"Трамп лично приказал заблокировать военную помощь Украине, - Тейлор"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на опубликованный УП перевод выступления Тейлора.

"Во время очередного защищенного конференц-звонка с Советом национальной безопасности 18 июля я услышал, как сотрудница бюджетного управления сказала, что они задерживают выделение Украине военной помощи на оборону, но не могла объяснить, почему", - сказал он, добавив, что позже и в режиме, когда их не слышали другие, эта же сотрудница СНБ сказала, что ее начальник поручил остановить выделение средств в рамках помощи Украине до дальнейших указаний.

В итоге Тейлор узнал, что приказ заблокировать помощь Украине исходил от президента Трампа.

"Я узнал от бюджетного управления СНБ, что это указание поступило от президента (Дональда Трампа. - Ред.) главе администрации СНБ, и далее - в это (бюджетное) управление", - сообщил он Конгрессу США.

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Напомним, Конгресс США утвердил выделение Украины 250 млн долларов по линии Пентагона, но в июле 2019 года президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни приостановить выделение средств. Деньги разморозили только в районе 11 сентября после многочисленных запросов из Конгресса о причине такого решения.

В это же время Трамп и ряд американских дипломатов пытались добиться от Украины расследования против Хантера Байдена, сына одного из главных политических конкурентов американского президента.