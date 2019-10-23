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 Политика Украины
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Все про:децентрализация (443) Гончарук_Алексей (191)

 Реформа децентрализации будет продолжаться, - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук провел совещание с представителями Ассоциации городов Украины, в ходе которого обсуждались вопросы начала и прохождения отопительного сезона, привлечения иностранных инвестиций в регионы и распределения субвенций, также обсуждались проблемы, с которыми приходится сталкиваться городским головам.

"От эффективного сотрудничества правительства и местных органов власти зависит качество жизни украинцев. Для человека не имеет значения, из какого кармана будут профинансированы решения его проблем. Мы с вами в одной лодке и должны вместе решать проблемы людей", - цитирует Гончарука пресс-служба Кабмина в среду, передает Цензор.НЕТ.

Премьер добавил, что Кабмин открыт к сотрудничеству, а совещания с представителями территориальных громад будут проводиться постоянно. Гончарук заявил, что не исключает создания специальной службы поддержки, куда имеет смысл обратиться не только с конкретными вопросами, но и с предложениями.

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"Реформа децентрализации точно будет продолжаться! И в ее рамках громады получат больше полномочий", - подчеркнул премьер-министр.

Гончарук рассказал также о стратегических направлениях работы правительства, в частности о создании функциональной инфраструктурной сети по всей Украине.

"Что такое функциональная сеть? Это образовательная сеть, медицинская, безопасность, юстиция. У нас в Программе действий правительства есть четкие стандарты, которые государство будет гарантировать украинцам: скорая должна приезжать за 10 минут в городе, врач должен быть не далее 7 км в сельской местности, каждый ребенок должен ходить в детский сад и так далее. Мы собрали по министерствам информацию по объектам, относящимся к этим сетям, и нанесли ее на инфраструктурную карту. Сейчас на ней более 110 тыс. объектов по всей стране. На прошлой неделе мы направили карту в области, чтобы они добавили все инфраструктурные объекты, которых не хватает: в каком районе нужна школа, в котором - садик, а в каком – больница", - сказал премьер-министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3155442
 
 
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Хотелось бы, чтобы проводилась именно децентрализация,

а не реформа децентрализации
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тем более во время войны она актуальна., не прописав правила и законы для этой децентрализации.
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кто актуальна ?

децентрализация

или реформа децентрализации ?
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Не по темі, але це вже капец, якщо в Києві кацапи нападають Реформа децентрализации будет продолжаться, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6312
У Києві судитимуть нападника на співака Dzidzio
Опубликовано 23 октября 2019

Київська місцева прокуратура № 7 направила до суду обвинувальний акт за обвинуваченням 24-річного громадянина Російської Федерації у нанесенні тілесних ушкоджень артисту Dzidzio з ************ спонукань.
Нагадаємо, 28.12.2018 під час конфлікту, що стався біля офісного приміщення на вулиці Вікентія Хвойки на Подолі, зловмисники нанесли тілесні ушкодження потерпілому та втекли з місця події. *********, які нанесли тілесні ушкодження артисту було встановлено, ними виявилися громадяни іншої держави.

