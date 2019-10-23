"Трамп лично приказал заблокировать военную помощь Украине, - Тейлор"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на опубликованный УП перевод выступления Тейлора.
"Во время очередного защищенного конференц-звонка с Советом национальной безопасности 18 июля я услышал, как сотрудница бюджетного управления сказала, что они задерживают выделение Украине военной помощи на оборону, но не могла объяснить, почему", - сказал он, добавив, что позже и в режиме, когда их не слышали другие, эта же сотрудница СНБ сказала, что ее начальник поручил остановить выделение средств в рамках помощи Украине до дальнейших указаний.
В итоге Тейлор узнал, что приказ заблокировать помощь Украине исходил от президента Трампа.
"Я узнал от бюджетного управления СНБ, что это указание поступило от президента (Дональда Трампа. - Ред.) главе администрации СНБ, и далее - в это (бюджетное) управление", - сообщил он Конгрессу США.
Напомним, Конгресс США утвердил выделение Украины 250 млн долларов по линии Пентагона, но в июле 2019 года президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни приостановить выделение средств. Деньги разморозили только в районе 11 сентября после многочисленных запросов из Конгресса о причине такого решения.
В это же время Трамп и ряд американских дипломатов пытались добиться от Украины расследования против Хантера Байдена, сына одного из главных политических конкурентов американского президента.
Попахивает маразмом
Зеленский получил абонемент в Персональный Ад, когда за него проголосовали 73% зебилов..
И скажите, что Моника тут ни при чем!
Трамп не доверяет этой гоп-компании зелёных клоунов. Естественно, он сказал им оружия не давать.
Спички детям не игрушка.
Верните Пороха - и оружие снова начнёт поступать.
Утім, Бог (і платники податків США) йому судді.
шо?
платники - стадо. Манафорта - в санаторій на 5 рочків, а простий Джим Ассон - загримів би років на більше і не в санаторій за такі ж злочини.
ну але не порівняти з нами - Луценко сів за якусь дрібницю, а Ахмєтку ніхто й не думав чіпати ніколи.
Пользуйся, дарю
Trump and Putin: Agents of Chabad-Lubavitch (+ Trump and Putin's Lubavitch-assigned roles)
Думаю, что Зеленский из той же конторы.
И страна значения не имеет -- что США, что Украина -- всё равно...
Не важно, кто начал играть эту партию. Важно кто доигрывает.