтрахера
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Бреши ПЕС, бреши.
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А нам все равно.
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Трамп та ещё скотина. Косит под неадекватного и эксцентричного маразматика, а , на самом деле, лоббист интересов путлера
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Попытка устранения соперника на выборах-это лоббирование интересов путлера?))))
Попахивает маразмом
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Как циничен Трамп.Превратил США в личную контору.В скандалах-как рыба в воде.
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ну америка не украина, там и трампу помидоры подрежут
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Зеленский думал что попал в Рай, когда выиграл выборы... Нееет!!!
Зеленский получил абонемент в Персональный Ад, когда за него проголосовали 73% зебилов..
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А шо? Любая стряпуха сможет управлять государством (фірман у кашкеті який свято вірив в комунізм), а Вова був піонером-ленінцем.
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Не рассчитывайте на помощь пиндосни,восстанавливайте ядерное оружие и ****** им кацапов.
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У нас и так есть оружие ядерное это атомный станции. Рвануть Запорожскую АЭС и Земле кирдык
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Дмитрий ,вьі из Єнергодара или Запорожья? А я думаю , что из Лугандона , такой бред написать. Проще и правильнее сделать совсем другое , используя отработанньіе ТВЄЛ .
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Трамп використав Моніку з усіх сторін і викинув.
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Но если исходить из такой формулировки, то Трамп после этого получил букет, и сейчас его доктара дербанят по полной)))
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мировой маяк демократии , усилиями трампа , затухает
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А мог бы соврать. У нас так и было бы. У нас так и есть. Импичмент?
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А в это время ворюги местного разлива по 20-80 миллионов за отмазку взносят! Ой, я извиняюсь: залог! Хотя это одно и то же!
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Это все последствия, что супердипломат Порошенко тупо влез в американские выборы на стороне Клинтон
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а якою ногою "влєз"? Підримувати того чи іншого кандидата - то не "влєз". Вліз то коли ти маєш можливість і механізми формувати думку виборця, впливати на його вибір. Вважаєш американський виборець дуже цікавиться ставленням Порошенка до того чи іншого кандидата?? Мдааааа... лоХіка, блін.. Чи то ти написав аби пукнути у вічність?
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Дятел, когда сами развернули скандал про Манафорта. И обзывали Трампа последними словами, а он парень злопамятный
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18 июля?!
И скажите, что Моника тут ни при чем!
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И в чём проблема ?
Трамп не доверяет этой гоп-компании зелёных клоунов. Естественно, он сказал им оружия не давать.
Спички детям не игрушка.
Верните Пороха - и оружие снова начнёт поступать.
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Сам придумал, дурачок?))
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Что "придумал", лапоть ? При Порохе никаких задержек не было. Оружие, инструкторы - всё было, непрерывно.
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Як би ж то так. Напевне Трамп має свої причини для цього і вони, на мій погляд, дуже сумнівні, зважаючи на "будапешт".
Утім, Бог (і платники податків США) йому судді.
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А якщо він не вірить в Бока, то що? Як і хто "судитиме"?
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Як не дивно, але в демократичних країнах суддями є платники податків на виборах. Саме перед їм підзвітний президент США. А не Борису Козлову з Tommy Lee. Пардон, хоча Tommy Lee він також підзвітний І Памелі також
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Саме перед їм\\\\\\\\\\

шо?
платники - стадо. Манафорта - в санаторій на 5 рочків, а простий Джим Ассон - загримів би років на більше і не в санаторій за такі ж злочини.
ну але не порівняти з нами - Луценко сів за якусь дрібницю, а Ахмєтку ніхто й не думав чіпати ніколи.
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При Порохе помощь поступала непрерывно.
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да задрал ты уже своим порохом, что кроме пороха и зе уже и нет в Украине ни кого...?
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Eсть, конечно. Фракция ЕС в Раде - исключительно достойные люди, патриоты Украины. Генерал Забродский, например.
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є. Аж 40 міліонів. Але не всі вони можуть і вміють впливати на подальщий розвиток подій, зокрема на поставки дружнімі державами Україні зброї. Трамп особисто наказав заблокувати військову допомогу Україні, - Тейлор - Цензор.НЕТ 2604
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Тоді не надавати допомогу Україні навіть для Трампа було mauvais ton.