Тривалий час зловмисники переховувались від органів досудового розслідування. Однак за результатами оперативно-розшукових заходів місцеперебування одного з підозрюваних було встановлено.
На сьогодні обвинувальний акт відносно зловмисника за ч. 2 ст. 296 КК України скеровано до Подільського районного суду м. Києва для розгляду по суті.
За вчинене йому загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.
Місцеперебування інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлюється.
Прес-служба прокуратури міста Києва
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Да,да,поделим страну на кибуцы и заживем как шейхи.
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Ой дурак. ой дурак.......Это так мягко и толлерантно.
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зебіли вже віднєкуєтесь, ага... Не вийде!
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Це від вас брехня, бо я його не обирав. Ви були за Зе, тепер їзте його до усирачки.
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Віце-президент Асоціації «Україна-ЄС» і депутат Європараламенту Віола фон Крамон-Таубадел дала феєричне інтерв'ю «Інтерфаксу», з якого очевидно - фора з поправкою на недосвідченість добігла кінця, і тепер «молодого президента» будуть сильно гамселити. Будуть багато питати, і вимагати чітких відповідей. У тому числі - кадрових. Пані фон Крамон не приховувала свого розчарування від процесів що відбуваються в Україні.
Дослівно: «Витрачені значні фінансові статки, списані гори паперу, і після всього цього зараз бачити деякі "радянські" законопроекти, які не сприяють розвиткові ********* суспільства та економіки, - від цього я починаю хворіти і втомлююся».
Пані фон Крамон вказує на те що в Україні повертаються старі корупційні схеми. Як приклад вона наводить те, що за часів тво міністра Супрун парковка біля МОЗ була пуста. Лобісти, які їздили до МОЗ роками, знали - тепер їздити марно. Але за «нових облич» повернулося все як у блаженні часи Раїси Богатирьової, у коридорах МОЗ тиняються до болі знайомі особи.
Причину проблем пані фон Крамон назвала без дипломатичних реверансів - непрофесійність чинного керівництва України. «Я була доволі наївною. Я думала, що Зеленський - нова фігура, але ні. Сам по собі - так, але не люди, які за ним стоять.
Ущент були розгромлені наміри Зеленського створити вертикаль влади - пані фон Крамон чітко заявила, що ініціативи Зеленскього - це прямий шлях стати Росією. Україні потрібна реальна демократія і парламент який обговорює закони, а не штампує їх в режимі «скаженого принтера».
При цьому Європдепутат спростувала байки про якусь «втому від України в Європарламенті». Підтримка України там є, і чимала. Ба-більше, санкції на думку пані фон Крамон удуть продовжені - банально тому що Росія не виконала нічого аби їх зняти. Щодо майбутнього українців вона сповнена оптимізму, українці, мовляв, пильні щодо тоталітаризму. Натомість - розчарування від української влади сильнішатиме і Європа - реагуватиме. Вона не приховувала - пасаж Зеленського щодо Європи, яка нібито надає Україні мало коштів, там почули. І сприйняли як ще один доказ кричущого непрофесіоналізму керівника держави Україна.
Особлива дісталося голові ОПУ Андрію Богдану. Пані фон Крамон сказала чітко: «Містер Богдан небезпечний». Він - професіонал без морального компасу, відтак - очевидно, керується він не інтересами країни і західні фінансові донори це вже усвідомили. «Те небагато гарного, що було досягнуто за Порошенка, поки не просувається вперед».
Які проблеми спіткають українську владу? По-перше, західні партнери вже розуміють куди веде Україну молода команда і діятимуть відповідно. «Ми надаємо достатню кількість грошей цій дивовижній країні… І якщо пан Зеленський не хоче продовжувати з цими реформами… ми мусимо на це реагувати». Мабуть важко більш дипломатично сказати фразу «грошей не дамо». І це - не межа. «Наступний Майдан не буде мирний. Це може бути жахливо». На заперечиш.
Що означає настільки різке інтерв'ю? Відповідь очевидна. Захід помалу втрачає терпець. Стає все більш очевидно - українців добряче обдурили, і оплачувати те обдурення Захід не має ані найменшого наміру. Час коли з Зеленського почнуть питати дуже жорстко - все ближче. А питати Захід уміє неймовірно жорстко. Президент Порошенко добряче натерпівся від вимог Європи. Зеленський же - далеко не Порошенко.
Дмитро "Калинчук" Вовнянко﻿ https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/posts/857153054726947?__xts__%5B0%5D=68.ARDE6goRxmBDIG0Ok6Hp9izelB2QjntxLuNDpatdAIhXDQsGCs4KtQe8YiedAuaCVne5z3x7DgmkFoKgrUzWZZ6B9BsRe0L9NEC2gg93JIud7B3IgiqiOj4wClRmkz_eCioM3mo8io2B0SX__c2FhH_4LHajQ-2GtfBueFvbqf-K2Qzl0NayURRT0_m9vXVs_ebMBfQliecNzCcJaHYUhCf6cI686rj9bC2c8AO9biMPIt5cRwmJlKgmmoKBwLLmIQcfoSLbOs-Fqk6FSc1XEdSezvsbgXjuPq-rwRocuMVmRrAPwyn-W3We8i0Zl27ID1M4rrzBvvJbMQqXCHIl2-g&__tn__=K-R
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"Захід помалу втрачає терпець. Стає все більш очевидно - українців добряче обдурили, і оплачувати те обдурення Захід не має ані найменшого наміру. Час коли з Зеленського почнуть питати дуже жорстко - все ближче. А питати Захід уміє неймовірно жорстко.", - захід вміє питати, але не передбачив катастрофічні наслідки виборчих маніпуляцій зеленої влади і визнав ці вибори
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Хто вклав у рота Гончарука ці слова? Чи не Петро Олексійович?
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Петя вигадав децентралізацію, щоб її продовжували ще років 50 всілякі балаболи.
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Зато ОНО выучило название - индекс Херфиндаля-Хиршмана. Умный , аж страшно! На грантах наблатыкался матюкам соросовским.
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Децентрализация это скрытый соус подготовки для особого статуса Донбасса ?
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