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Вы неверно понимаете этого человека. Он не диктатор. Он - главный менеджер. Его политика - это политика властной группировки, которая сформулировала свою задачу так: America First. То есть всем кто являются абсолютно лояльными союзниками, будет предоставлена любая помощь. Потому при власти Порошенко было полное взаимопонимание.
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Особенно катера "Айленд" , да соевьій австралопитек ?
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Лапоть, тебе пора новые портянки купить.
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і причини ті полягають в тому, що, або ***** потягнув за мотузочки, нагадуючи Трампу про компромат, або Трамп просто побоюється неадекватного *****, і виконує всі його забаганки.
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Раздавать деньги и оружие много ума не надо. Трамп правильно делает, "не из дома ,а в дом", думаю, народ такой подход одобряет.
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Трамп очень чётко разделяет: кто союзники США, а кто "тёмные лошадки".
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Очередная серия "Слуги урода". На этот раз Штаты-2020.

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Так вроде в "нике" 2 слова у тя, а не 4? Переделай кликуху значит.
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Спецом для тебя ник придумал, вчера ты еще меня об этой услуге слёзно просил, говорил что в твоем мозгу слов очень мало и по сему ты испытываешь дискомфорт (последнее слово тебя не выводит из равновесия?) и не можешь ничего придумать.
Пользуйся, дарю
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судя по всему, ты вчёра был нёадекватен, раз чудится всякое и думаёшь про мужиков Трамп особисто наказав заблокувати військову допомогу Україні, - Тейлор - Цензор.НЕТ 458
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козлов, шо за сцаря ***** своего АбиднА стало?
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Цікаво, що інтересного нам привезе преЗЕдент з Японії? Здається лише японці нас ще не посилали.
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Значит Зюзя с Трампом вместе служат Куйлу
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"Трамп лично приказал заблокировать военную помощь Украине, - Тейлор" -
Trump and Putin: Agents of Chabad-Lubavitch (+ Trump and Putin's Lubavitch-assigned roles)
Думаю, что Зеленский из той же конторы.
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Допомогу американці розблокували після того як Зєлємойській у скандальній телефонній розмові запевнив Трампа, що новий Генпрокурор України - повністю його людина (с), цим самим засвідчивши, що він, не зважаючи на статус Президента України, - перший корупціонер у країні.
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старый горе-бизнесмен, которого привела к власти ботоферма крмелевская, решил что новоизбраный президент Украины, будучи слабоумным чмошником, сольет на Байдена кучу компромата. И не ошибся! но повезло, что ЦРУ давно и плотно обложило эту кремлевскую крысу агентурой и вовремя слила их перезвоны
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Вот что бывает с идиотами, которые попадают в кресло президента страны.
И страна значения не имеет -- что США, что Украина -- всё равно...
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тільки американцям більше повезло ніж українцям, бо там хоч державні інститути стоять на стражі Закону.
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Ну , я бьі не назвал ни Трампа , ни Порошенко идиотами. Оба редкие негодяи и барьіги, єто 100% !
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Сашенька, я надеялся, что мне не придется начинать с тобой этот разговор, но обстоятельства так сложились, что тебя нельзя продолжать держать в неведении, и я думаю, будет лучше, если сам расскажу тебе все, чем кто-нибудь другой. Сядь, эта новость может тебя шокировать: Порошенко больше не Президент, а приЗедент теперь - мелкий чувак из "Квартала".
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Юстас-Алексу : Сов. секретно . бьівший през. и втащил Украину во внутриамериканские разборки , на стороне противников Трампа.
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Но скандал разрзился при неумёхе Зеленском.
Не важно, кто начал играть эту партию. Важно кто доигрывает.
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Т.е. Зеленский не выполнил наезды Трампа, а сказал, что будет прозрачное расследование. А как порохоботы исходили на лайно
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Если бы не Трамп, сегодня в Украине, у каждой домохозяйки, на стене висел бы Джавелин.
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Сколько вас, порохопутинцев сидит на сайтах. Шли бы картошку копать вместе с Порошенком. Так полезнее было бы и для страны и для вас
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Т.е. визит в сша удался, ждем-с действий самураев.
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